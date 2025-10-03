https://sarabic.ae/20251003/المحكمة-العليا-الهولندية-تأمر-الحكومة-بمراجعة-سياسة-تصدير-الأسلحة-لإسرائيل-1105571050.html
المحكمة العليا الهولندية تأمر الحكومة بمراجعة سياسة تصدير الأسلحة لإسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/11/1103843971_0:13:1000:576_1920x0_80_0_0_b06b93388bbb5f4a4b8b166f19ebdbf9.jpg
وقضت المحكمة، اليوم الجمعة، بعدم تثبيت الحظر الذي فرضته محكمة أدنى، العام الماضي، على تصدير قطع غيار مقاتلات "إف - 35"، حسب وسائل إعلام غربية.لكن المحكمة ألزمت الحكومة بتقييم مستقل حول المخاطر المرتبطة باستخدام هذه المعدات من قبل إسرائيل، وأمهلتها 6 أسابيع لإجراء التقييم.ويتزامن القرار مع ضغوط متزايدة على الحكومات الأوروبية بشأن علاقاتها العسكرية مع إسرائيل، في ظل الانتقادات الحقوقية الواسعة لحربها على غزة، التي تسببت في مقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 168 ألفا آخرين.كما تواجه إسرائيل انتقادات دولية واسعة بسبب حصار وتجويع أهالي غزة وقيامها منذ أمس الخميس، بالاستيلاء على سفن أسطول الصمود العالمي الذي كان متجها إلى غزة لكسر الحصار عن القطاع واحتجاز مئات المشاركين فيه من عشرات الدول حول العالم.
المحكمة العليا الهولندية تأمر الحكومة بمراجعة سياسة تصدير الأسلحة لإسرائيل
أمرت المحكمة العليا في هولندا حكومة البلاد بإعادة النظر في سياساتها المتعلقة بتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وسط مخاوف من احتمال استخدامها في انتهاك القانون الدولي.
وقضت المحكمة، اليوم الجمعة، بعدم تثبيت الحظر الذي فرضته محكمة أدنى، العام الماضي، على تصدير قطع غيار مقاتلات "إف - 35"، حسب وسائل إعلام غربية.
لكن المحكمة ألزمت الحكومة بتقييم مستقل حول المخاطر المرتبطة باستخدام هذه المعدات من قبل إسرائيل
، وأمهلتها 6 أسابيع لإجراء التقييم.
وقالت المحكمة إن الحظر على تصدير قطع الغيار سيبقى ساريا خلال الفترة المحددة.
ويتزامن القرار مع ضغوط متزايدة على الحكومات الأوروبية
بشأن علاقاتها العسكرية مع إسرائيل، في ظل الانتقادات الحقوقية الواسعة لحربها على غزة، التي تسببت في مقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 168 ألفا آخرين.
كما تواجه إسرائيل انتقادات دولية واسعة بسبب حصار وتجويع أهالي غزة وقيامها منذ أمس الخميس، بالاستيلاء على سفن أسطول الصمود
العالمي الذي كان متجها إلى غزة لكسر الحصار عن القطاع واحتجاز مئات المشاركين فيه من عشرات الدول حول العالم.