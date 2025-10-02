القوات الروسية تستهدف منشآت النقل الخاصة بالمجمع الصناعي العسكري الأوكراني -الدفاع الروسية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:17 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:36 GMT
23 د
من الملعب
سقوط كبير للريال في "الدربي".. وميلان بذكريات العصر الذهبي يعود إلى الصدارة
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
10:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
11:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:52 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: موسكو قادرة على طرح قضايا مجلس الأمن المهملة بدراسة وعمق
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
فيضانات النيل وفرص التنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا لإدارة وتشغيل سد النهضة
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:34 GMT
25 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
مطالبات برحيل رئيس مدغشقر رغم إقالته للحكومة عقب احتجاجات شبابية أوقعت 22 قتيلا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
16:33 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20251002/القوات-الروسية-تستهدف-منشآت-النقل-الخاصة-بالمجمع-الصناعي-العسكري-الأوكراني--الدفاع-الروسية-1105529975.html
القوات الروسية تستهدف منشآت النقل الخاصة بالمجمع الصناعي العسكري الأوكراني -الدفاع الروسية
القوات الروسية تستهدف منشآت النقل الخاصة بالمجمع الصناعي العسكري الأوكراني -الدفاع الروسية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية ضربت مرافق البنية التحتية للنقل التي تدعم مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، بالإضافة إلى... 02.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-02T09:12+0000
2025-10-02T09:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102589/24/1025892451_0:0:2821:1588_1920x0_80_0_0_80af0a57f85d7550688cf1c66488da79.jpg
وأضافت: "واصلت وحدات مجموعة قوات "الشمال" التقدم إلى عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوات الأوكرانية في مناطق عدة في مقاطعتي سومي وخاركوف، وخسرت القوات الأوكرانية، ما يصل إلى 200عسكري ودبابة ومركبة قتالية مدرعة ومدافع ميدانية، وتدمير محطة حرب إلكترونية وسبعة مستودعات للمواد".وبحسب البيان: "حسنت وحدات مجموعة قوات "الجنوب" الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوات الأوكرانية في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وخسرت القوات الأوكرانية، ما يصل إلى 235 جنديا ومركبات قتالية مدرعة ومدافع ميدانية، وتدمير 8 مستودعات للذخيرة والإمدادات".وأضافت الدفاع الروسية: "واصلت وحدات من مجموعة "المركز" التقدم في عمق دفاعات القوات المسلحة الأوكرانية، واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 515 جنديا ودبابة، ومركبات قتالية، وعددا من المدافع الميدانية، ومركبتي برادلي قتاليتين للمشاة أمريكيتي الصنع".وأضاف البيان: "واصلت وحدات مجموعة قوات "الشرق" التقدم إلى عمق دفاعات العدو، وحررت بلدة ستيبوفوي في مقاطعتي دنيبروبتروفسك وزابوروجيه، وخسرت القوات الأوكرانية ما يصل إلى 295 عسكريا ومركبة قتالية مدرعة ومدافع ميدانية".وبحسب البيان، فإن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت صاروخا من طراز "هيمارس"، و142 طائرة مسيرة أوكرانية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الجيش الروسي يحرر 3 بلدات جديدة في إطار العملية العسكرية الخاصة- الدفاع الروسية
https://sarabic.ae/20251002/القوات-الأوكرانية-تتراجع-من-تشاسوف-يار-بسبب-الهجمات-الروسية--الدفاع-الروسية-1105523067.html
https://sarabic.ae/20250920/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-بيريزوفيا-في-مقاطعة-دنيبروبيتروفسك--الدفاع-الروسية-1105058910.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102589/24/1025892451_0:0:2351:1763_1920x0_80_0_0_a6da1e4019a4416e462dfcc7dceb00d2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, أخبار روسيا اليوم

القوات الروسية تستهدف منشآت النقل الخاصة بالمجمع الصناعي العسكري الأوكراني -الدفاع الروسية

09:12 GMT 02.10.2025 (تم التحديث: 09:36 GMT 02.10.2025)
© Sputnik . Viktor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصورطائرات "ياك-130" التابعة لقوات الطيران الجوي البيلاروسي خلال المناورات العسكرية "زاباد-2017" (الغرب-2017) المشتركة مع روسيا
طائرات ياك-130 التابعة لقوات الطيران الجوي البيلاروسي خلال المناورات العسكرية زاباد-2017 (الغرب-2017) المشتركة مع روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2025
© Sputnik . Viktor Tolochko
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية ضربت مرافق البنية التحتية للنقل التي تدعم مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، بالإضافة إلى مواقع التجميع والتخزين للطائرات دون طيار البعيدة المدى، ومستودعات الذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وأضافت: "واصلت وحدات مجموعة قوات "الشمال" التقدم إلى عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوات الأوكرانية في مناطق عدة في مقاطعتي سومي وخاركوف، وخسرت القوات الأوكرانية، ما يصل إلى 200عسكري ودبابة ومركبة قتالية مدرعة ومدافع ميدانية، وتدمير محطة حرب إلكترونية وسبعة مستودعات للمواد".
وبحسب البيان: "حسنت وحدات مجموعة قوات "الجنوب" الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوات الأوكرانية في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وخسرت القوات الأوكرانية، ما يصل إلى 235 جنديا ومركبات قتالية مدرعة ومدافع ميدانية، وتدمير 8 مستودعات للذخيرة والإمدادات".
وأضافت الدفاع الروسية: "واصلت وحدات من مجموعة "المركز" التقدم في عمق دفاعات القوات المسلحة الأوكرانية، واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 515 جنديا ودبابة، ومركبات قتالية، وعددا من المدافع الميدانية، ومركبتي برادلي قتاليتين للمشاة أمريكيتي الصنع".
أفراد عسكريون من كتيبة الصواريخ التابعة للواء المدفعية التابع لمجموعة قوات المركز التابعة للقوات المسلحة الروسية في اتجاه محور أفدييفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدفع خط المواجهة من تشاسوف يار باتجاه كونستانتينوفكا- الدفاع الروسية
05:44 GMT
وأضاف البيان: "واصلت وحدات مجموعة قوات "الشرق" التقدم إلى عمق دفاعات العدو، وحررت بلدة ستيبوفوي في مقاطعتي دنيبروبتروفسك وزابوروجيه، وخسرت القوات الأوكرانية ما يصل إلى 295 عسكريا ومركبة قتالية مدرعة ومدافع ميدانية".

وأشار البيان إلى أن "الطائرات التشغيلية والتكتيكية والمركبات الجوية دون طيار وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية، استهدفت مراكز ومنشآت البنية التحتية للنقل المستخدمة لصالح القوات الأوكرانية، ومواقع تخزين إطلاق الطائرات دون طيار البعيدة المدى، وكذلك المواقع المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 138 منطقة".

وبحسب البيان، فإن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت صاروخا من طراز "هيمارس"، و142 طائرة مسيرة أوكرانية".
جنود من مفرزة القوات الخاصة التطوعية فيغا يطلقون النار أثناء التدريب القتالي في جمهورية لوغانسك الشعبية، منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يحرر بلدة بيريزوفويه في مقاطعة دنيبروبيتروفسك- وزارة الدفاع
20 سبتمبر, 09:11 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
الجيش الروسي يحرر 3 بلدات جديدة في إطار العملية العسكرية الخاصة- الدفاع الروسية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала