خبير: لو تم حل البرلمان الفرنسي سيعود الشلل نفسه بانتظار الانتخابات الرئاسية عام 2027

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
08:16 GMT
31 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:03 GMT
8 د
مساحة حرة
إغلاق الحكومة الأمريكية.. لماذا يعد الأخطر هذه المرة؟
09:11 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
09:41 GMT
19 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
11:03 GMT
15 د
ملفات ساخنة
ما هي ملامح خطة إيران لمواجهة آلية الزناد
11:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
12:30 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب: إسرائيل وافقت على خط الانسحاب الأولي، "تل أبيب أبلغت واشنطن اعتزامها البقاء في 3 مواقع داخل غزة لسنوات"
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف بين تركيا وباكستان يركز على الإنتاج المشترك للأسلحة التقليدية
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
08:16 GMT
24 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:21 GMT
9 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
10:28 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
المصري خالد العناني ينافس المرشح الكونغولي إدوارد ماتوكو على رئاسة اليونسكو
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
16:29 GMT
31 د
بلا قيود
خبير: فرنسا في دوامة.. سقوط حكومة لوكورنو يعمق الأزمة السياسية ويُعيد الجدل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تغطية خاصة في ذكرى حرب السادس من أكتوبر 1973
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الزخم السياسي الذي كان يدعم إسرائيل ينقلب إلى دعم للحقوق الوطنية الفلسطينية
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
خبير: لو تم حل البرلمان الفرنسي سيعود الشلل نفسه بانتظار الانتخابات الرئاسية عام 2027
حصري
أكد الكاتب والخبير في الشأن الدولي، سمير سكاف، أن استقالة رئيس الوزراء الفرنسي الجديد بعد أقل من 24 ساعة من تعيينه تكشف عن شلل سياسي عميق في البرلمان المقسم إلى ثلاثة أقسام متساوية تقريبا، مشيراً إلى أن حل البرلمان لن ينهي الأزمة، بل سيؤجلها حتى الانتخابات الرئاسية عام 2027، وسط تحديات اقتصادية هائلة تواجه فرنسا.
وأوضح سكاف في حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أنه "في الحكومات الأخيرة كان هناك تحالف بين اليمين اليساري واليمين التقليدي، وهذا ما كان سائدا في الحكومات الثلاث الأخيرة"، معتبرا أنه "من الصعب إيجاد إمكانية لتحالف موضوعي بين الفرق الأساسية الثلاثة الكبيرة، وبالتالي من غير الممكن أن تستمر أي حكومة يتم تشكيلها في المستقبل".

ورأى أن "المخرج الوحيد لهذه الأزمة الذهاب إلى حل البرلمان الفرنسي"، وقال: "لكن من بعدها سنعود إلى التشكيلة نفسها والشلل نفسه بانتظار الانتخابات الرئاسية عام 2027"، كاشفا أن "الأقرب لتحقيق الأغلبية البرلمانية هو حزب التجمع الوطني".

وأضاف سكاف أن "فرنسا تعاني من مشكلة اقتصادية وعجز مالي قد يصل إلى 4 تريليون يورو، عدا عن الضرائب الجمركية التي تحدث عنها ترامب".
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2025
الإعلام الغربي يصف ماكرون بـ"البطة العرجاء"
15:44 GMT
وعن تكليف شخصية جديدة لتشكيل الحكومة، اعتبر أن "هناك خيارا واحدا في هذا الاتجاه، لن يتخذه ماكرون، وهو اختيار شخصية من اليسار الفرنسي وتخليه عن السياسات التي اتبعها منذ سنوات".

وقال إن "المشكلة أن أي شخصية في فرنسا ستفشل، بسبب التقسيم السياسي والبرلماني وعدم وجود إمكانية لوصول الغالبية من مجموعة واحدة"، مؤكدا أن "ماكرون لن يستقيل ويسجل على نفسه استقالة رئيس جمهورية من منصبه بسبب الضغوط، فهو يعتبر أن لديه مجموعة سياسية كبيرة من المجموعات الثلاثة الكبرى".

ورأى سكاف أن "ما أوصل فرنسا إلى هذه الحالة هي سلسلة السياسات الخاطئة من قبل ماكرون"، وقال إن "فرنسا أسقطت أصدقاءها في أفريقيا وخسرت التحالفات الدولية التي كانت متواجدة فيها بشكل كبير، والفشل في الدور الأوروبي وأخذها طرفا في الأزمة الأوكرانية أدى إلى استنزافها ماليا، إضافة إلى المشكلة في الإدارة المحلية لناحية فرض الضرائب".
الحكومة الفرنسية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2025
لم يكمل 24 ساعة في المنصب... استقالة رئيس الحكومة الفرنسية
14:43 GMT
وكان ماكرون عيّن، مساء أمس الأحد، حكومة جديدة، برئاسة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، في محاولة لانتشال البلاد من أزمتها السياسية المستمرة، إذ أُعلن التشكيل الوزاري الجديد بعد نحو شهر من تعيين لوكورنو، وهو سابع رئيس وزراء في عهد ماكرون.

وبعد ساعات على إعلان رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو تشكيلة الحكومة الجديدة، أكد قصر الإليزيه استقالته.

فقد قدّم رئيس الوزراء الفرنسي سيبستيان لوكورنو استقالته، اليوم الاثنين، إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، على ما أعلن قصر الإليزيه في بيان، ما يعمق الأزمة السياسية المستفحلة في البلاد.
