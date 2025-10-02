https://sarabic.ae/20251002/الفن-التشكيلي-في-بنغازي-يروي-الحكاية-الليبية-بلغة-الألوان-1105515856.html

الفن التشكيلي في بنغازي يروي الحكاية الليبية بلغة الألوان

يسعى الفنان التشكيلي والمدير التنفيذي لـ "دونا جاليري" للفنون التشكيلية في مدينة بنغازي، عبدالمجيد دندونة، إلى إبراز التراث الليبي بروح معاصرة عبر لوحات مميزة... 02.10.2025, سبوتنيك عربي

وفي أجواء فنية مفعمة بالألوان والإبداع، كان لـ "سبوتنيك" هذا الحوار مع عبدالمجيد دندونة، ونسلط الضوء على التجارب المحلية والدولية، والتحديات التي تواجه الفنانين، والدور الذي تلعبه "دونا جاليري" في دعم المواهب وصون الهوية الثقافية الليبية. حدثنا عن مشاركاتكم المحلية والدولية وكيف انعكست هذه التجارب على شخصيتكم ومساركم الفنيفي دونا جاليري، نؤمن بأن الحركة الفنية لا تكتمل إلا بالانفتاح والتفاعل المستمر، ولذلك كان للمشاركات المحلية والدولية دور محوري في مسيرتنا.على الصعيد المحلي، ركزنا على تفعيل المشهد التشكيلي الليبي من خلال إقامة معارض دورية داخل الجاليري، والمشاركة في معارض فنية بمختلف المدن الليبية لدعم الفنانين وخلق شبكة تواصل واسعة.أما دوليا، فقد كانت لنا مشاركات بارزة في تونس والمغرب وتركيا، وآخرها في صربيا، مما فتح آفاقا جديدة للفنان الليبي نحو الانتشار الدولي. ونحن مستمرون بهذا المسار بمشاركات جديدة نهاية هذا العام.كيف ترى الدعم المقدم للفنانين الصغار سواء من العائلة أو المؤسسات أو المجتمع وهل هو كاف لتطوير هذه المواهب؟الدعم الحالي غير كاف، وهو في الغالب مبني على جهود فردية من الفنانين والجاليريات الخاصة والمؤسسات الحكومية لا توفر صالات عرض ولا تقتني الأعمال الفنية، وهذا بحد ذاته دعم مادي مهم يفتقده الفنان.أما على مستوى المجتمع، فثقافة اقتناء الفن لا تزال محدودة، مما يعوق قدرة الفنان على الإنتاج، ولذلك، من الضروري الجمع بين دعم رسمي حكومي (يوفر البنية التحتية والمعارض) وبين دعم مجتمعي (من خلال زيادة الوعي والاقتناء) للنهوض بالمواهب الفنية.كثير من لوحاتكم تحمل إيحاءات وهوية خاصة.. كيف تعبّر رسوماتكم عن ثقافتكم وانتمائكم وبيئتكم المحلية؟العلاقة بين أعمالنا وهويتنا علاقة توثيقية أصيلة، ونحن نستخدم الفن كأداة لتوثيق الإرث والتراث الليبي وهذا يتجلى في ثلاثة محاور: توثيق التراث المادي عبر المعالم التاريخية، وإحياء الإرث الثقافي من خلال الأزياء والحرف التقليدية، وإبراز الحس الجمالي المحلي بالألوان والتقنيات المستوحاة من بيئتنا. وبهذا، تصبح لوحاتنا ذاكرة بصرية معاصرة لتراث ليبيا نقدمها للعالم بلغة الفن التشكيلي.إلى أي مدى ساعدتكم المعارض التي شاركتم فيها على توصيل صوتكم ورسالتكم الفنية إلى الجمهور الأوسع؟ج: المعارض، خصوصا الدولية في تونس وتركيا وصربيا، ساعدتنا على كسر الحدود الجغرافية والعمل كجسر ثقافي لإيصال رسالة الفن الليبي إلى جمهور عالمي. هذه المشاركات عززت مصداقية الجاليري وأتاحت لنا منصة لتقييم الأعمال وفق معايير عالمية، وهو ما وسّع قاعدة جمهورنا بشكل ملحوظ.حدثنا عن مبادرة "حكاية الرسام الصغير"التي أطلقتموهابدأت الحكاية عام 2019 كمبادرة لاكتشاف ورعاية مواهب الأطفال ومنذ ذلك الحين، وصلت المبادرة إلى نسختها الرابعة عام 2025، نجحنا في تدريب أكثر من 1860 طفلا على مستويات مختلفة، لتصبح هذه التجربة استثمارا حقيقيا في مستقبل الفن التشكيلي الليبي، حيث نؤمن أن الطفل المبدع اليوم هو فنان الغد الذي سيحمل رسالة الثقافة الليبية إلى العالم.حوار/ماهر الشاعري

