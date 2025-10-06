https://sarabic.ae/20251006/رئيس-جهاز-الاستطلاع-المصري-الأسبق-يكشف-لـسبوتنيك-أسرار-حرب-أكتوبر-1973-وتفاصيل-الدعم-الروسي-1105641361.html
رئيس جهاز الاستطلاع المصري الأسبق يكشف لـ"سبوتنيك" أسرار حرب أكتوبر 1973.. وتفاصيل الدعم الروسي
رئيس جهاز الاستطلاع المصري الأسبق يكشف لـ"سبوتنيك" أسرار حرب أكتوبر 1973.. وتفاصيل الدعم الروسي
سبوتنيك عربي
كشف اللواء أركان حرب نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع المصري الأسبق، وأحد أبطال حرب أكتوبر/ تشرين الأول 1973، الدور المحوري الذي لعبه الجهاز في التحضير للحرب. 06.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-06T11:00+0000
2025-10-06T11:00+0000
2025-10-06T11:00+0000
حوارات
حصري
مصر
روسيا
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/05/1105639001_0:30:960:570_1920x0_80_0_0_9299df3a08a3faef2e551d39cc3c4eba.jpg
وأكد سالم أن "عناصر الاستطلاع التي ظلت خلف خطوط العدو الإسرائيلي، بعد نكسة 5 يونيو/ حزيران عام 1967، كانت بمثابة رادارات بشرية جعلت سيناء كتابا مفتوحا أمام القيادة المصرية".وأوضح اللواء سالم أن "جهاز الاستطلاع يعتبر مسؤولا عن نصف قرار القائد، وأن نجاح خطة الخداع الاستراتيجي كان مفتاح النصر"، مثنيًا على الدور الروسي المهم الذي ساعد في إعداد مجموعات الاستطلاع وكذلك إمداد مصر بالسلاح والعتاد.جاء ذلك في حوار خاص أجراه اللواء أركان حرب نصر سالم، مع "سبوتنيك"، بمناسبة الذكرى 52 لحرب أكتوبر.. وإلى نص الحوار:بداية.. ما هي أبرز المحطات التي سبقت عملية السادس من أكتوبر من وجهة نظركم كأحد قادة جهاز الاستطلاع؟أول محطة ظهرت يوم 9 يونيو 1967، بعد تمام انسحاب القوات المسلحة من سيناء، فوجئت القيادة العامة أن عناصر استطلاع بقيت في أماكنها ولم تنسحب مع قواتها الرئيسية، والسبب أن هذه العناصر بمجرد بدء المعركة، تنفصل عن قوتها وتبدأ في مهمتها وهي متابعة العدو.ما هو الدور الذي لعبته هذه المجموعات في التحضير للحرب عام 1973؟هذه المجموعات جعلت سيناء كتابا مفتوحا أمام القيادة العامة، تخطط للحرب بمنتهى الدقة وبمعلومات صحيحة ودقيقة وموقوتة، وهذا ما قاله وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك موشيه ديان، عندما سُئل كيف تفوقت عليكم العناصر المصرية رغم امتلاككم أجهزة استخبارات عالية؟ فأجاب: "لم نكن نعلم أن المصريين قد زرعوا جبال سيناء برادارات بشرية تراقبنا مثل ظلنا".من خلال عملكم.. هل أسهم جهاز الاستطلاع في تحديد ساعة الصفر؟بطبيعة الحال، الاستطلاع مسؤول عن نصف قرار القائد، ولدينا مثل شعبي يقول: "التشخيص نصف العلاج"، فاكتشاف العدو هو اكتشاف المرض، وهذا ما يقوم به الاستطلاع، نحن نكتشف ونحدد ونؤكد، ثم نتابع باستمرار وقبل الحرب مباشرة، كان مطلوبا منا تأكيد كل المعلومات.على سبيل المثال، الضربة الجوية بـ220 طائرة، نحن من حددنا الأهداف التي تحتاج هذا العدد من الطائرات وأنواع الذخائر، وذلك بعد نشاط كبير للاستطلاع، لكن العدو لم يلحظه على الإطلاق، لأننا كنا بالفعل نمتلك عيونا ثابتة في سيناء تراقب العدو في كل لحظة وحركة.كيف نجحت خطة "الخداع الاستراتيجي" في تضليل إسرائيل إلى هذه الدرجة؟خطة الخداع كانت تعتمد على أن نظهر لإسرائيل كل شيء ولا نخفي شيئا حتى لا تقلق، كنا نُظهر لها المكان والزمان وكل شيء، حتى أن أشرف مروان، ذهب إليهم على مدى عامي 1971 و1972، وأخبرهم بتوقيت الهجوم، لكنه كان في السابق قام بخداعهم بشأن التوقيتات السابقة وإلغاء الهجوم أكثر من مرة، ولذلك في المرة الثالثة كانوا بانتظار القول إن قرار الهجوم ألغي أيضا.كيف تقيم الدور الروسي في دعم مصر ما قبل وخلال حرب أكتوبر؟بالفعل نحن لا ننكر فضل الأصدقاء الروس، الذين شاركوا في عمليات التدريب والتأهيل، وتعويضنا عن السلاح الذي فقدناه في نكسة يونيو 1967، ولا ننكر أننا انتصرنا بهذا السلاح، وأيضا أصدقاؤنا الروس لا ينكرون أننا من وضعنا السلاح الروسي فوق رأس الأمريكيين بسلاحهم، وهذا ما جعل أمريكا ترسل ضابط اتصال على أعلى مستوى يوم 7 أكتوبر إلى إسرائيل، طبقا للرواية التي قالها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي حينها ديفيد إليعازر، أنه "في الساعات الأخيرة من يوم 7 أكتوبر 1973، استقبل مطار بن غوريون ضابط اتصال أمريكي على رتبة رفيعة، ونزل في مطار بن غوريون، وفي الساعات الأولى من صباح يوم 8 أكتوبر كان موجودا في مركز القيادة الرئيسي في تل أبيب، وسأل القادة الإسرائيليين ما الموقف؟ أين خط بارليف ؟"، قالوا له :"خط بارليف انتهى، المصريون حطموه واستولوا عليه وأخذوا الجنود الذين هم فيه وأسروا أو قتلوا البعض الآخر".وكانت المهمة الثانية هي ضرورة الاستيلاء على أي مساحة من الأرض غرب القناة لكي تتمكن واشنطن من الحديث مع الرئيس المصري أنور السادات، لأن الوضع الراهن حينها لا يسمح لأحد أن يقف في وجه السادات بعد النجاح الذي يحققه، وفق الرواية الإسرائيلية.هل يتحمل جهاز الاستطلاع أي مسؤولية في وقوع الثغرة؟بالإضافة إلى ذلك، فإن الدفع بلواء مدرع من شرق القناة لسد الثغرة، جاء في توقيت وصول صواريخ أمريكية "فاير" الموجهة بالليزر، وتمكنت إسرائيل عبر الصواريخ الأمريكية من إخراج اللواء من المعركة.هل كان لواشنطن دور في إحداث الثغرة؟بالفعل كان لها دورها الكبير، ولا يمكن لأحد أن ينكره، خاصة أن واشنطن بدأت منذ الرابع عشر بالتدخل عبر الحرب الإلكترونية بشن حرب إلكترونية حالت دون التقاط الإشارات بشكل صحيح ودقيق، كما كانت الرادارات لا تلتقط إشارات العدو، مع بدء وصول الجسر الجوي الأمريكي، الذي وفر الحماية للقوات الإسرائيلية التي توغلت، خاصة أن مصر كانت اتخذت قرارا بتصفية القوات الإسرائيلية، التي قامت بالثغرة، وحينها وصل وزير الخارجية الأمريكي هنري كيسنجر، وتحدث مع الرئيس المصري أنور السادات، بأن الجيش المصري يعد لتدمير القوات التي تسللت لغرب القناة، وحينها أخبره السادات بأنه لا بديل عن استعادة الأرض، فرد كيسنجر أن استمرار الحرب يعني مواجهة البنتاغون، وأن الأرض يمكن استعادتها بالمفاوضات.حسب قولك أن القوات المصرية كانت قادرة على تصفية القوات الإسرائيلية التي قامت بالثغرة؟بالفعل هذا القرار كان محل تنفيذ قبل وصول وزير الخارجية الأمريكي آنذاك هنري كيسنجر، للقاهرة، الذي أكد للرئيس المصري أنور السادات، إمكانية استعادة الأرض دون استمرار القتال، فضلا عن أن إسرائيل هي من طلبت سحب قواتها خلال مفاوضات الكيلو 101، بعد أن تأكد من إمكانية حصار قواته وتصفيتها أو أسرها عبر عملية مركبة، ولو كانت إسرائيل في موقف قوة، ما كانت طلبت سحب قواتها، خاصة أن الأصدقاء الروس أرسلوا الأسلحة في هذا التوقيت، فضلا عن وصول لواء جزائري أيضا، كما جرى استدعاء قوات الاحتياط، وهو ما دفع واشنطن للتدخل لوقف القتال.متى علمتم بتوقيت الحرب على وجه التحديد؟ما المهام التي بدأت مع ساعة الصفر؟كما ذكرت، كانت هناك العديد من العناصر موجودة في سيناء خلف خطوط العدو، وهناك عناصر شاركت في تنفيذ مهام العملية، منها المجموعة التي انطلقت معي في السادس من أكتوبر، وتمكنا من رصد لواء مدرع إسرائيلي، تم قصفه بالطائرات المصرية في السابع من أكتوبر، كما تم قصف اللواء مرة أخرى من قبل الطائرات الإسرائيلية عن طريق الخطأ.كما أذكر أننا فتحنا ثغرة وتسللنا من بين العدو واحتمينا في الجبل، كما كسرنا قواعد أجهزة الاتصال اللاسلكي، إذ استعملنا الأجهزة وهي ملامسة للأرض، وهذه الأمور مخالفة لطبيعة عمل الأجهزة، وهناك الكثير من التفاصيل الهامة التي عشناها خلال 180 يوما خلف خطوط العدو.أجرى الحوار: محمد حميدة
https://sarabic.ae/20250224/خبير-استراتيجي-مصري-يشيد-بالدور-الروسي-في-مساندة-القاهرة-قبل-حرب-أكتوبر-1098135789.html
https://sarabic.ae/20241011/هذة-أمة-حزينة-الكشف-عن-تسجيل-نادر-لغولدا-مائير-خلال-حرب-أكتوبر--1093661486.html
https://sarabic.ae/20241012/السيسي-أنور-السادات-هزم-كل-خصومه-1093678714.html
مصر
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/05/1105639001_107:0:960:640_1920x0_80_0_0_3a2035e61108a049fdad09c83c20d627.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حوارات, حصري, مصر, روسيا, إسرائيل
حوارات, حصري, مصر, روسيا, إسرائيل
رئيس جهاز الاستطلاع المصري الأسبق يكشف لـ"سبوتنيك" أسرار حرب أكتوبر 1973.. وتفاصيل الدعم الروسي
حصري
كشف اللواء أركان حرب نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع المصري الأسبق، وأحد أبطال حرب أكتوبر/ تشرين الأول 1973، الدور المحوري الذي لعبه الجهاز في التحضير للحرب.
وأكد سالم أن "عناصر الاستطلاع التي ظلت خلف خطوط العدو الإسرائيلي، بعد نكسة 5 يونيو/ حزيران عام 1967، كانت بمثابة رادارات بشرية جعلت سيناء كتابا مفتوحا أمام القيادة المصرية".
وأوضح اللواء سالم أن "جهاز الاستطلاع يعتبر مسؤولا عن نصف قرار القائد، وأن نجاح خطة الخداع الاستراتيجي كان مفتاح النصر"، مثنيًا على الدور الروسي المهم الذي ساعد في إعداد مجموعات الاستطلاع وكذلك إمداد مصر بالسلاح والعتاد.
جاء ذلك في حوار خاص أجراه اللواء أركان حرب نصر سالم، مع "سبوتنيك"، بمناسبة الذكرى 52 لحرب أكتوبر.. وإلى نص الحوار:
بداية.. ما هي أبرز المحطات التي سبقت عملية السادس من أكتوبر من وجهة نظركم كأحد قادة جهاز الاستطلاع؟
أول محطة ظهرت يوم 9 يونيو 1967، بعد تمام انسحاب القوات المسلحة من سيناء، فوجئت القيادة العامة أن عناصر استطلاع بقيت في أماكنها ولم تنسحب مع قواتها الرئيسية، والسبب أن هذه العناصر بمجرد بدء المعركة، تنفصل عن قوتها وتبدأ في مهمتها وهي متابعة العدو.
هذه العناصر استمرت في الإبلاغ عن العدو، وكان هذا بمثابة شعاع نور في ظلام النكسة، وعلى الفور، كان القرار من القيادة بأن تستمر هذه العناصر في أماكنها ولا يتم سحبها، لكن كان هناك تحدٍ وهو أن هذه المجموعات لديها مستويات محددة من الطعام والماء والوقود والذخيرة، فكان القرار هو سرعة تجهيز مجموعات أخرى بمواصفات أعلى وإمكانيات فنية أكبر، وبدأنا ندفع بهذه المجموعات إلى سيناء وسحب المجموعات التي انتهت مهمتها، وعلى مدى 6 سنوات، لم يخلُ جبل في شبه جزيرة سيناء من مجموعة استطلاع خلف خطوط العدو الإسرائيلي.
ما هو الدور الذي لعبته هذه المجموعات في التحضير للحرب عام 1973؟
هذه المجموعات جعلت سيناء كتابا مفتوحا أمام القيادة العامة، تخطط للحرب بمنتهى الدقة وبمعلومات صحيحة ودقيقة وموقوتة، وهذا ما قاله وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك موشيه ديان، عندما سُئل كيف تفوقت عليكم العناصر المصرية رغم امتلاككم أجهزة استخبارات عالية؟ فأجاب: "لم نكن نعلم أن المصريين قد زرعوا جبال سيناء برادارات بشرية تراقبنا مثل ظلنا".
من خلال عملكم.. هل أسهم جهاز الاستطلاع في تحديد ساعة الصفر؟
بطبيعة الحال، الاستطلاع مسؤول عن نصف قرار القائد، ولدينا مثل شعبي يقول: "التشخيص نصف العلاج"، فاكتشاف العدو هو اكتشاف المرض، وهذا ما يقوم به الاستطلاع، نحن نكتشف ونحدد ونؤكد، ثم نتابع باستمرار وقبل الحرب مباشرة، كان مطلوبا منا تأكيد كل المعلومات.
على سبيل المثال، الضربة الجوية بـ220 طائرة، نحن من حددنا الأهداف التي تحتاج هذا العدد من الطائرات وأنواع الذخائر، وذلك بعد نشاط كبير للاستطلاع، لكن العدو لم يلحظه على الإطلاق، لأننا كنا بالفعل نمتلك عيونا ثابتة في سيناء تراقب العدو في كل لحظة وحركة.
كيف نجحت خطة "الخداع الاستراتيجي" في تضليل إسرائيل إلى هذه الدرجة؟
خطة الخداع كانت تعتمد على أن نظهر لإسرائيل كل شيء ولا نخفي شيئا حتى لا تقلق، كنا نُظهر لها المكان والزمان وكل شيء، حتى أن أشرف مروان، ذهب إليهم على مدى عامي 1971 و1972، وأخبرهم بتوقيت الهجوم، لكنه كان في السابق قام بخداعهم بشأن التوقيتات السابقة وإلغاء الهجوم أكثر من مرة، ولذلك في المرة الثالثة كانوا بانتظار القول إن قرار الهجوم ألغي أيضا.
وبالتأكيد، في خطتنا، جعلنا إسرائيل ترى جميع عناصر المفاجأة الأربعة، ولكنها لم تصدق أن لدى مصر النية في مهاجمتها، هذا ما فعلته القاهرة في خطة الخداع، خاصة أنها كانت تضغط وتخطط من أجل ألا تصدق احتمالية النية في مهاجمتها، وهذا ما نجحنا فيه، وكذلك من الخداع الاستراتيجي إلى الخداع التعبوي إلى الخداع التكتيكي، كل هذا كان ضمن خطة منظومة منسقة ومؤكدة لخداع العدو على كافة المستويات، فنجحت خطة الخداع تماما، وبدلًا من القول إن خط "بارليف" يحتاج إلى قنبلة نووية، كانت الحاجة فقط لخراطيم مياه ومضخات.
11 أكتوبر 2024, 16:49 GMT
كيف تقيم الدور الروسي في دعم مصر ما قبل وخلال حرب أكتوبر؟
بالفعل نحن لا ننكر فضل الأصدقاء الروس، الذين شاركوا في عمليات التدريب والتأهيل، وتعويضنا عن السلاح الذي فقدناه في نكسة يونيو 1967، ولا ننكر أننا انتصرنا بهذا السلاح، وأيضا أصدقاؤنا الروس لا ينكرون أننا من وضعنا السلاح الروسي فوق رأس الأمريكيين بسلاحهم، وهذا ما جعل أمريكا ترسل ضابط اتصال على أعلى مستوى يوم 7 أكتوبر إلى إسرائيل، طبقا للرواية التي قالها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي حينها ديفيد إليعازر، أنه "في الساعات الأخيرة من يوم 7 أكتوبر 1973، استقبل مطار بن غوريون ضابط اتصال أمريكي على رتبة رفيعة، ونزل في مطار بن غوريون، وفي الساعات الأولى من صباح يوم 8 أكتوبر كان موجودا في مركز القيادة الرئيسي في تل أبيب، وسأل القادة الإسرائيليين ما الموقف؟ أين خط بارليف ؟"، قالوا له :"خط بارليف انتهى، المصريون حطموه واستولوا عليه وأخذوا الجنود الذين هم فيه وأسروا أو قتلوا البعض الآخر".
ورد إليعازر حينها: "وأين الذراع الطولى لإسرائيل؟ أين القوات الجوية؟، فأخبروه بأن "الدفاع الجوي المصري والأسلحة والصواريخ الروسية، لم يسمح لأي طائرة أن تقترب من القناة أقل من 10 - 15 كيلو"، فرد حينها أنه جاء بأوامر، أولها يتمثل في إخراج الدفاع الجوي المصري من المعركة، لوقف الإهانة للسلاح الأمريكي الذي أثبت المصريون تفوق الدفاع الجوي الروسي عليه.
وكانت المهمة الثانية هي ضرورة الاستيلاء على أي مساحة من الأرض غرب القناة لكي تتمكن واشنطن من الحديث مع الرئيس المصري أنور السادات، لأن الوضع الراهن حينها لا يسمح لأحد أن يقف في وجه السادات بعد النجاح الذي يحققه، وفق الرواية الإسرائيلية.
هل يتحمل جهاز الاستطلاع أي مسؤولية في وقوع الثغرة؟
الاستطلاع قام بتوفير كافة المعلومات، لكن تمثل أحد الأخطاء في الدفع بالاحتياط التعبوي قبل موعده، في حين أن العدو كان يحتفظ بالاحتياطي التعبوي لديه، مما خلق حالة من عدم الاتزان، إذ كان بإمكان قوات الاحتياط سد الثغرة والتصدي للقوات الإسرائيلية، لكنها كانت شرق القناة، إلى جانب مساعدة الجانب الأمريكي في ذلك، فضلا عن أن الدفع بالفرقة إلى شرق القناة وتقدمها كان بسبب استغاثة سوريا من أجل تخفيف الضغط على دمشق، إذ سعى الجيش المصري للضغط على إسرائيل لمنع تطوير الهجوم على سوريا، ورد السادات حينها، أن خسارة فرقة أهون من خسارة سوريا.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الدفع بلواء مدرع من شرق القناة لسد الثغرة، جاء في توقيت وصول صواريخ أمريكية "فاير" الموجهة بالليزر، وتمكنت إسرائيل عبر الصواريخ الأمريكية من إخراج اللواء من المعركة.
هل كان لواشنطن دور في إحداث الثغرة؟
بالفعل كان لها دورها الكبير، ولا يمكن لأحد أن ينكره، خاصة أن واشنطن بدأت منذ الرابع عشر بالتدخل عبر الحرب الإلكترونية بشن حرب إلكترونية حالت دون التقاط الإشارات بشكل صحيح ودقيق، كما كانت الرادارات لا تلتقط إشارات العدو، مع بدء وصول الجسر الجوي الأمريكي، الذي وفر الحماية للقوات الإسرائيلية التي توغلت، خاصة أن مصر كانت اتخذت قرارا بتصفية القوات الإسرائيلية، التي قامت بالثغرة، وحينها وصل وزير الخارجية الأمريكي هنري كيسنجر، وتحدث مع الرئيس المصري أنور السادات، بأن الجيش المصري يعد لتدمير القوات التي تسللت لغرب القناة، وحينها أخبره السادات بأنه لا بديل عن استعادة الأرض، فرد كيسنجر أن استمرار الحرب يعني مواجهة البنتاغون، وأن الأرض يمكن استعادتها بالمفاوضات.
12 أكتوبر 2024, 12:29 GMT
حسب قولك أن القوات المصرية كانت قادرة على تصفية القوات الإسرائيلية التي قامت بالثغرة؟
بالفعل هذا القرار كان محل تنفيذ قبل وصول وزير الخارجية الأمريكي آنذاك هنري كيسنجر، للقاهرة، الذي أكد للرئيس المصري أنور السادات، إمكانية استعادة الأرض دون استمرار القتال، فضلا عن أن إسرائيل هي من طلبت سحب قواتها خلال مفاوضات الكيلو 101، بعد أن تأكد من إمكانية حصار قواته وتصفيتها أو أسرها عبر عملية مركبة، ولو كانت إسرائيل في موقف قوة، ما كانت طلبت سحب قواتها، خاصة أن الأصدقاء الروس أرسلوا الأسلحة في هذا التوقيت، فضلا عن وصول لواء جزائري أيضا، كما جرى استدعاء قوات الاحتياط، وهو ما دفع واشنطن للتدخل لوقف القتال.
متى علمتم بتوقيت الحرب على وجه التحديد؟
لم نكن على علم بتوقيت الحرب، وفوجئت شخصيا بالحرب خلال وجودنا في مطار ألماظة، وذلك أثناء عودة الطائرات المصرية بعد أن نفذت الضربة الجوية، ولم نكن حينها على علم بأن الحرب بدأت بالفعل.
ما المهام التي بدأت مع ساعة الصفر؟
كما ذكرت، كانت هناك العديد من العناصر موجودة في سيناء خلف خطوط العدو، وهناك عناصر شاركت في تنفيذ مهام العملية، منها المجموعة التي انطلقت معي في السادس من أكتوبر، وتمكنا من رصد لواء مدرع إسرائيلي، تم قصفه بالطائرات المصرية في السابع من أكتوبر، كما تم قصف اللواء مرة أخرى من قبل الطائرات الإسرائيلية عن طريق الخطأ.
كما أذكر أننا فتحنا ثغرة وتسللنا من بين العدو واحتمينا في الجبل، كما كسرنا قواعد أجهزة الاتصال اللاسلكي، إذ استعملنا الأجهزة وهي ملامسة للأرض، وهذه الأمور مخالفة لطبيعة عمل الأجهزة، وهناك الكثير من التفاصيل الهامة التي عشناها خلال 180 يوما خلف خطوط العدو.