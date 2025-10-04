https://sarabic.ae/20251004/محكمة-أمريكية-ترفض-دعوى-قضائية-ضد-الـأونروا-1105602244.html
وجاء في الدعوى أن "الأونروا حوّلت أكثر من مليار دولار إلى فلسطين، والتي يُزعم أن حماس استخدمتها بعد ذلك للتخطيط لهجوم 7 أكتوبر(تشرين الأول) 2023".وأضافت: "وبناءً على الوقائع المذكورة أعلاه، لا تملك هذه المحكمة ولاية قضائية على المدعى عليه، وقد قُبل طلب المدعى عليهم برفض الدعوى، ورُفضت الدعوى".وكان المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، وعدد من المسؤولين الحاليين والسابقين في الوكالة من بين المدعى عليهم أيضا. ولم يرد محاموهم بعد على طلبات للتعليق.وجاءت الدعوى في سياق حملة إسرائيلية استهدفت الوكالة بعد هجوم السابع من أكتوبر 2023، إذ علّقت دول عدة، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، مساهماتها المالية بدعوى "وجود موظفين متورطين في الهجوم"، وهو ما تنفيه الـ"أونروا". وردًا على ذلك، شنّ الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، التي شملت ضربات على أهداف مدنية، وفرض حصار شامل على قطاع غزة، مانعًا إمدادات المياه والكهرباء والوقود والغذاء والدواء.ومنذ 7 أكتوبر 2023، تسببت الحرب على غزة بمقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 168 ألف شخص، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
محكمة أمريكية ترفض دعوى قضائية ضد الـ"أونروا"
رفضت محكمة في نيويورك دعوى قضائية رفعها مواطنون إسرائيليون يتهمون فيها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بـ"مساعدة" حركة حماس الفلسطينية، وفقًا لوثيقة قضائية منشورة.
وجاء في الدعوى أن "الأونروا حوّلت أكثر من مليار دولار إلى فلسطين، والتي يُزعم أن حماس استخدمتها بعد ذلك للتخطيط لهجوم 7 أكتوبر(تشرين الأول) 2023".
وقالت الوثيقة: "الأونروا وكالة تابعة للأمم المتحدة، وتتمتع بحصانة من الإجراءات القانونية بموجب اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، التي تتمتع مؤسساتها بحصانة قانونية بموجب المعاهدات الدولية".
وأضافت: "وبناءً على الوقائع المذكورة أعلاه، لا تملك هذه المحكمة ولاية قضائية على المدعى عليه، وقد قُبل طلب المدعى عليهم برفض الدعوى، ورُفضت الدعوى".
وكان المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، وعدد من المسؤولين الحاليين والسابقين في الوكالة من بين المدعى عليهم أيضا. ولم يرد محاموهم بعد على طلبات للتعليق.
وجاءت الدعوى في سياق حملة إسرائيلية استهدفت الوكالة بعد هجوم السابع من أكتوبر 2023، إذ علّقت دول عدة، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، مساهماتها المالية بدعوى "وجود موظفين متورطين في الهجوم"، وهو ما تنفيه الـ"أونروا".
وفي 7 أكتوبر 2023، تعرضت إسرائيل لهجوم صاروخي غير مسبوق من قطاع غزة، إذ تسلل مسلحو "حماس" بعد ذلك إلى المناطق الحدودية، وأطلقوا النار على الجنود الإسرائيليين، وأسروا أكثر من 200 إسرائيلي. ووفقًا للسلطات، قُتل نحو 1200 شخص من الجانب الإسرائيلي.
وردًا على ذلك، شنّ الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، التي شملت ضربات على أهداف مدنية، وفرض حصار شامل على قطاع غزة، مانعًا إمدادات المياه والكهرباء والوقود والغذاء والدواء.
ومنذ 7 أكتوبر 2023، تسببت الحرب على غزة
بمقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 168 ألف شخص، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.