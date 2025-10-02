https://sarabic.ae/20251002/مسؤول-فلسطيني-وجود-روسيا-كضامن-لخطة-ترامب-يمثل-أهمية-بالغة-لتعزيز-مسار-حل-الدولتين-1105555812.html
مسؤول فلسطيني: وجود روسيا كضامن لخطة ترامب يمثل أهمية بالغة لتعزيز مسار حل الدولتين
مسؤول فلسطيني: وجود روسيا كضامن لخطة ترامب يمثل أهمية بالغة لتعزيز مسار حل الدولتين
قال مسؤول هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، حسن بريجية، اليوم الخميس، إن "دعم خطة ترامب مشروط بقيام دولة فلسطينية، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد يحور الاتفاقية".
وأضاف بريجية، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "وجود روسيا كقوة عظمى هو ضامن جيد لما يطرح وللخطة وحل الدولتين، إذ يمنع الاعتماد فقط على أمريكا المنحازة لإسرائيل في إطار الخطة التي يطرحها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب".وأوضح أنهم "كفلسطينيين معترف بهم في الأمم المتحدة كدولة، وأنه لا بد من انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة عام 1967".ويرى حسن بريجية أن "إسرائيل لا تحترم القانون الدولي، وهناك قرار من محكمة العدل الدولية بإزالة الجدار الذي هو جدار فصل عنصري، لكنها لم تلتزم"، مطالبا "بتدخل دولي لإجبار إسرائيل على الامتثال للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال اجتماع في نادي فالداي الدولي للحوار، أن روسيا مستعدة لدعم مقترح نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن غزة.وقال بوتين: "فيما يتعلق بمقترحات الرئيس ترامب بشأن غزة، قد تستغربون هذا، لكن عموما، روسيا مستعدة لدعمها".وأضاف: "إذا نظرنا عن كثب إلى المقترحات المقدمة، وإذا أدت إلى تحقيق الهدف النهائي الذي طالما تحدثنا عنه"، موضحا أن روسيا لطالما دعت إلى إقامة دولتين: إسرائيل ودولة فلسطينية".وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن روسيا على تواصل مع حركة "حماس" الفلسطينية، ومن المهم أن تدعم خطة السلام في غزة.وقال بوتين، متحدثا عن خطة السلام في غزة خلال اجتماع في نادي فالداي الدولي للحوار: "لدينا اتصالات مع حماس، ومن المهم لنا أن تدعمها حماس أيضًا، وأن تدعمها السلطة الفلسطينية".ويعقد الاجتماع السنوي الـ22 لمنتدى "فالداي" الدولي للحوار، تحت عنوان "عالم متعدد المراكز: إرشادات التنفيذ"، في سوتشي من 29 سبتمبر/ أيلول إلى 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.
قال مسؤول هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، حسن بريجية، اليوم الخميس، إن "دعم خطة ترامب مشروط بقيام دولة فلسطينية، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد يحور الاتفاقية".
وأضاف بريجية، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "وجود روسيا كقوة عظمى هو ضامن جيد لما يطرح وللخطة وحل الدولتين، إذ يمنع الاعتماد فقط على أمريكا المنحازة لإسرائيل في إطار الخطة التي يطرحها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب".
وأوضح أنهم "كفلسطينيين معترف بهم في الأمم المتحدة كدولة، وأنه لا بد من انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة عام 1967".
وتابع قائلا: "بصفتي مسؤول ملف الاستيطان في بيت لحم، فإني أرى أن الاستيطان تضاعف منذ توقيع اتفاقية أوسلو، فالاستيطان سرطان منتشر، وإسرائيل دولة قائمة على الأيديولوجية الدينية وليست الديمقراطية كما تدّعي، واليمين المتطرف هو من يحكم الآن، وهم يريدون بناء الهيكل على أنقاض المسجد الأقصى".
ويرى حسن بريجية أن "إسرائيل لا تحترم القانون الدولي، وهناك قرار من محكمة العدل الدولية
بإزالة الجدار الذي هو جدار فصل عنصري، لكنها لم تلتزم"، مطالبا "بتدخل دولي لإجبار إسرائيل على الامتثال للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".
وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال اجتماع في نادي فالداي الدولي للحوار، أن روسيا مستعدة لدعم مقترح نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن غزة.
وقال بوتين: "فيما يتعلق بمقترحات الرئيس ترامب بشأن غزة، قد تستغربون هذا، لكن عموما، روسيا مستعدة لدعمها".
وأضاف: "إذا نظرنا عن كثب إلى المقترحات المقدمة، وإذا أدت إلى تحقيق الهدف النهائي الذي طالما تحدثنا عنه"، موضحا أن روسيا لطالما دعت إلى إقامة دولتين: إسرائيل ودولة فلسطينية".
وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن روسيا على تواصل مع حركة "حماس" الفلسطينية، ومن المهم أن تدعم خطة السلام في غزة.
وقال بوتين، متحدثا عن خطة السلام في غزة خلال اجتماع في نادي فالداي الدولي للحوار: "لدينا اتصالات مع حماس، ومن المهم لنا أن تدعمها حماس أيضًا، وأن تدعمها السلطة الفلسطينية".
ويعقد الاجتماع السنوي الـ22 لمنتدى "فالداي" الدولي للحوار، تحت عنوان "عالم متعدد المراكز: إرشادات التنفيذ"، في سوتشي من 29 سبتمبر/ أيلول إلى 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.