https://sarabic.ae/20251006/رئيس-جهاز-الاستطلاع-المصري-الأسبق-يكشف-لـسبوتنيك-أسرار-حرب-أكتوبر-1973-وتفاصيل-الدعم-الروسي-1105641361.html

رئيس جهاز الاستطلاع المصري الأسبق يكشف لـ"سبوتنيك" أسرار حرب أكتوبر 1973.. وتفاصيل الدعم الروسي

رئيس جهاز الاستطلاع المصري الأسبق يكشف لـ"سبوتنيك" أسرار حرب أكتوبر 1973.. وتفاصيل الدعم الروسي

سبوتنيك عربي

كشف اللواء أركان حرب نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع المصري الأسبق، وأحد أبطال حرب أكتوبر/ تشرين الأول 1973، الدور المحوري الذي لعبه الجهاز في التحضير للحرب. 06.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-06T11:00+0000

2025-10-06T11:00+0000

2025-10-06T11:00+0000

حوارات

حصري

مصر

روسيا

إسرائيل

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/05/1105639001_0:30:960:570_1920x0_80_0_0_9299df3a08a3faef2e551d39cc3c4eba.jpg

وأكد سالم أن "عناصر الاستطلاع التي ظلت خلف خطوط العدو الإسرائيلي، بعد نكسة 5 يونيو/ حزيران عام 1967، كانت بمثابة رادارات بشرية جعلت سيناء كتابا مفتوحا أمام القيادة المصرية".وأوضح اللواء سالم أن "جهاز الاستطلاع يعتبر مسؤولا عن نصف قرار القائد، وأن نجاح خطة الخداع الاستراتيجي كان مفتاح النصر"، مثنيًا على الدور الروسي المهم الذي ساعد في إعداد مجموعات الاستطلاع وكذلك إمداد مصر بالسلاح والعتاد.جاء ذلك في حوار خاص أجراه اللواء أركان حرب نصر سالم، مع "سبوتنيك"، بمناسبة الذكرى 52 لحرب أكتوبر.. وإلى نص الحوار:بداية.. ما هي أبرز المحطات التي سبقت عملية السادس من أكتوبر من وجهة نظركم كأحد قادة جهاز الاستطلاع؟أول محطة ظهرت يوم 9 يونيو 1967، بعد تمام انسحاب القوات المسلحة من سيناء، فوجئت القيادة العامة أن عناصر استطلاع بقيت في أماكنها ولم تنسحب مع قواتها الرئيسية، والسبب أن هذه العناصر بمجرد بدء المعركة، تنفصل عن قوتها وتبدأ في مهمتها وهي متابعة العدو.ما هو الدور الذي لعبته هذه المجموعات في التحضير للحرب عام 1973؟هذه المجموعات جعلت سيناء كتابا مفتوحا أمام القيادة العامة، تخطط للحرب بمنتهى الدقة وبمعلومات صحيحة ودقيقة وموقوتة، وهذا ما قاله وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك موشيه ديان، عندما سُئل كيف تفوقت عليكم العناصر المصرية رغم امتلاككم أجهزة استخبارات عالية؟ فأجاب: "لم نكن نعلم أن المصريين قد زرعوا جبال سيناء برادارات بشرية تراقبنا مثل ظلنا".من خلال عملكم.. هل أسهم جهاز الاستطلاع في تحديد ساعة الصفر؟بطبيعة الحال، الاستطلاع مسؤول عن نصف قرار القائد، ولدينا مثل شعبي يقول: "التشخيص نصف العلاج"، فاكتشاف العدو هو اكتشاف المرض، وهذا ما يقوم به الاستطلاع، نحن نكتشف ونحدد ونؤكد، ثم نتابع باستمرار وقبل الحرب مباشرة، كان مطلوبا منا تأكيد كل المعلومات.على سبيل المثال، الضربة الجوية بـ220 طائرة، نحن من حددنا الأهداف التي تحتاج هذا العدد من الطائرات وأنواع الذخائر، وذلك بعد نشاط كبير للاستطلاع، لكن العدو لم يلحظه على الإطلاق، لأننا كنا بالفعل نمتلك عيونا ثابتة في سيناء تراقب العدو في كل لحظة وحركة.كيف نجحت خطة "الخداع الاستراتيجي" في تضليل إسرائيل إلى هذه الدرجة؟خطة الخداع كانت تعتمد على أن نظهر لإسرائيل كل شيء ولا نخفي شيئا حتى لا تقلق، كنا نُظهر لها المكان والزمان وكل شيء، حتى أن أشرف مروان، ذهب إليهم على مدى عامي 1971 و1972، وأخبرهم بتوقيت الهجوم، لكنه كان في السابق قام بخداعهم بشأن التوقيتات السابقة وإلغاء الهجوم أكثر من مرة، ولذلك في المرة الثالثة كانوا بانتظار القول إن قرار الهجوم ألغي أيضا.كيف تقيم الدور الروسي في دعم مصر ما قبل وخلال حرب أكتوبر؟بالفعل نحن لا ننكر فضل الأصدقاء الروس، الذين شاركوا في عمليات التدريب والتأهيل، وتعويضنا عن السلاح الذي فقدناه في نكسة يونيو 1967، ولا ننكر أننا انتصرنا بهذا السلاح، وأيضا أصدقاؤنا الروس لا ينكرون أننا من وضعنا السلاح الروسي فوق رأس الأمريكيين بسلاحهم، وهذا ما جعل أمريكا ترسل ضابط اتصال على أعلى مستوى يوم 7 أكتوبر إلى إسرائيل، طبقا للرواية التي قالها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي حينها ديفيد إليعازر، أنه "في الساعات الأخيرة من يوم 7 أكتوبر 1973، استقبل مطار بن غوريون ضابط اتصال أمريكي على رتبة رفيعة، ونزل في مطار بن غوريون، وفي الساعات الأولى من صباح يوم 8 أكتوبر كان موجودا في مركز القيادة الرئيسي في تل أبيب، وسأل القادة الإسرائيليين ما الموقف؟ أين خط بارليف ؟"، قالوا له :"خط بارليف انتهى، المصريون حطموه واستولوا عليه وأخذوا الجنود الذين هم فيه وأسروا أو قتلوا البعض الآخر".وكانت المهمة الثانية هي ضرورة الاستيلاء على أي مساحة من الأرض غرب القناة لكي تتمكن واشنطن من الحديث مع الرئيس المصري أنور السادات، لأن الوضع الراهن حينها لا يسمح لأحد أن يقف في وجه السادات بعد النجاح الذي يحققه، وفق الرواية الإسرائيلية.هل يتحمل جهاز الاستطلاع أي مسؤولية في وقوع الثغرة؟بالإضافة إلى ذلك، فإن الدفع بلواء مدرع من شرق القناة لسد الثغرة، جاء في توقيت وصول صواريخ أمريكية "فاير" الموجهة بالليزر، وتمكنت إسرائيل عبر الصواريخ الأمريكية من إخراج اللواء من المعركة.هل كان لواشنطن دور في إحداث الثغرة؟بالفعل كان لها دورها الكبير، ولا يمكن لأحد أن ينكره، خاصة أن واشنطن بدأت منذ الرابع عشر بالتدخل عبر الحرب الإلكترونية بشن حرب إلكترونية حالت دون التقاط الإشارات بشكل صحيح ودقيق، كما كانت الرادارات لا تلتقط إشارات العدو، مع بدء وصول الجسر الجوي الأمريكي، الذي وفر الحماية للقوات الإسرائيلية التي توغلت، خاصة أن مصر كانت اتخذت قرارا بتصفية القوات الإسرائيلية، التي قامت بالثغرة، وحينها وصل وزير الخارجية الأمريكي هنري كيسنجر، وتحدث مع الرئيس المصري أنور السادات، بأن الجيش المصري يعد لتدمير القوات التي تسللت لغرب القناة، وحينها أخبره السادات بأنه لا بديل عن استعادة الأرض، فرد كيسنجر أن استمرار الحرب يعني مواجهة البنتاغون، وأن الأرض يمكن استعادتها بالمفاوضات.حسب قولك أن القوات المصرية كانت قادرة على تصفية القوات الإسرائيلية التي قامت بالثغرة؟بالفعل هذا القرار كان محل تنفيذ قبل وصول وزير الخارجية الأمريكي آنذاك هنري كيسنجر، للقاهرة، الذي أكد للرئيس المصري أنور السادات، إمكانية استعادة الأرض دون استمرار القتال، فضلا عن أن إسرائيل هي من طلبت سحب قواتها خلال مفاوضات الكيلو 101، بعد أن تأكد من إمكانية حصار قواته وتصفيتها أو أسرها عبر عملية مركبة، ولو كانت إسرائيل في موقف قوة، ما كانت طلبت سحب قواتها، خاصة أن الأصدقاء الروس أرسلوا الأسلحة في هذا التوقيت، فضلا عن وصول لواء جزائري أيضا، كما جرى استدعاء قوات الاحتياط، وهو ما دفع واشنطن للتدخل لوقف القتال.متى علمتم بتوقيت الحرب على وجه التحديد؟ما المهام التي بدأت مع ساعة الصفر؟كما ذكرت، كانت هناك العديد من العناصر موجودة في سيناء خلف خطوط العدو، وهناك عناصر شاركت في تنفيذ مهام العملية، منها المجموعة التي انطلقت معي في السادس من أكتوبر، وتمكنا من رصد لواء مدرع إسرائيلي، تم قصفه بالطائرات المصرية في السابع من أكتوبر، كما تم قصف اللواء مرة أخرى من قبل الطائرات الإسرائيلية عن طريق الخطأ.كما أذكر أننا فتحنا ثغرة وتسللنا من بين العدو واحتمينا في الجبل، كما كسرنا قواعد أجهزة الاتصال اللاسلكي، إذ استعملنا الأجهزة وهي ملامسة للأرض، وهذه الأمور مخالفة لطبيعة عمل الأجهزة، وهناك الكثير من التفاصيل الهامة التي عشناها خلال 180 يوما خلف خطوط العدو.أجرى الحوار: محمد حميدة

https://sarabic.ae/20250224/خبير-استراتيجي-مصري-يشيد-بالدور-الروسي-في-مساندة-القاهرة-قبل-حرب-أكتوبر-1098135789.html

https://sarabic.ae/20241011/هذة-أمة-حزينة-الكشف-عن-تسجيل-نادر-لغولدا-مائير-خلال-حرب-أكتوبر--1093661486.html

https://sarabic.ae/20241012/السيسي-أنور-السادات-هزم-كل-خصومه-1093678714.html

مصر

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حوارات, حصري, مصر, روسيا, إسرائيل