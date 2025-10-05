دراسة: مسار "سكري" في الدماغ يوضح سر الاكتئاب المقاوم للعلاج

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
بيراميدز المصري يبدأ حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال افريقيا بالفوز على الجيش الرواندي 2-صفر
08:04 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:34 GMT
25 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
10:29 GMT
30 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية خلال القرن الثاني ق.م. وأثرها في نشوء المملكة الحشموني
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
11:50 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف بين تركيا وباكستان يركز على الإنتاج المشترك للأسلحة التقليدية
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:39 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
إغلاق الحكومة الأمريكية.. لماذا يعد الأخطر هذه المرة؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:33 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
16:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
الجيش الروسي يستهدف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، ترامب يرحب بموافقة حماس على صفقة التبادل وفق الخطة الأمريكية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما هي ملامح خطة إيران لمواجهة آلية الزناد
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
08:16 GMT
31 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:03 GMT
8 د
مساحة حرة
إغلاق الحكومة الأمريكية.. لماذا يعد الأخطر هذه المرة؟
09:11 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
09:41 GMT
19 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
11:03 GMT
15 د
ملفات ساخنة
ما هي ملامح خطة إيران لمواجهة آلية الزناد
11:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
12:30 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب: إسرائيل وافقت على خط الانسحاب الأولي، "تل أبيب أبلغت واشنطن اعتزامها البقاء في 3 مواقع داخل غزة لسنوات"
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف بين تركيا وباكستان يركز على الإنتاج المشترك للأسلحة التقليدية
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20251005/دراسة-مسار-سكري-في-الدماغ-يوضح-سر-الاكتئاب-المقاوم-للعلاج-1105658826.html
دراسة: مسار "سكري" في الدماغ يوضح سر الاكتئاب المقاوم للعلاج
دراسة: مسار "سكري" في الدماغ يوضح سر الاكتئاب المقاوم للعلاج
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة حديثة، أجراها باحثون من "معهد العلوم الأساسية" في كوريا الجنوبية، عن دور السلاسل السكرية الصغيرة، المعروفة باسم "O-glycans"، في تطور الاكتئاب... 05.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-05T20:02+0000
2025-10-05T20:02+0000
مجتمع
منوعات
كوريا الجنوبية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101764/93/1017649351_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_0564d223218f44cedafd109d1abe7fda.jpg
وأظهرت الدراسة، التي نُشرت في مجلة "ساينس أدفانسز"، أن اضطراب هذه السلاسل في قشرة الدماغ الأمامية نتيجة الضغط النفسي المزمن يؤدي إلى انهيار الدوائر العصبية المسؤولة عن تنظيم العواطف، مما يُسبب سلوكيات مشابهة للاكتئاب، وفقا لموقع "ميديكال إكسبريس". وأوضح الفريق البحثي، بقيادة الباحثين جاستن لي وبويونج لي، أن هذا الاكتشاف يكشف عن مسار جزيئي جديد قد يفتح آفاقًا لتطوير علاجات مستهدفة للاكتئاب المقاوم للعلاج، الذي يصيب أكثر من 280 مليون شخص حول العالم، وفقًا لتقديرات عام 2025. وأشار الباحثون إلى أن الاكتئاب، الذي يتسبب في اضطرابات مثل الخمول، اضطراب النوم، الانطواء الاجتماعي، وزيادة مخاطر الانتحار، يتطلب حلولاً مبتكرة تتجاوز العلاجات التقليدية التي تركز على الناقلات العصبية مثل السيروتونين.وأوضح الباحثون أن الضغط النفسي المزمن يعطل هذه العملية في قشرة الدماغ الأمامية، مما يؤثر على بنية البروتينات ووظائفها، ويؤدي إلى اضطراب الدوائر العصبية.واستخدم الفريق تقنيات مطيافية الكتلة عالية الدقة لتحليل أنماط "الجلكزة" في تسع مناطق دماغية لفئران سليمة، ولاحظوا أنماطًا مميزة لكل منطقة. وعند مقارنة هذه الأنماط مع أدمغة فئران تعرضت لضغط نفسي مزمن، تبين وجود تغيرات كبيرة في قشرة الدماغ الأمامية، خاصة انخفاض في عملية "السيللة"، وهي إضافة حمض السياليك إلى السلاسل السكرية، إلى جانب تراجع تعبير إنزيم "St3gal1" المسؤول عن هذه العملية. وأظهرت التجارب أن تقليل تعبير إنزيم "St3gal1" في فئران سليمة تسبب في ظهور سلوكيات اكتئابية، مثل دراسة فقدان الدافعية وزيادة القلق، حتى دون تعرضها للضغط النفسي. وكشفت التحاليل البروتينية أن نقص إنزيم "St3gal1" يؤدي إلى زعزعة استقرار بروتينات مشبكية مثل "NRXN2"، وهو بروتين لاصق يدعم الوصلات العصبية، مما يضعف عمل الخلايا العصبية المثبطة المسؤولة عن الحفاظ على توازن الدوائر العصبية. وأوضحت الدراسة أن التغيرات الصغيرة في السلاسل السكرية يمكن أن تؤدي إلى انهيار نظام التحكم في العواطف، مما يُسهم في ظهور الاكتئاب. من جانبه، أكد جاستن لي أن هذا الاكتشاف قد يمتد ليشمل اضطرابات أخرى مثل اضطراب ما بعد الصدمة والفصام، مما يفتح آفاقًا لاستراتيجيات علاجية أوسع. وأكد الباحثون أن مراقبة مستويات إنزيم "St3gal1" أو تعديل عملية "السيللة" يمكن أن تصبح أداة تشخيصية أو علاجية مستقبلية، خاصة لمرضى الاكتئاب المقاوم الذين لا يستجيبون للعلاجات التقليدية. وأشاروا إلى أن النهج المتكامل الذي اعتمدوه، والذي شمل تحليل التغيرات البروتينية عبر مناطق دماغية متعددة، كشف عن الرابط المباشر بين خلل "الجلكزة" والسلوكيات الاكتئابية. واعتبروا أن هذا النهج قد يُحدث ثورة في تشخيص وعلاج الاكتئاب، وربما يمتد ليشمل اضطرابات نفسية وعصبية أخرى. وختم الباحثون بالتأكيد على أن هذه النتائج تمثل نقلة نوعية في فهم مرونة الدماغ وتأثير الضغط النفسي على التغيرات الجزيئية، مما يمهد الطريق لجيل جديد من العلاجات الدقيقة التي تستهدف الخلل الجزيئي بدلاً من مجرد إدارة الأعراض.
https://sarabic.ae/20251005/دراسة-إدمان-جديد-يتفوق-على-الكحول-والتبغ-بين-كبار-السن-1105645134.html
https://sarabic.ae/20251004/دراسة-العلاقات-الاجتماعية-المتينة-تبطئ-الشيخوخة-1105622080.html
https://sarabic.ae/20251004/دراسة-الجسيمات-الدقيقة-لتلوث-الهواء-تتسلل-إلى-الدم-وتهدد-القلب-والدماغ-1105617040.html
https://sarabic.ae/20251003/دراسة--نظام-غذائي-قد-يمنع-نحو-15-مليون-حالة-وفاة-في-جميع-أنحاء-العالم-1105583514.html
كوريا الجنوبية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101764/93/1017649351_86:0:1451:1024_1920x0_80_0_0_11d3a68aa19909ea1a7da08b5792ec91.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منوعات, كوريا الجنوبية
منوعات, كوريا الجنوبية

دراسة: مسار "سكري" في الدماغ يوضح سر الاكتئاب المقاوم للعلاج

20:02 GMT 05.10.2025
© planet-todayالاكتئاب
الاكتئاب - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2025
© planet-today
تابعنا عبر
كشفت دراسة حديثة، أجراها باحثون من "معهد العلوم الأساسية" في كوريا الجنوبية، عن دور السلاسل السكرية الصغيرة، المعروفة باسم "O-glycans"، في تطور الاكتئاب المقاوم للعلاج.
وأظهرت الدراسة، التي نُشرت في مجلة "ساينس أدفانسز"، أن اضطراب هذه السلاسل في قشرة الدماغ الأمامية نتيجة الضغط النفسي المزمن يؤدي إلى انهيار الدوائر العصبية المسؤولة عن تنظيم العواطف، مما يُسبب سلوكيات مشابهة للاكتئاب، وفقا لموقع "ميديكال إكسبريس".
كبار سن يأكلون أكل صحي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2025
مجتمع
دراسة: "إدمان جديد" يتفوق على الكحول والتبغ بين كبار السن
13:47 GMT
وأوضح الفريق البحثي، بقيادة الباحثين جاستن لي وبويونج لي، أن هذا الاكتشاف يكشف عن مسار جزيئي جديد قد يفتح آفاقًا لتطوير علاجات مستهدفة للاكتئاب المقاوم للعلاج، الذي يصيب أكثر من 280 مليون شخص حول العالم، وفقًا لتقديرات عام 2025.
وأشار الباحثون إلى أن الاكتئاب، الذي يتسبب في اضطرابات مثل الخمول، اضطراب النوم، الانطواء الاجتماعي، وزيادة مخاطر الانتحار، يتطلب حلولاً مبتكرة تتجاوز العلاجات التقليدية التي تركز على الناقلات العصبية مثل السيروتونين.
وحددت الدراسة آلية جديدة تربط بين التغيرات الشاذة في عملية "الجلكزة" (Glycosylation) - وهي إضافة سلاسل سكرية إلى البروتينات - وبين السلوكيات الاكتئابية.
وأوضح الباحثون أن الضغط النفسي المزمن يعطل هذه العملية في قشرة الدماغ الأمامية، مما يؤثر على بنية البروتينات ووظائفها، ويؤدي إلى اضطراب الدوائر العصبية.
واستخدم الفريق تقنيات مطيافية الكتلة عالية الدقة لتحليل أنماط "الجلكزة" في تسع مناطق دماغية لفئران سليمة، ولاحظوا أنماطًا مميزة لكل منطقة.
الشيخوخة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2025
مجتمع
دراسة: العلاقات الاجتماعية المتينة تبطئ الشيخوخة
أمس, 19:48 GMT
وعند مقارنة هذه الأنماط مع أدمغة فئران تعرضت لضغط نفسي مزمن، تبين وجود تغيرات كبيرة في قشرة الدماغ الأمامية، خاصة انخفاض في عملية "السيللة"، وهي إضافة حمض السياليك إلى السلاسل السكرية، إلى جانب تراجع تعبير إنزيم "St3gal1" المسؤول عن هذه العملية.
وأظهرت التجارب أن تقليل تعبير إنزيم "St3gal1" في فئران سليمة تسبب في ظهور سلوكيات اكتئابية، مثل دراسة فقدان الدافعية وزيادة القلق، حتى دون تعرضها للضغط النفسي.

في المقابل، عند زيادة مستويات هذا الإنزيم في فئران مضغوطة، انخفضت أعراض الاكتئاب بشكل ملحوظ، مما يؤكد أن انخفاض "St3gal1" يلعب دورًا محوريًا في تحفيز الأعراض الاكتئابية.

وكشفت التحاليل البروتينية أن نقص إنزيم "St3gal1" يؤدي إلى زعزعة استقرار بروتينات مشبكية مثل "NRXN2"، وهو بروتين لاصق يدعم الوصلات العصبية، مما يضعف عمل الخلايا العصبية المثبطة المسؤولة عن الحفاظ على توازن الدوائر العصبية.
تلوث الهواء - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2025
مجتمع
دراسة: الجسيمات الدقيقة لتلوث الهواء تتسلل إلى الدم وتهدد القلب والدماغ
أمس, 16:43 GMT
وأوضحت الدراسة أن التغيرات الصغيرة في السلاسل السكرية يمكن أن تؤدي إلى انهيار نظام التحكم في العواطف، مما يُسهم في ظهور الاكتئاب.
وقالت الباحثة بويونج لي إن الدراسة تثبت وجود علاقة مباشرة بين خلل "الجلكزة" في الدماغ وظهور الاكتئاب، مشيرة إلى أن هذه النتائج توفر أساسًا لتطوير علامات تشخيصية جديدة وأهداف علاجية مبتكرة.
من جانبه، أكد جاستن لي أن هذا الاكتشاف قد يمتد ليشمل اضطرابات أخرى مثل اضطراب ما بعد الصدمة والفصام، مما يفتح آفاقًا لاستراتيجيات علاجية أوسع.
وأكد الباحثون أن مراقبة مستويات إنزيم "St3gal1" أو تعديل عملية "السيللة" يمكن أن تصبح أداة تشخيصية أو علاجية مستقبلية، خاصة لمرضى الاكتئاب المقاوم الذين لا يستجيبون للعلاجات التقليدية.
أطعمة صحية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2025
مجتمع
دراسة: نظام غذائي قد يمنع نحو 15 مليون حالة وفاة في جميع أنحاء العالم
3 أكتوبر, 14:42 GMT
وأشاروا إلى أن النهج المتكامل الذي اعتمدوه، والذي شمل تحليل التغيرات البروتينية عبر مناطق دماغية متعددة، كشف عن الرابط المباشر بين خلل "الجلكزة" والسلوكيات الاكتئابية.

وأوضح الفريق أن الخطوة التالية ستتركز على تطوير جزيئات صغيرة قادرة على استهداف إنزيم "St3gal1" أو تعديل عملية "الجلكزة" لاستعادة توازن الدوائر العصبية.

واعتبروا أن هذا النهج قد يُحدث ثورة في تشخيص وعلاج الاكتئاب، وربما يمتد ليشمل اضطرابات نفسية وعصبية أخرى.
وختم الباحثون بالتأكيد على أن هذه النتائج تمثل نقلة نوعية في فهم مرونة الدماغ وتأثير الضغط النفسي على التغيرات الجزيئية، مما يمهد الطريق لجيل جديد من العلاجات الدقيقة التي تستهدف الخلل الجزيئي بدلاً من مجرد إدارة الأعراض.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала