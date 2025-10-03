https://sarabic.ae/20251003/عدد-من-معتقلي-أسطول-الصمود-يعلنون-إضرابا-مفتوحا-عن-الطعام-1105562531.html

عدد من معتقلي "أسطول الصمود" يعلنون إضرابا مفتوحا عن الطعام

صرحت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن قطاع غزة، بأن عددًا من نشطاء سفن "أسطول الصمود"، الذين احتجزتهم إسرائيل في المياه الدولية، أعلنوا عن دخولهم في إضراب مفتوح... 03.10.2025, سبوتنيك عربي

جاء ذلك في بيان نشرته اللجنة، اليوم الجمعة، عبر حسابها الرسمي على منصة "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة).وقالت اللجنة إن "المسافة المتبقية لوصول سفينة "مارينيت - صفد"، التابعة لـ"أسطول الصمود" إلى قطاع غزة، هي 50 كيلومترا".وتابعت: "أما المسافة المتبقية للسفن الـ9 ضمن الأسطول الجديد بما فيهم سفينة "الضمير" (إعلاميون وأطباء) فهي 885 كيلومتر".وأمس الخميس، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن سلاح البحرية الإسرائيلي، أعلن السيطرة على 41 سفينة كانت متجهة إلى قطاع غزة، وعلى متنها أكثر من 400 شخص.ووصف حساب "أسطول الصمود"، ما قامت به إسرائيل بأنه "قرصنة في عرض البحر وانتهاك صارخ للقانون الدولي وحقوق الإنسان"، داعيًا المجتمع الدولي للتحرك الفوري.وأبحر "أسطول الصمود العالمي" المكوّن من نحو عشرات السفن، التي تقل نحو 400 ناشط من 40 دولة، مطلع شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، من أجل إيصال مساعدات إنسانية لقطاع غزة الذي يشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة، إضافة إلى حصيلة قتلى تجاوز 66 ألف قتيل فلسطيني وأكثر من 168 ألف مصاب.

