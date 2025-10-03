https://sarabic.ae/20251003/زعيم-المعارضة-الإسرائيلية-على-حكومة-نتنياهو-إعلان-انضمامها-للمناقشات-التي-يقودها-ترامب-1105597500.html
زعيم المعارضة الإسرائيلية: على حكومة نتنياهو إعلان انضمامها للمناقشات التي يقودها ترامب
زعيم المعارضة الإسرائيلية: على حكومة نتنياهو إعلان انضمامها للمناقشات التي يقودها ترامب
دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم السبت، حكومة نتنياهو إلى إعلان انضمامها للمناقشات التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن وضع اللمسات
وقال لابيد: "أبلغت الإدارة الأمريكية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يحظى بدعم سياسي واسع في الداخل للمضي قدماً في الصفقة".وأكد لابيد أن ترامب "على حق بشأن وجود فرصة غير مسبوقة لإطلاق سراح المختطفين وإنهاء الحرب"، مشددًا على ضرورة استغلال هذه اللحظة السياسية لتحقيق تقدم ملموس.وفي وقت سابق، صباح اليوم السبت، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إسرائيل إلى التوقف الفوري عن شن غارات على قطاع غزة، بهدف ضمان الإفراج الآمن عن المحتجزين.وقال ترامب في منشور عبر حسابه على شبكته الاجتماعية: "يجب على إسرائيل أن توقف فوراً قصف غزة، حتى نتمكن من إخراج الرهائن بسرعة وأمان. الوضع حالياً بالغ الخطورة".وأضاف الرئيس الأمريكي أن حركة حماس أظهرت استعدادها للتوصل إلى اتفاق سلام دائم، مشدداً على أن أي خطوات مستقبلية يجب أن تركز على حماية المدنيين وإنهاء التصعيد.ومساء أمس الجمعة، أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، موافقتها على مقترح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن قطاع غزة، مؤكدة الإفراج عن جميع المحتجزين أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل، وتسليم إدارة القطاع لهيئة فلسطينية مستقلة (تكنوقراط) وفق التوافق الوطني والدعم العربي والإسلامي.وقالت "حماس" في بيان لها إنها مستعدة فورا للدخول في مفاوضات عبر الوسطاء لمناقشة تفاصيل عملية التبادل، مؤكدة أن القضايا المتعلقة بمستقبل غزة وحقوق الشعب الفلسطيني ستُناقش ضمن إطار وطني جامع بمشاركة "حماس" وبمسؤولية كاملة.وكان الرئيس الأمريكي، قد قدم برفقة مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، خطة جديدة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة وتحديد ملامح الحكم بعد إسقاط حركة "حماس"، وذلك خلال لقاء مع قادة دول عربية وإسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.وأوضح الموقع أن هذه الخطة، التي تضم 21 نقطة، هي الأولى من نوعها التي يقدمها ترامب لإنهاء الصراع في غزة، حيث لاقت استحسانا من القادة الحاضرين.وتشير المصادر إلى أن الخطة تستند إلى أفكار تمت مناقشتها خلال الأشهر الماضية، مع تحديثات طورها جاريد كوشنر، صهر ترامب، وتوني بلير، رئيس الوزراء البريطاني السابق.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 26 سبتمبر/ أيلول 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 168 ألفا، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم السبت، حكومة نتنياهو إلى إعلان انضمامها للمناقشات التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن وضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل الاتفاق المرتبط بقطاع غزة.
وقال لابيد: "أبلغت الإدارة الأمريكية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يحظى بدعم سياسي واسع في الداخل للمضي قدماً في الصفقة".
وأكد لابيد أن ترامب "على حق بشأن وجود فرصة غير مسبوقة لإطلاق سراح المختطفين وإنهاء الحرب"، مشددًا على ضرورة استغلال هذه اللحظة السياسية لتحقيق تقدم ملموس.
وفي وقت سابق، صباح اليوم السبت، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إسرائيل إلى التوقف الفوري عن شن غارات على قطاع غزة، بهدف ضمان الإفراج الآمن عن المحتجزين.
وقال ترامب في منشور عبر حسابه على شبكته الاجتماعية: "يجب على إسرائيل أن توقف فوراً قصف غزة، حتى نتمكن من إخراج الرهائن بسرعة وأمان. الوضع حالياً بالغ الخطورة".
وأضاف الرئيس الأمريكي أن حركة حماس أظهرت استعدادها للتوصل إلى اتفاق سلام دائم، مشدداً على أن أي خطوات مستقبلية يجب أن تركز على حماية المدنيين وإنهاء التصعيد.
ومساء أمس الجمعة، أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، موافقتها على مقترح الرئيس الأمريكي
، دونالد ترامب، بشأن قطاع غزة، مؤكدة الإفراج عن جميع المحتجزين أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل، وتسليم إدارة القطاع لهيئة فلسطينية مستقلة (تكنوقراط) وفق التوافق الوطني والدعم العربي والإسلامي.
وقالت "حماس" في بيان لها إنها مستعدة فورا للدخول في مفاوضات عبر الوسطاء لمناقشة تفاصيل عملية التبادل، مؤكدة أن القضايا المتعلقة بمستقبل غزة وحقوق الشعب الفلسطيني ستُناقش ضمن إطار وطني جامع بمشاركة "حماس" وبمسؤولية كاملة.
وكان الرئيس الأمريكي، قد قدم برفقة مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، خطة جديدة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة وتحديد ملامح الحكم بعد إسقاط حركة "حماس"، وذلك خلال لقاء مع قادة دول عربية وإسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوضح الموقع أن هذه الخطة، التي تضم 21 نقطة، هي الأولى من نوعها التي يقدمها ترامب لإنهاء الصراع في غزة، حيث لاقت استحسانا من القادة الحاضرين.
وتشير المصادر إلى أن الخطة تستند إلى أفكار تمت مناقشتها خلال الأشهر الماضية، مع تحديثات طورها جاريد كوشنر، صهر ترامب، وتوني بلير، رئيس الوزراء البريطاني السابق.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 26 سبتمبر/ أيلول 2025، تسببت الحرب على غزة
في مقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 168 ألفا، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.