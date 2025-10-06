خبير: لو تم حل البرلمان الفرنسي سيعود الشلل نفسه بانتظار الانتخابات الرئاسية عام 2027
أكد الكاتب والخبير في الشأن الدولي، سمير سكاف، أن استقالة رئيس الوزراء الفرنسي الجديد بعد أقل من 24 ساعة من تعيينه تكشف عن شلل سياسي عميق في البرلمان المقسم إلى ثلاثة أقسام متساوية تقريبا، مشيراً إلى أن حل البرلمان لن ينهي الأزمة، بل سيؤجلها حتى الانتخابات الرئاسية عام 2027، وسط تحديات اقتصادية هائلة تواجه فرنسا.
وأوضح سكاف في حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أنه "في الحكومات الأخيرة كان هناك تحالف بين اليمين اليساري واليمين التقليدي، وهذا ما كان سائدا في الحكومات الثلاث الأخيرة"، معتبرا أنه "من الصعب إيجاد إمكانية لتحالف موضوعي بين الفرق الأساسية الثلاثة الكبيرة، وبالتالي من غير الممكن أن تستمر أي حكومة يتم تشكيلها في المستقبل".
ورأى أن "المخرج الوحيد لهذه الأزمة الذهاب إلى حل البرلمان الفرنسي"، وقال: "لكن من بعدها سنعود إلى التشكيلة نفسها والشلل نفسه بانتظار الانتخابات الرئاسية عام 2027"، كاشفا أن "الأقرب لتحقيق الأغلبية البرلمانية هو حزب التجمع الوطني".
وأضاف سكاف أن "فرنسا تعاني من مشكلة اقتصادية وعجز مالي قد يصل إلى 4 تريليون يورو، عدا عن الضرائب الجمركية التي تحدث عنها ترامب".
وعن تكليف شخصية جديدة لتشكيل الحكومة، اعتبر أن "هناك خيارا واحدا في هذا الاتجاه، لن يتخذه ماكرون، وهو اختيار شخصية من اليسار الفرنسي وتخليه عن السياسات التي اتبعها منذ سنوات".
وقال إن "المشكلة أن أي شخصية في فرنسا ستفشل، بسبب التقسيم السياسي والبرلماني وعدم وجود إمكانية لوصول الغالبية من مجموعة واحدة"، مؤكدا أن "ماكرون لن يستقيل ويسجل على نفسه استقالة رئيس جمهورية من منصبه بسبب الضغوط، فهو يعتبر أن لديه مجموعة سياسية كبيرة من المجموعات الثلاثة الكبرى".
ورأى سكاف أن "ما أوصل فرنسا إلى هذه الحالة هي سلسلة السياسات الخاطئة من قبل ماكرون"، وقال إن "فرنسا أسقطت أصدقاءها في أفريقيا وخسرت التحالفات الدولية التي كانت متواجدة فيها بشكل كبير، والفشل في الدور الأوروبي وأخذها طرفا في الأزمة الأوكرانية أدى إلى استنزافها ماليا، إضافة إلى المشكلة في الإدارة المحلية لناحية فرض الضرائب".
وكان ماكرون عيّن، مساء أمس الأحد، حكومة جديدة، برئاسة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، في محاولة لانتشال البلاد من أزمتها السياسية المستمرة، إذ أُعلن التشكيل الوزاري الجديد بعد نحو شهر من تعيين لوكورنو، وهو سابع رئيس وزراء في عهد ماكرون.
وبعد ساعات على إعلان رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو تشكيلة الحكومة الجديدة، أكد قصر الإليزيه استقالته.
فقد قدّم رئيس الوزراء الفرنسي سيبستيان لوكورنو استقالته، اليوم الاثنين، إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، على ما أعلن قصر الإليزيه في بيان، ما يعمق الأزمة السياسية المستفحلة في البلاد.