الخارجیة الإيرانية: على العالم إنهاء إفلات مجرمي الحرب من العقاب
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أنه "على العالم أن يوقف الانتهاكات الوحشية للقانون".
ونشر بقائي تغريدة جديدة له عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، مساء أمس السبت، طالب من خلالها المجتمع الدولي "إنهاء إفلات مجرمي الحرب والإبادة الجماعية من العقاب، ومحاسبة أولئك الذين يبررون هذه الجرائم".
A month after the fact, the US media confirm what every one knew:— Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) October 4, 2025
'Netanyahu ordered drone attacks on Gaza-bound humanitarian aid boats off Tunisia', as reported by CBS News.https://t.co/lNjVww3S9q
This is simply yet another demonstration of the Israeli regime's absolute…
وقال بقائي: "بعد شهر من الحادث، أكدت وسائل الإعلام الأمريكية ما يعرفه الجميع وهو أن هجوم الطائرات المسيرة على السفن، التي تحمل مساعدات إنسانية إلى غزة قبالة سواحل تونس، تم تنفيذه بأوامر من نتنياهو (بنيامين رئيس الوزراء الإسرائيلي)".
وأضاف الدبلوماسي الإيراني أن "هذا الإجراء دليل آخر على تجاهل الكيان الإسرائيلي التام للسيادة الوطنية للدول والقانون الدولي وحياة الإنسان وكرامته".
وفي 10 سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن "أسطول الصمود العالمي"، أن أحد قواربه تعرض لهجوم بطائرة مسيّرة في ميناء "سيدي بوسعيد" التونسي، مشيرًا إلى أنها ثاني ضربة من نوعها خلال يومين.
وأضاف الأسطول أن "جميع الركاب وأفراد الطاقم بخير"، موضحًا أن السفينة المستهدفة هي "ألما"، التي ترفع العلم البريطاني، وقد أصيبت بأضرار نتيجة حريق في سطحها العلوي، فيما يجري التحقيق في الحادثة.
وأول أمس الجمعة، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن سلاح البحرية التابع للجيش الإسرائيلي، أعلن سيطرته على السفينة "مارينيت" آخر سفن "أسطول الصمود".
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن سلاح البحرية الإسرائيلي، أعلن السيطرة على 41 سفينة كانت متجهة إلى قطاع غزة، وعلى متنها أكثر من 400 شخص.
ووصف حساب "أسطول الصمود" على منصة "إكس"، ما قامت به إسرائيل بأنه "قرصنة في عرض البحر وانتهاك صارخ للقانون الدولي وحقوق الإنسان"، داعيًا المجتمع الدولي للتحرك الفوري.
وأبحر "أسطول الصمود العالمي" المكوّن من نحو عشرات السفن، التي تقل مئات النشطاء من 40 دولة، مطلع شهر سبتمبر الماضي، من أجل إيصال مساعدات إنسانية لقطاع غزة، الذي يشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة، إضافة إلى حصيلة قتلى تجاوزت 66 ألف قتيل فلسطيني وأكثر من 168 ألف مصاب.