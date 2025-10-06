https://sarabic.ae/20251006/الجنائية-الدولية-تدين-أول-زعيم-لفصيل-مسلح-في-دارفور-بـ27-تهمة-متعلقة-بـجرائم-حرب-1105691556.html

الجنائية الدولية تدين أول زعيم لفصيل مسلح في دارفور بـ27 تهمة متعلقة بـ"جرائم حرب"

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الاثنين، "حكمها ضد علي عبد الرحمن، المعروف بـ"عبد الرحمن كوشيب" بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور غربي السودان". 06.10.2025, سبوتنيك عربي

أخبار السودان اليوم

المجلس السيادي في السودان

الجيش السوداني

قوات الدعم السريع السودانية

المحكمة الجنائية الدولية

أخبار العالم الآن

العالم العربي

وأدانت المحكمة، علي عبد الرحمن بـ"27 تهمة تتعلق بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بما في ذلك الاغتصاب والقتل والاضطهاد"، فيما ستحدد عقوبته لاحقا بعد جولة جديدة من جلسات الاستماع.ويعتبر كوشيب أول زعيم ميليشيا يحاكم على الإطلاق بتهمة ارتكاب فظائع في إقليم دارفور بالسودان قبل أكثر من عشرين عاما.وكانت المحكمة قد اتهمت كوشيب بارتكاب 31 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يُزعم وقوعها في دارفور بالسودان بين أغسطس/آب 2003 ومارس/آذار 2004.وفي 27 أبريل/أبريل من عام 2007، أصدرت الدائرة الابتدائية في المحكمة الجنائية الدولية أمر قبض بحق كوشيب، بعد أن وُجهت إليه لائحة اتهام تضمنت 50 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.وظل كوشيب مختفيا عن الأنظار لفترة طويلة بعد صدور أمر الاعتقال، لكنه فاجأ الجميع بعد سنوات، وتحديدا بعد سقوط نظام البشير في عام 2019، عندما سلّم نفسه طواعية إلى المحكمة في عام 2020.وارتبط اسم كوشيب بتشكيل عدد من المليشيات من القبائل العربية، التي عُرفت على نطاق واسع باسم "الجنجويد"، ومن أبرز هذه القبائل: الرزيقات، والمسيرية، والتعايشة.ولا تزال هناك أوامر اعتقال صادرة ضد مسؤولين سودانيين، بما في ذلك أمر يتهم الرئيس السابق عمر البشير بارتكاب إبادة جماعية.

