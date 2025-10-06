إعفاء متبادل للتأشيرات بين بيلاروسيا وسلطنة عمان

عربي
وتنص الاتفاقية الدولية على إعفاء مواطني البلدين، حاملي جوازات السفر الوطنية الصالحة لمدة ستة أشهر على الأقل من تاريخ الدخول من شرط الحصول على تأشيرات الدخول والخروج والعبور إذا كانت مدة إقامتهم المستمرة في أراضي البلد المضيف لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ الدخول، ومدة الإقامة الإجمالية خلال السنة التقويمية 90 يوماً.وأكدت الوكالة أن "الاتفاقية ستساهم في تطوير وتعزيز التعاون بين بيلاروسيا وسلطنة عمان وتسهيل السفر المتبادل بين المواطنين".وتم التوقيع على خارطة طريق للتعاون الثنائي بين سلطنة عُمان وبيلاروسيا، بحسب وكالة الأنباء العمانية.ومن المتوقّع أن يضع المشروع الأساس لتعاون استثماري واسع النطاق وطويل الأمد بين سلطنة عُمان وبيلاروسيا، وسيُسهم في التنمية الاقتصادية للبلدين.
وقّعت بيلاروسيا وسلطنة عمان اتفاقية حكومية بشأن الإلغاء المتبادل للتأشيرات، بالإضافة للنقل البرّي الدولي للبضائع بين البلدين و4 مذكرات تفاهم.
وتنص الاتفاقية الدولية على إعفاء مواطني البلدين، حاملي جوازات السفر الوطنية الصالحة لمدة ستة أشهر على الأقل من تاريخ الدخول من شرط الحصول على تأشيرات الدخول والخروج والعبور إذا كانت مدة إقامتهم المستمرة في أراضي البلد المضيف لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ الدخول، ومدة الإقامة الإجمالية خلال السنة التقويمية 90 يوماً.

وجرت مراسم التوقيع في قصر الاستقلال بحضور زعيمي البلدين، ألكسندر لوكاشينكو وهيثم بن طارق آل سعيد. ووقّع الوثيقة وزيرا خارجية بيلاروسيا وسلطنة عُمان، مكسيم ريجينكوف وبدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، بحسب وكالة "بيلتا" للأنباء.

رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المنتخبة من البرلمان، الدكتور أسامة حماد، أمس الأحد، نائب رئيس مجلس وزراء جمهورية بيلاروسيا، فيكتور كارانكفيتش، - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2025
بنغازي تحتضن توقيع اتفاقية تعاون موسعة بين ليبيا وبيلاروسيا
10 مارس, 01:12 GMT
وأكدت الوكالة أن "الاتفاقية ستساهم في تطوير وتعزيز التعاون بين بيلاروسيا وسلطنة عمان وتسهيل السفر المتبادل بين المواطنين".

كما تضمنت مذكرات التفاهم التعاون في مجال القضاء بين المجلس الأعلى للقضاء في سلطنة عمان والمحكمة العليا البيلاروسيّة، وفي مجال تبادل الخبرات العلمية والطبية والبحثية بين وزارة الصحة العمانية ممثّلة بالمدينة الطبية الجامعية والمركز الجمهوري العلمي والعملي لأمراض السرطان والأشعة الطبية في الجمهورية البيلاروسية، وفي المجالات الزراعية والحيوانية والسمكية بين وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في عُمان ووزارة الزراعة والأغذية البيلاروسية.

وتم التوقيع على خارطة طريق للتعاون الثنائي بين سلطنة عُمان وبيلاروسيا، بحسب وكالة الأنباء العمانية.
العراق يفتح بوابة النفط عبر سلطنة عمان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2025
العراق يفتح بوابة النفط عبر سلطنة عمان... اتفاقيات تعيد رسم خريطة الخليج
8 سبتمبر, 15:41 GMT

كما وقّع البلدان على مذكرة تعاون لمشروع استثماري دولي يركز على إنشاء وتشغيل منشأة لإنتاج اللّب الورقي في بيلاروسيا، حيث يُجسّد هذا المشروع الهدف الاستراتيجي لسلطنة عُمان في تنويع محفظتها الاستثمارية العالمية عبر جهاز الاستثمار العُماني.

ومن المتوقّع أن يضع المشروع الأساس لتعاون استثماري واسع النطاق وطويل الأمد بين سلطنة عُمان وبيلاروسيا، وسيُسهم في التنمية الاقتصادية للبلدين.
