الجنائية الدولية تدين أول زعيم لفصيل مسلح في دارفور بـ27 تهمة متعلقة بـ"جرائم حرب"
الجنائية الدولية تدين أول زعيم لفصيل مسلح في دارفور بـ27 تهمة متعلقة بـ"جرائم حرب"
الجنائية الدولية تدين أول زعيم لفصيل مسلح في دارفور بـ27 تهمة متعلقة بـ"جرائم حرب"

15:09 GMT 06.10.2025
© AHMED ABDELWAHABالسودان ..معاناة المدنيين من الحصار والجوع في إقليم دارفور
السودان ..معاناة المدنيين من الحصار والجوع في إقليم دارفور - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2025
© AHMED ABDELWAHAB
تابعنا عبر
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الاثنين، "حكمها ضد علي عبد الرحمن، المعروف بـ"عبد الرحمن كوشيب" بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور غربي السودان".
وأدانت المحكمة، علي عبد الرحمن بـ"27 تهمة تتعلق بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بما في ذلك الاغتصاب والقتل والاضطهاد"، فيما ستحدد عقوبته لاحقا بعد جولة جديدة من جلسات الاستماع.
ويعتبر كوشيب أول زعيم ميليشيا يحاكم على الإطلاق بتهمة ارتكاب فظائع في إقليم دارفور بالسودان قبل أكثر من عشرين عاما.
قصف السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2025
السودان.. مقتل 15 مدنيا برصاص "الدعم السريع" في دارفور
2 أغسطس, 17:32 GMT
وكانت المحكمة قد اتهمت كوشيب بارتكاب 31 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يُزعم وقوعها في دارفور بالسودان بين أغسطس/آب 2003 ومارس/آذار 2004.
وفي 27 أبريل/أبريل من عام 2007، أصدرت الدائرة الابتدائية في المحكمة الجنائية الدولية أمر قبض بحق كوشيب، بعد أن وُجهت إليه لائحة اتهام تضمنت 50 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
سكان بجنوب دارفور يعودون إلى منازلهم بعد اتفاق السلام بين الحكومة السودانية ومتمردين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2025
ما تداعيات تشكيل "قوة عسكرية جديدة" في دارفور على مسار الحرب في السودان؟
23 سبتمبر, 15:55 GMT
وظل كوشيب مختفيا عن الأنظار لفترة طويلة بعد صدور أمر الاعتقال، لكنه فاجأ الجميع بعد سنوات، وتحديدا بعد سقوط نظام البشير في عام 2019، عندما سلّم نفسه طواعية إلى المحكمة في عام 2020.
وارتبط اسم كوشيب بتشكيل عدد من المليشيات من القبائل العربية، التي عُرفت على نطاق واسع باسم "الجنجويد"، ومن أبرز هذه القبائل: الرزيقات، والمسيرية، والتعايشة.
ولا تزال هناك أوامر اعتقال صادرة ضد مسؤولين سودانيين، بما في ذلك أمر يتهم الرئيس السابق عمر البشير بارتكاب إبادة جماعية.
