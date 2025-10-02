https://sarabic.ae/20251002/مصر-تؤكد-انخراطها-بصورة-فاعلة-في-الجهود-الهادفة-لوقف-إطلاق-النار-في-السودان-1105523344.html

مصر تؤكد انخراطها بصورة فاعلة في الجهود الهادفة لوقف إطلاق النار في السودان

مصر تؤكد انخراطها بصورة فاعلة في الجهود الهادفة لوقف إطلاق النار في السودان

سبوتنيك عربي

شدد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، على تضامن مصر الكامل مع السودان ودعم سيادته ووحدة وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية، وعلى رأسها القوات المسلحة السودانية... 02.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-02T05:49+0000

2025-10-02T05:49+0000

2025-10-02T05:48+0000

مصر

أخبار مصر الآن

أخبار السودان اليوم

الأخبار

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/02/1105522788_0:16:1109:640_1920x0_80_0_0_3f434cb57eb88d942dc2cc838dd709b9.jpg

وأثناء لقائه مع رئيس الوزراء السوداني، كامل إدريس، خلال زيارته إلى بورسودان، أكد عبد العاطي، "انخراط مصر بصورة فاعلة في الجهود الهادفة لوقف إطلاق النار في السودان وتحقيق هدنة إنسانية، ووضع حد لمعاناة الشعب السوداني الشقيق"، مشيرا إلى دعم مصر للخطوات الثابتة التي تتخذها الحكومة السودانية بقيادة كامل إدريس لاستعادة الاستقرار والأمن في البلاد.ووفقا للبيان المصري، "تبادل الجانبان الرؤى حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة فى المجالات الاقتصادية والتجارية، حيث أعرب عبد العاطي، عن الترحيب بعقد اجتماعات ملتقى الأعمال المصري- السوداني خلال العام الجاري، فضلاً عن اللجنة التجارية المشتركة في القاهرة".على صعيد آخر، تطرق اللقاء إلى ملف الأمن المائي، حيث أكد الجانبان خلال اللقاء على وحدة موقف البلدين كدولتي مصب لنهر النيل، وشددا على ضرورة الالتزام الكامل بالقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، والرفض التام للإجراءات الأحادية في نهر النيل.وأصدر وزراء خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، مؤخرأ، بيانا مشتركا عقب مشاورات مكثفة بشأن الصراع في السودان، مؤكدين أن الحرب تسببت في أسوأ أزمة إنسانية في العالم وتشكل تهديدا خطيرا على السلام والأمن الإقليميين.وأكد البيان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، التزام الوزراء بمجموعة من المبادئ، أبرزها الحفاظ على وحدة السودان وسيادته، ورفض أي حل عسكري، وضرورة حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وفقًا للقانون الدولي.ودعا الوزراء إلى هدنة إنسانية أولية مدتها 3 أشهر لتمكين وصول المساعدات، تمهيدا لوقف دائم لإطلاق النار، وإطلاق عملية انتقالية شاملة وشفافة تُختتم خلال 9 أشهر، بما يضمن قيام حكومة مدنية مستقلة تتمتع بالشرعية والمساءلة.وشدد البيان للرباعي على أن مستقبل الحكم في السودان يقرره الشعب السوداني، رافضا أي دور للجماعات المتطرفة أو المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، ومعتبرًا أن الدعم العسكري الخارجي لأطراف النزاع يفاقم الأزمة ويطيل أمدها.وأكدوا استعدادهم للتعاون مع الأمم المتحدة والدول الأفريقية والعربية والمجتمع الدولي لإنهاء الحرب وتحقيق الاستقرار، مشددين على دعمهم لعملية جدة التي تقودها السعودية وأمريكا، والمنتدى المدني والسياسي السوداني الذي استضافته مصر.وفي نيسان/أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.

https://sarabic.ae/20251001/هل-ينجح-السودان-في-استعادة-عضويته-في-الاتحاد-الأفريقي-مع-استمرار-الحرب-في-البلاد؟-1105508880.html

https://sarabic.ae/20250929/بعد-الإعلان-عن-اقتراب-المشاورات-المباشرة-هل-يملك-مستشار-ترامب-أوراق-ضغط-لوقف-الحرب-في-السودان؟-1105432112.html

https://sarabic.ae/20250929/الفيضانات-تعود-إلى-السودان-وسد-النهضة-في-مرمى-الاتهامات-1105421745.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مصر, أخبار مصر الآن, أخبار السودان اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي