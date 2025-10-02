مسؤول فلسطيني: وجود روسيا كضامن لخطة ترامب يمثل أهمية بالغة لتعزيز مسار حل الدولتين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:17 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:36 GMT
23 د
من الملعب
سقوط كبير للريال في "الدربي".. وميلان بذكريات العصر الذهبي يعود إلى الصدارة
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
10:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
11:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:52 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: موسكو قادرة على طرح قضايا مجلس الأمن المهملة بدراسة وعمق
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
فيضانات النيل وفرص التنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا لإدارة وتشغيل سد النهضة
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:34 GMT
25 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
مطالبات برحيل رئيس مدغشقر رغم إقالته للحكومة عقب احتجاجات شبابية أوقعت 22 قتيلا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:29 GMT
30 د
On air
13:05 GMT
1 د
On air
13:35 GMT
1 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
مسؤول فلسطيني: وجود روسيا كضامن لخطة ترامب يمثل أهمية بالغة لتعزيز مسار حل الدولتين
مسؤول فلسطيني: وجود روسيا كضامن لخطة ترامب يمثل أهمية بالغة لتعزيز مسار حل الدولتين
سبوتنيك عربي
مسؤول فلسطيني: وجود روسيا كضامن لخطة ترامب يمثل أهمية بالغة لتعزيز مسار حل الدولتين

20:40 GMT 02.10.2025
© AP Photo / Leo Correaمباني دمرت خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في شمال قطاع غزة
مباني دمرت خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في شمال قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2025
© AP Photo / Leo Correa
تابعنا عبر
حصري
قال مسؤول هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، حسن بريجية، اليوم الخميس، إن "دعم خطة ترامب مشروط بقيام دولة فلسطينية، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد يحور الاتفاقية".
وأضاف بريجية، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "وجود روسيا كقوة عظمى هو ضامن جيد لما يطرح وللخطة وحل الدولتين، إذ يمنع الاعتماد فقط على أمريكا المنحازة لإسرائيل في إطار الخطة التي يطرحها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب".
وأوضح أنهم "كفلسطينيين معترف بهم في الأمم المتحدة كدولة، وأنه لا بد من انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة عام 1967".

وتابع قائلا: "بصفتي مسؤول ملف الاستيطان في بيت لحم، فإني أرى أن الاستيطان تضاعف منذ توقيع اتفاقية أوسلو، فالاستيطان سرطان منتشر، وإسرائيل دولة قائمة على الأيديولوجية الدينية وليست الديمقراطية كما تدّعي، واليمين المتطرف هو من يحكم الآن، وهم يريدون بناء الهيكل على أنقاض المسجد الأقصى".

ويرى حسن بريجية أن "إسرائيل لا تحترم القانون الدولي، وهناك قرار من محكمة العدل الدولية بإزالة الجدار الذي هو جدار فصل عنصري، لكنها لم تلتزم"، مطالبا "بتدخل دولي لإجبار إسرائيل على الامتثال للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".
بوتين يلقي كلمة في الجلسة العامة الثانية والعشرين لمنتدى فالداي الدولي للحوار - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2025
بوتين: روسيا مستعدة لدعم مقترح ترامب بشأن غزة
17:05 GMT
وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال اجتماع في نادي فالداي الدولي للحوار، أن روسيا مستعدة لدعم مقترح نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن غزة.
وقال بوتين: "فيما يتعلق بمقترحات الرئيس ترامب بشأن غزة، قد تستغربون هذا، لكن عموما، روسيا مستعدة لدعمها".
وأضاف: "إذا نظرنا عن كثب إلى المقترحات المقدمة، وإذا أدت إلى تحقيق الهدف النهائي الذي طالما تحدثنا عنه"، موضحا أن روسيا لطالما دعت إلى إقامة دولتين: إسرائيل ودولة فلسطينية".
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2025
روسيا: ندعو إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تدهور الوضع في قطاع غزة
26 أغسطس, 07:35 GMT
وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن روسيا على تواصل مع حركة "حماس" الفلسطينية، ومن المهم أن تدعم خطة السلام في غزة.
وقال بوتين، متحدثا عن خطة السلام في غزة خلال اجتماع في نادي فالداي الدولي للحوار: "لدينا اتصالات مع حماس، ومن المهم لنا أن تدعمها حماس أيضًا، وأن تدعمها السلطة الفلسطينية".
ويعقد الاجتماع السنوي الـ22 لمنتدى "فالداي" الدولي للحوار، تحت عنوان "عالم متعدد المراكز: إرشادات التنفيذ"، في سوتشي من 29 سبتمبر/ أيلول إلى 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.
