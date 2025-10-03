بلجيكا تستدعي السفير الإسرائيلي لديها بسبب اعتراض "أسطول الصمود"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:34 GMT
25 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
مطالبات برحيل رئيس مدغشقر رغم إقالته للحكومة عقب احتجاجات شبابية أوقعت 22 قتيلا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:29 GMT
30 د
On air
13:05 GMT
1 د
On air
13:35 GMT
1 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
بيراميدز المصري يبدأ حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال افريقيا بالفوز على الجيش الرواندي 2-صفر
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
08:46 GMT
13 د
نبض افريقيا
مطالبات برحيل رئيس مدغشقر رغم إقالته للحكومة عقب احتجاجات شبابية أوقعت 22 قتيلا
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يعتبر الهجوم على قطر تهديدا لأمن واشنطن، ما الدلالات؟
10:29 GMT
29 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية خلال القرن الثاني ق.م. وأثرها في نشوء المملكة الحشموني
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:03 GMT
24 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:29 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251003/بلجيكا-تستدعي-السفير-الإسرائيلي-لديها-بسبب-اعتراض-أسطول-الصمود-1105560847.html
بلجيكا تستدعي السفير الإسرائيلي لديها بسبب اعتراض "أسطول الصمود"
بلجيكا تستدعي السفير الإسرائيلي لديها بسبب اعتراض "أسطول الصمود"
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية البلجيكي مكسيم بريفو، أن بلاده استدعت السفير الإسرائيلي لدى بروكسل، على خلفية اعتراض إسرائيل لسفن "أسطول الصمود"، التي كانت متجهة إلى قطاع... 03.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-03T05:50+0000
2025-10-03T05:50+0000
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار بلجيكا اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0a/1104717817_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_32fcc98acae42d30a6ad501aa0adc462.jpg
وقال بريفو، في منشور على منصة "إكس"، إن "ما قامت به إسرائيل مصدر قلق بالغ لبلجيكا"، مشيرًا إلى وجود 7 مواطنين بلجيكيين بين نشطاء "أسطول الصمود"، الذين احتجزتهم إسرائيل في المياه الدولية واقتادتهم إلى ميناء أسدود، مؤكدًا أن عودتهم إلى بلادهم ستكون في أقرب وقت ممكن.وقال وزير الخارجية البلجيكي إن "جميع سفن الأسطول جرى اعتراضها من قبل القوات الإسرائيلية"، وأن بروكسل على تواصل مع ممثلي الأسطول، منذ أيام.وأضاف بريفو أنه سبق أن حذر إسرائيل من أي محاولة لتصوير المواطنين البلجيكيين كإرهابيين، مجددًا دعوته للمشاركين في سفينة "مادلين"، التي تواصل الإبحار نحو غزة، إلى توخي أقصى درجات الحذر.وأمس الخميس، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن سلاح البحرية أعلن السيطرة على 41 سفينة كانت متجهة إلى قطاع غزة، وعلى متنها أكثر من 400 شخص.واليوم الجمعة، قال أحد منظمي "أسطول الصمود"، إنه "على الرغم من حتجاز إسرائيل لمعظم السفن، تمكنت سفينة واحدة من الوصول إلى السواحل الغزية، منجزة مهمتها في تحدي الحصار".وأبحر "أسطول الصمود العالمي" المكوّن من نحو عشرات السفن، التي تقلّ نحو 400 ناشط من 40 دولة، مطلع شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، من أجل إيصال مساعدات إنسانية لقطاع غزة الذي يشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة، إضافة إلى حصيلة قتلى تجاوز 66 ألف قتيل فلسطيني وأكثر من 168 ألف مصاب.
https://sarabic.ae/20251003/أسطول-الصمود-العالمي-يخترق-الحصار-البحري-على-غزة-1105558585.html
https://sarabic.ae/20251002/وقفة-تضامنية-مع-أسطول-الصمود-العالمي-في-بيروت--1105556212.html
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0a/1104717817_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_6e04feab517c696986db4bf4267eea89.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار بلجيكا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار بلجيكا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة

بلجيكا تستدعي السفير الإسرائيلي لديها بسبب اعتراض "أسطول الصمود"

05:50 GMT 03.10.2025
© Sputnik / أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة
 أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2025
© Sputnik / أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة
تابعنا عبر
أعلن وزير الخارجية البلجيكي مكسيم بريفو، أن بلاده استدعت السفير الإسرائيلي لدى بروكسل، على خلفية اعتراض إسرائيل لسفن "أسطول الصمود"، التي كانت متجهة إلى قطاع غزة، وعلى متنها مساعدات إنسانية ومئات الناشطين الداعين لرفع الحصار عن القطاع وإيقاف الحرب.
وقال بريفو، في منشور على منصة "إكس"، إن "ما قامت به إسرائيل مصدر قلق بالغ لبلجيكا"، مشيرًا إلى وجود 7 مواطنين بلجيكيين بين نشطاء "أسطول الصمود"، الذين احتجزتهم إسرائيل في المياه الدولية واقتادتهم إلى ميناء أسدود، مؤكدًا أن عودتهم إلى بلادهم ستكون في أقرب وقت ممكن.
وقال وزير الخارجية البلجيكي إن "جميع سفن الأسطول جرى اعتراضها من قبل القوات الإسرائيلية"، وأن بروكسل على تواصل مع ممثلي الأسطول، منذ أيام.
سفينة تابعة لأسطول الصمود العالمي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2025
"أسطول الصمود" العالمي يعلن اختراق الحصار البحري على قطاع غزة
03:29 GMT
وتابع وزير الخارجية البلجيكي: "نعمل على تأمين تأمين المساعدة القنصلية للبلجيكيين المحتجزين في أقرب وقت ممكن".
وأضاف بريفو أنه سبق أن حذر إسرائيل من أي محاولة لتصوير المواطنين البلجيكيين كإرهابيين، مجددًا دعوته للمشاركين في سفينة "مادلين"، التي تواصل الإبحار نحو غزة، إلى توخي أقصى درجات الحذر.
الناشطة المناخية، غريتا ثونبرغ، تصعد على متن قارب مادلين قبل الإبحار إلى قطاع غزة برفقة نشطاء من تحالف أسطول الحرية، المغادرين من ميناء كاتانيا الصقلي في إيطاليا، يونيو/ حزيران 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2025
وقفة تضامنية مع "أسطول الصمود العالمي" في بيروت
أمس, 21:09 GMT
وأمس الخميس، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن سلاح البحرية أعلن السيطرة على 41 سفينة كانت متجهة إلى قطاع غزة، وعلى متنها أكثر من 400 شخص.
ووصفت حسابات "أسطول الصمود" على مواقع التواصل الاجتماعي، ما قامت به إسرائيل بأنه "قرصنة في عرض البحر وانتهاك صارخ للقانون الدولي وحقوق الإنسان"، داعية المجتمع الدولي للتحرك الفوري.
واليوم الجمعة، قال أحد منظمي "أسطول الصمود"، إنه "على الرغم من حتجاز إسرائيل لمعظم السفن، تمكنت سفينة واحدة من الوصول إلى السواحل الغزية، منجزة مهمتها في تحدي الحصار".
وأبحر "أسطول الصمود العالمي" المكوّن من نحو عشرات السفن، التي تقلّ نحو 400 ناشط من 40 دولة، مطلع شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، من أجل إيصال مساعدات إنسانية لقطاع غزة الذي يشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة، إضافة إلى حصيلة قتلى تجاوز 66 ألف قتيل فلسطيني وأكثر من 168 ألف مصاب.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала