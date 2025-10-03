https://sarabic.ae/20251003/بلجيكا-تستدعي-السفير-الإسرائيلي-لديها-بسبب-اعتراض-أسطول-الصمود-1105560847.html
أعلن وزير الخارجية البلجيكي مكسيم بريفو، أن بلاده استدعت السفير الإسرائيلي لدى بروكسل، على خلفية اعتراض إسرائيل لسفن "أسطول الصمود"، التي كانت متجهة إلى قطاع
وقال بريفو، في منشور على منصة "إكس"، إن "ما قامت به إسرائيل مصدر قلق بالغ لبلجيكا"، مشيرًا إلى وجود 7 مواطنين بلجيكيين بين نشطاء "أسطول الصمود"، الذين احتجزتهم إسرائيل في المياه الدولية واقتادتهم إلى ميناء أسدود، مؤكدًا أن عودتهم إلى بلادهم ستكون في أقرب وقت ممكن.وقال وزير الخارجية البلجيكي إن "جميع سفن الأسطول جرى اعتراضها من قبل القوات الإسرائيلية"، وأن بروكسل على تواصل مع ممثلي الأسطول، منذ أيام.وأضاف بريفو أنه سبق أن حذر إسرائيل من أي محاولة لتصوير المواطنين البلجيكيين كإرهابيين، مجددًا دعوته للمشاركين في سفينة "مادلين"، التي تواصل الإبحار نحو غزة، إلى توخي أقصى درجات الحذر.وأمس الخميس، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن سلاح البحرية أعلن السيطرة على 41 سفينة كانت متجهة إلى قطاع غزة، وعلى متنها أكثر من 400 شخص.واليوم الجمعة، قال أحد منظمي "أسطول الصمود"، إنه "على الرغم من حتجاز إسرائيل لمعظم السفن، تمكنت سفينة واحدة من الوصول إلى السواحل الغزية، منجزة مهمتها في تحدي الحصار".وأبحر "أسطول الصمود العالمي" المكوّن من نحو عشرات السفن، التي تقلّ نحو 400 ناشط من 40 دولة، مطلع شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، من أجل إيصال مساعدات إنسانية لقطاع غزة الذي يشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة، إضافة إلى حصيلة قتلى تجاوز 66 ألف قتيل فلسطيني وأكثر من 168 ألف مصاب.
بلجيكا تستدعي السفير الإسرائيلي لديها بسبب اعتراض "أسطول الصمود"
أعلن وزير الخارجية البلجيكي مكسيم بريفو، أن بلاده استدعت السفير الإسرائيلي لدى بروكسل، على خلفية اعتراض إسرائيل لسفن "أسطول الصمود"، التي كانت متجهة إلى قطاع غزة، وعلى متنها مساعدات إنسانية ومئات الناشطين الداعين لرفع الحصار عن القطاع وإيقاف الحرب.
وقال بريفو، في منشور على منصة "إكس"، إن "ما قامت به إسرائيل مصدر قلق بالغ لبلجيكا"، مشيرًا إلى وجود 7 مواطنين بلجيكيين بين نشطاء "أسطول الصمود"، الذين احتجزتهم إسرائيل في المياه الدولية واقتادتهم إلى ميناء أسدود، مؤكدًا أن عودتهم إلى بلادهم ستكون في أقرب وقت ممكن.
وقال وزير الخارجية البلجيكي إن "جميع سفن الأسطول جرى اعتراضها
من قبل القوات الإسرائيلية"، وأن بروكسل على تواصل مع ممثلي الأسطول، منذ أيام.
وتابع وزير الخارجية البلجيكي: "نعمل على تأمين تأمين المساعدة القنصلية للبلجيكيين المحتجزين في أقرب وقت ممكن".
وأضاف بريفو أنه سبق أن حذر إسرائيل من أي محاولة لتصوير المواطنين البلجيكيين كإرهابيين، مجددًا دعوته للمشاركين في سفينة "مادلين"، التي تواصل الإبحار نحو غزة
، إلى توخي أقصى درجات الحذر.
وأمس الخميس، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن سلاح البحرية أعلن السيطرة على 41 سفينة كانت متجهة إلى قطاع غزة، وعلى متنها أكثر من 400 شخص.
ووصفت حسابات "أسطول الصمود" على مواقع التواصل الاجتماعي، ما قامت به إسرائيل بأنه "قرصنة في عرض البحر وانتهاك صارخ للقانون الدولي وحقوق الإنسان"، داعية المجتمع الدولي للتحرك الفوري.
واليوم الجمعة، قال أحد منظمي "أسطول الصمود
"، إنه "على الرغم من حتجاز إسرائيل لمعظم السفن، تمكنت سفينة واحدة من الوصول إلى السواحل الغزية، منجزة مهمتها في تحدي الحصار".
وأبحر "أسطول الصمود العالمي" المكوّن من نحو عشرات السفن، التي تقلّ نحو 400 ناشط من 40 دولة، مطلع شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، من أجل إيصال مساعدات إنسانية لقطاع غزة الذي يشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة، إضافة إلى حصيلة قتلى تجاوز 66 ألف قتيل فلسطيني وأكثر من 168 ألف مصاب.