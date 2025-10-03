https://sarabic.ae/20251003/ما-الذي-يحدث-عند-وضع-النمل-في-الحليب-دراسة-توضح-1105594744.html

ما الذي يحدث عند وضع النمل في الحليب.. دراسة توضح

ما الذي يحدث عند وضع النمل في الحليب.. دراسة توضح

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة حديثة عن قدرة النمل تحويل الحليب إلى زبادي، حيث تتعاون بكتيريا النمل وأحماضه وإنزيماته لتخمير الحليب وتحويله إلى زبادي لاذع ذي قوام مميز. 03.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-03T22:02+0000

2025-10-03T22:02+0000

2025-10-03T22:02+0000

مجتمع

العالم

الزبادي

الحليب

مشتقات الحليب

النمل

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0a/03/1050324105_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_d279b8663a98581eac70f5e05ba37916.jpg

لآلاف السنين، استخدم البشر عوامل طبيعية متنوعة لتخمير الحليب وتحويله إلى منتجات غذائية صالحة للاستهلاك، مثل الزبادي والكفير والجبن، ومن أكثر الطرق التقليدية إثارة للاهتمام وأقلها شهرة، تلك التي استخدمت في البلقان وتركيا، حيث استخدم النمل الحي أو يرقاته كمبدئات لتحويل الحليب الدافئ إلى زبادي.وتظهر دراسة حديثة الآليات الكيميائية الحيوية والميكروبية التي تمكن النمل من تحفيز عملية التخمير، مسلطة الضوء على التنوع البيولوجي الغني الكامن في ممارسات الطهي التقليدية، حسب ماورد في صحيفة "ذا ساينتيست".واستنادا إلى المعرفة المتوارثة، وضعوا أربعة نملات حية من الخشب الأحمر (فورميكا روفا) في مرطبان من الحليب الدافئ، وخمروه طوال الليل داخل مستعمرة نمل، وبحلول الصباح، تخثر الحليب وأصبح حامضيا، واكتسب نكهة لاذعة مميزة، وهي جميعها سمات مميزة لتكوين الزبادي، على الرغم من الطبيعة غير التقليدية لهذه الطريقة.كشف البحث أن تخمير الحليب حدث بسبب "بهولوبيونت" النمل، بالإضافة إلى الميكروبات المرتبطة بها، وتشمل البكتيريا الرئيسية التي تعيش في النمل بكتيريا حمض اللاكتيك (العصيات اللبنية)، وبكتيريا حمض الأسيتيك (الأسيتوباكتيراسيا)، والبكتيريا داخل الخلايا (الأنابلازماتاسي).إلى جانب الميكروبات، يساهم النمل نفسه "بحمض الفورميك"، وهو مركب كيميائي دفاعي ذو خصائص مضادة للميكروبات في خليط الحليب، ما يضفي نكهة مميزة على الزبادي، علاوة على ذلك، أشارت التحاليل البروتينية إلى أن النمل وميكروباته تنتج "بروتيازات" و"ببتيدازات" تحلل بروتينات الحليب، مثل الكازين، للحصول على قوام كريمي للزبادي دون الحاجة إلى مستويات الحموضة المنخفضة المعتادة، ويساعد هذا النشاط الإنزيمي في تفسير كيفية تماسك زبادي النمل على الرغم من عدم وصوله إلى عتبات حموضة الزبادي النموذجية.تعاون الفريق مع طهاة ماهرين لاستكشاف الإمكانات الفريدة لزبادي النمل في الطهي، حيث ابتكروا أطباقا مبتكرة مثل شطائر الآيس كريم المنكهة بالنمل، وأجبانا تشبه جبنة الماسكاربوني ذات نكهات لاذعة، وكوكتيلات متنوعة.بدلا من ذلك، تركز الدراسة على الحفاظ على التراث الثقافي البيولوجي والتعلم منه.تلقي إعادة اكتشاف الزبادي بمساعدة النمل الضوء على مثال رائع لكيفية مساهمة الحشرات وميكروبيومها في الثقافات الغذائية التقليدية.5 أعشاب وتوابل شائعة مدعومة علميا بفائدتها للجهاز الهضمي

https://sarabic.ae/20250928/هل-يزيد-شرب-الحليب-من-مستويات-السكر-في-الدم؟--1105384060.html

https://sarabic.ae/20250109/النمل-يتفوق-على-البشر-في-قطاع-مرتبط-بالإدارة--1096624055.html

https://sarabic.ae/20241218/حليب-الأبقار-أو-الحليب-النباتي؟-دراسة-تكشف-عن-الأفضل-1095917303.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, الزبادي, الحليب, مشتقات الحليب, النمل