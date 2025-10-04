https://sarabic.ae/20251004/القوات-الروسية-تستهدف-مقرا-للمرتزقة-الأجانب-قرب-خاركوف-1105603246.html
القوات الروسية تستهدف مقرا للمرتزقة الأجانب قرب خاركوف
القوات الروسية تستهدف مقرا للمرتزقة الأجانب قرب خاركوف
سبوتنيك عربي
أفاد سيرغي ليبيديف، منسق مجموعات العمل السري الموالية لروسيا في مقاطعة نيكولاييف، اليوم السبت، أن القوات الروسية استهدفت مراكز انتشار مؤقتة تضم مرتزقة أجانب... 04.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-04T06:19+0000
2025-10-04T06:19+0000
2025-10-04T06:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/07/1067403272_0:27:2501:1433_1920x0_80_0_0_e23c738aea91fc78fc8326c76ce76da9.jpg
وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "هجمات على ضواحي خاركوف ومراكز الشرطة، بما في ذلك المرتزقة ذوي بشرة داكنة. معسكرات التدريب ومستودعات المعدات هي الأهداف الرئيسية".وقال قائد وحدة في المنطقة العسكرية الجنوبية، يحمل اسم "بيلغريم"، تابعة لقوات مجموعة "المركز" الروسية، لوكالة "سبوتنيك"، أن أفرادًا من الجيش الروسي حيّدوا مرتزقة أجانب بولنديين وجورجيين وبريطانيين في اتجاه كراسنريمسكي.وتابع قائد الوحدة الروسية: "لقد تم تحييدهم مرارًا وتكرارًا. إنهم أعداؤنا. إن لم نقضي عليهم، فسيدمروننا هم أيضًا".ووفقا له، فإن المرتزقة الأجانب يعملون بشكل سري مع قوات نظام كييف، ويفضّلون عدم الانخراط في اتصال مباشر، لكن العسكريين الروس يكتشفون وجودهم بانتظام ويقومون بتدمير مواقع العدو.القوات الروسية تحرر شاندريغولوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية - الدفاع الروسيةالقوات الروسية تستهدف منشآت النقل الخاصة بالمجمع الصناعي العسكري الأوكراني -الدفاع الروسية
https://sarabic.ae/20251003/وحدة-كاملة-من-القوات-المسلحة-الأوكرانية-تستسلم-طواعية-في-كوبيانسك--رئيس-الإدارة-الروسية-لخاركوف-1105561499.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/07/1067403272_52:0:2275:1667_1920x0_80_0_0_f3ca9b249c59be707d6279a54cc61654.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
القوات الروسية تستهدف مقرا للمرتزقة الأجانب قرب خاركوف
أفاد سيرغي ليبيديف، منسق مجموعات العمل السري الموالية لروسيا في مقاطعة نيكولاييف، اليوم السبت، أن القوات الروسية استهدفت مراكز انتشار مؤقتة تضم مرتزقة أجانب ومعسكرات تدريب تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة خاركوف.
وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "هجمات على ضواحي خاركوف ومراكز الشرطة، بما في ذلك المرتزقة ذوي بشرة داكنة. معسكرات التدريب ومستودعات المعدات هي الأهداف الرئيسية".
وأضاف أن "ضربة دقيقة نُفذت في بلدة بوكروفسك في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، مستهدفة قوافل معدات"، كما أفاد بتسجيل استهداف على تجمع لمعدات الجيش الأوكراني في كراماتورسك، في الجزء الخاضع للسيطرة الأوكرانية من جمهورية دونيتسك الشعبية، مساء أمس الجمعة.
وقال قائد وحدة في المنطقة العسكرية الجنوبية، يحمل اسم "بيلغريم"، تابعة لقوات مجموعة "المركز" الروسية، لوكالة "سبوتنيك"، أن أفرادًا من الجيش الروسي حيّدوا مرتزقة أجانب بولنديين وجورجيين وبريطانيين في اتجاه كراسنريمسكي.
وتابع قائد الوحدة الروسية: "لقد تم تحييدهم مرارًا وتكرارًا. إنهم أعداؤنا. إن لم نقضي عليهم، فسيدمروننا هم أيضًا".
ووفقا له، فإن المرتزقة الأجانب يعملون بشكل سري مع قوات نظام كييف، ويفضّلون عدم الانخراط في اتصال مباشر، لكن العسكريين الروس يكتشفون وجودهم بانتظام ويقومون بتدمير مواقع العدو.