https://sarabic.ae/20251005/بيانات-من-نصف-قرن-تثبت-أن-سحاب-كوكب-الزهرة-مليء-بالمياه-1105631963.html
بيانات من نصف قرن تثبت أن سحاب كوكب الزهرة مليء بالمياه
بيانات من نصف قرن تثبت أن سحاب كوكب الزهرة مليء بالمياه
تابعنا عبر
تعتبر إمكانية وجود حياة على كوكب الزهرة، وتحديدا في طبقاته السحابية، من أكثر المواضيع إثارة للجدل في الآونة الأخيرة، في مجتمع البيولوجيا الفلكية، حيث تتميز بعض هذه السحب بظروف تشبه ظروف الأرض أكثر من أي مكان في النظام الشمسي، على الأقل من حيث الضغط ودرجة الحرارة.
وأضافت ورقة بحثية جديدة أجراها فريق من الباحثين الأمريكيين زخمًا لهذا النقاش من خلال إعادة تحليل بيانات من مهمة "بايونير" إلى كوكب الزهرة، التي أطلقتها "ناسا" (وكالة الفضاء الأمريكية) في السبعينيات، ووجدت أن سحب كوكب الزهرة تتكون أساسا من الماء.
وهذا لا يعني أن الماء هو الماء بالمعنى التقليدي لكيفية تكوين بخار الماء للسحب هنا على الأرض، حيث يبدو أن أول أكسيد الهيدروجين في سحب الزهرة مرتبط بمواد مائية بدلًا من أن يكون منفردًا كقطرات ماء نقية.
لكن هذا لا يزال يمثل تغييرا جذريا عن فهمنا الحالي بأن سحب كوكب الزهرة تتكون أساسًا من حمض الكبريتيك، ولا يزال بعض من هذا الحمض موجودا، بنسبة 22% من مادة السحابة، وفقا للورقة البحثية.
ولكن كيف يُمكن لعلماء السبعينيات أن يكونوا مُخطئين إلى هذا الحد في قراءات أجهزتهم؟ للإجابة على ذلك، تطلب الأمر بعض التحري العلمي من قِبل سلسلة من الباحثين في مؤسسات مختلفة، بما في ذلك جامعة كال بولي بومونا، وجامعة ويسكونسن، وجامعة ولاية أريزونا، وحتى وكالة "ناسا" ذاتها، للكشف عن بيانات "بايونير" القديمة.
وتم تخزين البيانات على ميكروفيلم في مكتب أرشيف بيانات علوم الفضاء المُنسّق التابع لوكالة "ناسا"، لذا كانت الخطوة الأولى في إعادة تحليل البيانات هي استخراجها من الأرشيف ورقمنته، حسبما ذكر موقع "ساينس أليرت".
واستلهمت الفكرة من محادثة دارت بين راكيش موغول، من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، وسانجاي ليماي، الخبيرة في كوكب الزهرة في جامعة ويسكونسن، حيث كانا يتحدثان عن تركيب سحب الزهرة، ثم اتفقا على إعادة تحليل بيانات مطياف الكتلة، التي جمعتها "بايونير" في الأصل، إذ اعتقدا أنها قد تحتوي على رؤى جديدة يمكن استخلاصها.
قمر إنسيلادوس التابع لكوكب زحل - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2025
مجتمع
اكتشاف "قمر خفي" يرافق الأرض منذ ستينيات القرن الماضي
17 سبتمبر, 19:49 GMT

وجاءت البيانات من جهازين على متن مسبار "بايونير"، حيث أدرك موغول وليماي، أنه مع نزول المسبار عبر الأجزاء الأكثر سمكًا من الغلاف الجوي، أصبحت مداخل هذه الأجهزة، المصممة لقياس غازات الغلاف الجوي، مسدودة بجسيمات متطايرة من السُحب.

وللدليل على هذا الانسداد، أشاروا إلى انخفاض هائل، وإن كان مؤقتًا، في مستويات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي أثناء نزول المسبار عبر طبقات السحب.
وبدلًا من اعتبار ذلك عطلًا في الجهاز، نظروا إلى البيانات كوسيلة لتحليل أنواع الهباء الجوي المحاصرة في المدخل، وقاموا بذلك من خلال دراسة درجات حرارة احتراقها.

ومع استمرار المسبار في النزول عبر الغلاف الجوي، أذيبت ذرات الهباء الجوي المختلفة عند درجات حرارة مختلفة وسمحت للمدخل بالتدفق بحرية مرة أخرى، ما تسبب بارتفاع حاد في قراءة ثاني أكسيد الكربون.

ويساعد تحليل الغازات المنبعثة عند درجات الحرارة التي ذابت فيها تلك الهباءات على فهم مكونات الهباء الجوي، وبالتالي تكوين السحب نفسها.
موسكو تعزز قيادة الفضاء الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2025
مجتمع
عن طريق "النفث"... علماء روس يقترحون تحييد الحطام الفضائي
1 أكتوبر, 09:21 GMT

وأول ما لاحظاه كان ارتفاعا حادا في تركيز الماء عند درجتي حرارة 185 درجة مئوية و414 درجة مئوية، ما يدل على وجود هيدرات مثل كبريتات الحديديك المائية وكبريتات المغنيسيوم المائية.

كما لاحظ العالمان أن الماء يشكل الجزء الأكبر من الهباء الجوي بنسبة 62%، على الرغم من أن معظمه كان مرتبطًا بهذه الهيدرات. وكما هو متوقع، كان حمض الكبريتيك موجودًا أيضًا في الهباء الجوي.
ويُظهر هذا الفهم الجديد مدى فائدة البيانات القديمة، وكيف يُمكنها أن تُساهم بفعالية في النقاشات الحديثة حول الأسئلة العلمية التي لم تتم الإجابة عليها بعد، وقد تكمن المشكلة في العثور عليها مدفونةً في مكان ما في أرشيفات "ناسا"، وهو إنجاز علمي بحد ذاته.
علماء يكتشفون "مقدمات محتملة" للحياة على قمر تابع لزحل... صور
