المحكمة العليا الهولندية تأمر الحكومة بمراجعة سياسة تصدير الأسلحة لإسرائيل
المحكمة العليا الهولندية تأمر الحكومة بمراجعة سياسة تصدير الأسلحة لإسرائيل
أمرت المحكمة العليا في هولندا حكومة البلاد بإعادة النظر في سياساتها المتعلقة بتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وسط مخاوف من احتمال استخدامها في انتهاك القانون... 03.10.2025, سبوتنيك عربي
وقضت المحكمة، اليوم الجمعة، بعدم تثبيت الحظر الذي فرضته محكمة أدنى، العام الماضي، على تصدير قطع غيار مقاتلات "إف - 35"، حسب وسائل إعلام غربية.لكن المحكمة ألزمت الحكومة بتقييم مستقل حول المخاطر المرتبطة باستخدام هذه المعدات من قبل إسرائيل، وأمهلتها 6 أسابيع لإجراء التقييم.ويتزامن القرار مع ضغوط متزايدة على الحكومات الأوروبية بشأن علاقاتها العسكرية مع إسرائيل، في ظل الانتقادات الحقوقية الواسعة لحربها على غزة، التي تسببت في مقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 168 ألفا آخرين.كما تواجه إسرائيل انتقادات دولية واسعة بسبب حصار وتجويع أهالي غزة وقيامها منذ أمس الخميس، بالاستيلاء على سفن أسطول الصمود العالمي الذي كان متجها إلى غزة لكسر الحصار عن القطاع واحتجاز مئات المشاركين فيه من عشرات الدول حول العالم.
09:38 GMT 03.10.2025
© AP Photo / Jehad Alshrafiفلسطينيون يحملون أكياس الدقيق المأخوذة من قافلة مساعدات إنسانية في طريقها إلى مدينة غزة، على مشارف بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، 1 أغسطس/ آب 2025
فلسطينيون يحملون أكياس الدقيق المأخوذة من قافلة مساعدات إنسانية في طريقها إلى مدينة غزة، على مشارف بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، 1 أغسطس/ آب 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2025
أمرت المحكمة العليا في هولندا حكومة البلاد بإعادة النظر في سياساتها المتعلقة بتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وسط مخاوف من احتمال استخدامها في انتهاك القانون الدولي.
وقضت المحكمة، اليوم الجمعة، بعدم تثبيت الحظر الذي فرضته محكمة أدنى، العام الماضي، على تصدير قطع غيار مقاتلات "إف - 35"، حسب وسائل إعلام غربية.
أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2025
بلجيكا تستدعي السفير الإسرائيلي لديها بسبب اعتراض "أسطول الصمود"
05:50 GMT
لكن المحكمة ألزمت الحكومة بتقييم مستقل حول المخاطر المرتبطة باستخدام هذه المعدات من قبل إسرائيل، وأمهلتها 6 أسابيع لإجراء التقييم.
وقالت المحكمة إن الحظر على تصدير قطع الغيار سيبقى ساريا خلال الفترة المحددة.
ويتزامن القرار مع ضغوط متزايدة على الحكومات الأوروبية بشأن علاقاتها العسكرية مع إسرائيل، في ظل الانتقادات الحقوقية الواسعة لحربها على غزة، التي تسببت في مقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 168 ألفا آخرين.
كما تواجه إسرائيل انتقادات دولية واسعة بسبب حصار وتجويع أهالي غزة وقيامها منذ أمس الخميس، بالاستيلاء على سفن أسطول الصمود العالمي الذي كان متجها إلى غزة لكسر الحصار عن القطاع واحتجاز مئات المشاركين فيه من عشرات الدول حول العالم.
