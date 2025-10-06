https://sarabic.ae/20251006/حشد-سياسي-وثقافي-يتضامن-مع-جمعية-رسالات-اللبنانية-في-وجه-قرار-الحل-فيديو-1105699973.html

حشد سياسي وثقافي يتضامن مع جمعية "رسالات" اللبنانية في وجه قرار الحل... فيديو

حشد سياسي وثقافي يتضامن مع جمعية "رسالات" اللبنانية في وجه قرار الحل... فيديو

احتشد جمع من الشخصيات السياسية والثقافية والاجتماعية في قاعة "رسالات" بمنطقة الغبيري في بيروت، اليوم الاثنين، للتضامن مع الجمعية اللبنانية للفنون "رسالات"، تحت... 06.10.2025

يأتي هذا التحرك بالتزامن مع جلسة لمجلس الوزراء اللبناني لمناقشة طلب وزارة الداخلية بحل الجمعية، وهو إجراء وصفه خبراء قانونيون بأنه "مخالف للقانون".وتعود جذور الأزمة إلى فعالية "إضاءة صخرة الروشة" التي نظمتها الجمعية مؤخراً، حيث تم عرض صور للأمينين العامين لـ"حزب الله"، حسن نصرالله وهاشم صفي الدين، إلى جانب صور لشخصيات سياسية أخرى كرئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس الأسبق رفيق الحريري ونجله سعد الحريري.أثار هذا النشاط جدلاً واسعاً، ودفع رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إلى اعتباره "مخالفة صريحة" للموافقة التي مُنحت للجمعية، مطالباً باتخاذ إجراءات قانونية. بناءً عليه، تقدم وزير الداخلية أحمد الحجار بطلب لحل الجمعية، مبرراً ذلك بمخالفة نظامها الداخلي والتعدي على الأملاك العمومية والمساس بالنظام العام.خلال الوقفة التضامنية، شددت الكلمات على عدم قانونية إجراء الحل، منددة بما وصفته بـ "سلوك رئيس الحكومة نواف سلام تجاه الجمعية". وأجمع المشاركون، الذين ضموا مخرجين وفنانين وأكاديميين ورجال دين، على أن نشاط إضاءة الصخرة كان عملاً فنياً مشروعاً، خاصة وأن الجمعية كانت قد حصلت على إذن رسمي لتنظيمه.من جهتها، أكدت جمعية "رسالات" أنها لم تسعَ لاستفزاز أحد وأنها ليست من "أخذ نشاط الروشة إلى منحى سياسي".وأعلنت الجمعية، التي تأسست عام 2006 وتُعرف بنشرها لثقافة الفن الملتزم، استمرار أنشطتها وتصميمها على متابعة المسار القانوني للقضية حتى النهاية، معولة على دعم وزارة الثقافة لحماية حرية التعبير.في تطور لاحق، قرر مجلس الوزراء تعليق عمل جمعية "رسالات" مؤقتاً لحين انتهاء التحقيقات في ملف إضاءة صخرة الروشة، دون اتخاذ قرار بالحل النهائي.وأوضح وزير الداخلية أن القرار اتخذ بناءً على اقتراح من رئيس الحكومة، وأنه لم يتم التصويت عليه داخل المجلس.تُعرف جمعية "رسالات" بتنظيمها للعديد من الأنشطة والمهرجانات الثقافية والفنية في مختلف المناطق اللبنانية، ويُنظر إلى قضيتها الحالية على أنها اختبار لحرية التعبير والمساحة المتاحة للعمل الثقافي في لبنان.

