ما الذي يحدث عند وضع النمل في الحليب.. دراسة توضح

عربي
ترامب: بناء على بيان حركة حماس أعتقد أنهم مستعدون لسلام دائم
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:34 GMT
25 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
مطالبات برحيل رئيس مدغشقر رغم إقالته للحكومة عقب احتجاجات شبابية أوقعت 22 قتيلا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:29 GMT
30 د
On air
13:05 GMT
1 د
On air
13:35 GMT
1 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
بيراميدز المصري يبدأ حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال افريقيا بالفوز على الجيش الرواندي 2-صفر
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
08:46 GMT
13 د
نبض افريقيا
مطالبات برحيل رئيس مدغشقر رغم إقالته للحكومة عقب احتجاجات شبابية أوقعت 22 قتيلا
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يعتبر الهجوم على قطر تهديدا لأمن واشنطن، ما الدلالات؟
10:29 GMT
29 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية خلال القرن الثاني ق.م. وأثرها في نشوء المملكة الحشموني
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:03 GMT
24 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:29 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
"ضغوط من الوسطاء على حركة حماس للموافقة على خطة ترامب"، مصير المشاركين في أسطول الصمود بعد اعتقال إسرائيل لهم
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف بين تركيا وباكستان يركز على الإنتاج المشترك للأسلحة التقليدية
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
إغلاق الحكومة الأمريكية.. لماذا يعد الأخطر هذه المرة؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20251003/ما-الذي-يحدث-عند-وضع-النمل-في-الحليب-دراسة-توضح-1105594744.html
ما الذي يحدث عند وضع النمل في الحليب.. دراسة توضح
ما الذي يحدث عند وضع النمل في الحليب.. دراسة توضح
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة حديثة عن قدرة النمل تحويل الحليب إلى زبادي، حيث تتعاون بكتيريا النمل وأحماضه وإنزيماته لتخمير الحليب وتحويله إلى زبادي لاذع ذي قوام مميز. 03.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-03T22:02+0000
2025-10-03T22:02+0000
مجتمع
العالم
الزبادي
الحليب
مشتقات الحليب
النمل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0a/03/1050324105_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_d279b8663a98581eac70f5e05ba37916.jpg
لآلاف السنين، استخدم البشر عوامل طبيعية متنوعة لتخمير الحليب وتحويله إلى منتجات غذائية صالحة للاستهلاك، مثل الزبادي والكفير والجبن، ومن أكثر الطرق التقليدية إثارة للاهتمام وأقلها شهرة، تلك التي استخدمت في البلقان وتركيا، حيث استخدم النمل الحي أو يرقاته كمبدئات لتحويل الحليب الدافئ إلى زبادي.وتظهر دراسة حديثة الآليات الكيميائية الحيوية والميكروبية التي تمكن النمل من تحفيز عملية التخمير، مسلطة الضوء على التنوع البيولوجي الغني الكامن في ممارسات الطهي التقليدية، حسب ماورد في صحيفة "ذا ساينتيست".واستنادا إلى المعرفة المتوارثة، وضعوا أربعة نملات حية من الخشب الأحمر (فورميكا روفا) في مرطبان من الحليب الدافئ، وخمروه طوال الليل داخل مستعمرة نمل، وبحلول الصباح، تخثر الحليب وأصبح حامضيا، واكتسب نكهة لاذعة مميزة، وهي جميعها سمات مميزة لتكوين الزبادي، على الرغم من الطبيعة غير التقليدية لهذه الطريقة.كشف البحث أن تخمير الحليب حدث بسبب "بهولوبيونت" النمل، بالإضافة إلى الميكروبات المرتبطة بها، وتشمل البكتيريا الرئيسية التي تعيش في النمل بكتيريا حمض اللاكتيك (العصيات اللبنية)، وبكتيريا حمض الأسيتيك (الأسيتوباكتيراسيا)، والبكتيريا داخل الخلايا (الأنابلازماتاسي).إلى جانب الميكروبات، يساهم النمل نفسه "بحمض الفورميك"، وهو مركب كيميائي دفاعي ذو خصائص مضادة للميكروبات في خليط الحليب، ما يضفي نكهة مميزة على الزبادي، علاوة على ذلك، أشارت التحاليل البروتينية إلى أن النمل وميكروباته تنتج "بروتيازات" و"ببتيدازات" تحلل بروتينات الحليب، مثل الكازين، للحصول على قوام كريمي للزبادي دون الحاجة إلى مستويات الحموضة المنخفضة المعتادة، ويساعد هذا النشاط الإنزيمي في تفسير كيفية تماسك زبادي النمل على الرغم من عدم وصوله إلى عتبات حموضة الزبادي النموذجية.تعاون الفريق مع طهاة ماهرين لاستكشاف الإمكانات الفريدة لزبادي النمل في الطهي، حيث ابتكروا أطباقا مبتكرة مثل شطائر الآيس كريم المنكهة بالنمل، وأجبانا تشبه جبنة الماسكاربوني ذات نكهات لاذعة، وكوكتيلات متنوعة.بدلا من ذلك، تركز الدراسة على الحفاظ على التراث الثقافي البيولوجي والتعلم منه.تلقي إعادة اكتشاف الزبادي بمساعدة النمل الضوء على مثال رائع لكيفية مساهمة الحشرات وميكروبيومها في الثقافات الغذائية التقليدية.5 أعشاب وتوابل شائعة مدعومة علميا بفائدتها للجهاز الهضمي
https://sarabic.ae/20250928/هل-يزيد-شرب-الحليب-من-مستويات-السكر-في-الدم؟--1105384060.html
https://sarabic.ae/20250109/النمل-يتفوق-على-البشر-في-قطاع-مرتبط-بالإدارة--1096624055.html
https://sarabic.ae/20241218/حليب-الأبقار-أو-الحليب-النباتي؟-دراسة-تكشف-عن-الأفضل-1095917303.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0a/03/1050324105_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_f2d4b239f1584368bbbb46d366dcc47e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, الزبادي, الحليب, مشتقات الحليب, النمل
العالم, الزبادي, الحليب, مشتقات الحليب, النمل

ما الذي يحدث عند وضع النمل في الحليب.. دراسة توضح

22:02 GMT 03.10.2025
© Sputnik . Alexandr Kryazhevحليب
حليب - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2025
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
تابعنا عبر
كشفت دراسة حديثة عن قدرة النمل تحويل الحليب إلى زبادي، حيث تتعاون بكتيريا النمل وأحماضه وإنزيماته لتخمير الحليب وتحويله إلى زبادي لاذع ذي قوام مميز.
لآلاف السنين، استخدم البشر عوامل طبيعية متنوعة لتخمير الحليب وتحويله إلى منتجات غذائية صالحة للاستهلاك، مثل الزبادي والكفير والجبن، ومن أكثر الطرق التقليدية إثارة للاهتمام وأقلها شهرة، تلك التي استخدمت في البلقان وتركيا، حيث استخدم النمل الحي أو يرقاته كمبدئات لتحويل الحليب الدافئ إلى زبادي.
وتظهر دراسة حديثة الآليات الكيميائية الحيوية والميكروبية التي تمكن النمل من تحفيز عملية التخمير، مسلطة الضوء على التنوع البيولوجي الغني الكامن في ممارسات الطهي التقليدية، حسب ماورد في صحيفة "ذا ساينتيست".
حيث تعاون فريق من علماء الأحياء الدقيقة والأنثروبولوجيا، بمن فيهم ليوني جان من الجامعة التقنية في الدنمارك، والمؤلفة المشاركة فيرونيكا سينوت من جامعة كوبنهاغن، مع المجتمعات البلغارية التي تحافظ على التقاليد لصنع الزبادي باستخدام النمل.
الحليب - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2025
مجتمع
هل يزيد شرب الحليب من مستويات السكر في الدم؟
28 سبتمبر, 21:45 GMT
واستنادا إلى المعرفة المتوارثة، وضعوا أربعة نملات حية من الخشب الأحمر (فورميكا روفا) في مرطبان من الحليب الدافئ، وخمروه طوال الليل داخل مستعمرة نمل، وبحلول الصباح، تخثر الحليب وأصبح حامضيا، واكتسب نكهة لاذعة مميزة، وهي جميعها سمات مميزة لتكوين الزبادي، على الرغم من الطبيعة غير التقليدية لهذه الطريقة.
كشف البحث أن تخمير الحليب حدث بسبب "بهولوبيونت" النمل، بالإضافة إلى الميكروبات المرتبطة بها، وتشمل البكتيريا الرئيسية التي تعيش في النمل بكتيريا حمض اللاكتيك (العصيات اللبنية)، وبكتيريا حمض الأسيتيك (الأسيتوباكتيراسيا)، والبكتيريا داخل الخلايا (الأنابلازماتاسي).
تنتج هذه الميكروبات أحماضا حيوية للتخمير، لا سيما حمض اللاكتيك وحمض الأسيتيك، اللذين يخفضان درجة الحموضة (pH) ويحفزان تخثر الحليب، وكان الجنس البكتيري السائد هو "فركتيلاكتوباسيلوس"، وتحديدا "فركتيلاكتوباسيلوس سانفرانسيسينسيس"، وهو نوع معروف بدوره في تخمير خبز العجين المخمر، وقادر على تحويل سكريات الحليب بسرعة إلى حمض اللاكتيك.
نمل - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2025
مجتمع
النمل يتفوق على البشر في قطاع مرتبط بالإدارة
9 يناير, 12:20 GMT
إلى جانب الميكروبات، يساهم النمل نفسه "بحمض الفورميك"، وهو مركب كيميائي دفاعي ذو خصائص مضادة للميكروبات في خليط الحليب، ما يضفي نكهة مميزة على الزبادي، علاوة على ذلك، أشارت التحاليل البروتينية إلى أن النمل وميكروباته تنتج "بروتيازات" و"ببتيدازات" تحلل بروتينات الحليب، مثل الكازين، للحصول على قوام كريمي للزبادي دون الحاجة إلى مستويات الحموضة المنخفضة المعتادة، ويساعد هذا النشاط الإنزيمي في تفسير كيفية تماسك زبادي النمل على الرغم من عدم وصوله إلى عتبات حموضة الزبادي النموذجية.
تعاون الفريق مع طهاة ماهرين لاستكشاف الإمكانات الفريدة لزبادي النمل في الطهي، حيث ابتكروا أطباقا مبتكرة مثل شطائر الآيس كريم المنكهة بالنمل، وأجبانا تشبه جبنة الماسكاربوني ذات نكهات لاذعة، وكوكتيلات متنوعة.
في حين أن هذه الطريقة تقدم إمكانيات طهي مثيرة، يحذر الباحثون من أن زبادي النمل غير مناسب للاستخدام المنزلي على نطاق واسع نظرا لمخاطر مسببات الأمراض المحتملة.
صورة لثلاثة أنواع من الحليب - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2024
مجتمع
حليب الأبقار أو الحليب النباتي؟... دراسة تكشف عن الأفضل
18 ديسمبر 2024, 11:37 GMT
بدلا من ذلك، تركز الدراسة على الحفاظ على التراث الثقافي البيولوجي والتعلم منه.
تلقي إعادة اكتشاف الزبادي بمساعدة النمل الضوء على مثال رائع لكيفية مساهمة الحشرات وميكروبيومها في الثقافات الغذائية التقليدية.
5 أعشاب وتوابل شائعة مدعومة علميا بفائدتها للجهاز الهضمي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала