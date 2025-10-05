https://sarabic.ae/20251005/قائد-الحرس-الثوري-أي-تحرك-عدائي-في-البحر-والجزر-سيقابل-برد-حازم-1105660042.html

قائد الحرس الثوري: أي تحرك عدائي في البحر والجزر سيقابل برد حازم

قائد الحرس الثوري: أي تحرك عدائي في البحر والجزر سيقابل برد حازم

سبوتنيك عربي

أكد القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء محمد باكبور، أن أي تحرك للأعداء في البحر أو في الجزر سيواجه برد حازم من قبل بحرية الحرس الثوري. 05.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-05T20:20+0000

2025-10-05T20:20+0000

2025-10-05T20:20+0000

إيران

أخبار إيران

الحرس الثوري الإيراني

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0d/1101632576_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_2aba232eab800bc5a76ca4869cd948b2.jpg

وخلال تفقده للجهوزية القتالية في جزر الخليج، قال اللواء باكبور: "نحن في أتم الجاهزية لمواجهة العدو في الجزر والسواحل والبحار"، مؤكدا أن "القوات البحرية للحرس تتمتع بمعنويات عالية واستعداد ممتاز في البحر والجزر والسواحل".وأضاف القائد العام للحرس الثوري الإيراني: "كما أجبرنا الكيان الصهيوني وأمريكا على الركوع في الحرب الأخيرة، فإن نفس الروح لا تزال سائدة"، حسب قناة العالم الإيرانية.وأعلن الحرس الثوري الإيراني، العام الماضي، إطلاق عملية باسم "الوعد الصادق 2" ردًا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، والأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، والجنرال في الحرس الثوري الإيراني، عباس نيلفروشان.وفي ليلة 13 يونيو/حزيران 2025، شنّت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمة إياها بـ"تنفيذ برنامج نووي عسكري سري"، إذ استهدفت الغارات الجوية منشآتٍ نووية وجنرالات وعلماء فيزياء نووية بارزين، وقواعد جوية.بدورها، رفضت إيران هذه الاتهامات، وردّت بهجمات على إسرائيل. وتبادل الطرفان الضربات لمدة 12 يومًا، وانضمت إليهما الولايات المتحدة، التي نفذت هجومًا لمرة واحدة على المنشآت النووية الإيرانية، ليلة 22 يونيو الماضي. بعد ذلك، شنّت طهران ضربات صاروخية على قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر، مساء الـ23 من الشهر ذاته، مؤكدة أن "الجانب الإيراني لا ينوي التصعيد أكثر".ثم أعلن ترامب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، أنهى رسميًا حرب الأيام الـ12.

https://sarabic.ae/20250922/رئيس-الأركان-الإيراني-جاهزون-لرد-يفوق-التصور-على-أي-تهديد-خارجي-1105134927.html

إيران

أخبار إيران

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم