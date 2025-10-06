https://sarabic.ae/20251006/رئيس-وزراء-جورجيا-يتهم-أوروبا-بالتورط-في-أعمال-معادية-داخل-البلاد-1105698289.html
رئيس وزراء جورجيا يتهم أوروبا بالتورط في أعمال معادية داخل البلاد
صرّح رئيس الوزراء الجورجي، إيراكلي كوباخيدزه، أن البيروقراطية الأوروبية متورطة بشكل مباشر في أعمال معادية للدولة ضد جورجيا. 06.10.2025, سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/0b/0a/1047133746_0:57:1200:732_1920x0_80_0_0_b32ea48a417be7c105ee351c6e1719fe.jpg
وقال كوباخيدزه خلال مقابلة: "في السابق، كانت البيروقراطية الأمريكية متورطة... والآن، البيروقراطية الأوروبية متورطة بشكل مباشر في أعمال معادية للدولة ضد بلدنا".وأشار إلى أن جورجيا شهدت خامس محاولة ثورية بدعم من الخارج والهدف الرئيسي للحكومة حاليا منع أي محاولة جديدة.وتأتي هذه الانتخابات بعد نحو عام من الانتخابات البرلمانية المتنازع عليها، و10 أشهر فقط من الاحتجاجات المتواصلة، التي اندلعت ردًا على إعلان حزب "الحلم الجورجي" وقف عملية التكامل مع الاتحاد الأوروبي، ومن المقرر تنظيم تجمع حاشد مواز في البرلمان بتبليسي، بهدف معلن هو "الإطاحة سلميا" بحكومة حزب "الحلم الجورجي".
وقال كوباخيدزه خلال مقابلة: "في السابق، كانت البيروقراطية الأمريكية متورطة... والآن، البيروقراطية الأوروبية متورطة بشكل مباشر في أعمال معادية للدولة ضد بلدنا".
وأشار إلى أن جماعات متطرفة تضم 500 عميل تحاول إشعال ثورة في جورجيا، قائلا: "كانت الأحزاب السياسية الأدوات الرئيسية للثورة، لكن بعد ذلك تولّى ممثلو وسائل الإعلام، ثم المنظمات غير الحكومية، زمام المبادرة. الآن، تحوّلوا إلى أساليب وكالات الاستخبارات البدائية. هذه جماعات متطرفة، عملاء... نحو 500 شخص. وكالات استخبارات أجنبية. إنهم متورطون بشكل مباشر في هذه العملية".
وأشار إلى أن جورجيا شهدت خامس محاولة ثورية بدعم من الخارج والهدف الرئيسي للحكومة حاليا منع أي محاولة جديدة.
يشار إلى أن جورجيا شهدت، يوم السبت الماضي، انتخابات محلية في 64 بلدية ومنطقة في جميع أنحاء البلاد. وجرت الانتخابات وسط مقاطعة جزئية من المعارضة، وضعف الرقابة الموثوقة، واستمرار التوتر بين الحكومة وحزب "الحلم الجورجي".
وتأتي هذه الانتخابات بعد نحو عام من الانتخابات البرلمانية المتنازع عليها، و10 أشهر فقط من الاحتجاجات المتواصلة، التي اندلعت ردًا على إعلان حزب "الحلم الجورجي" وقف عملية التكامل مع الاتحاد الأوروبي، ومن المقرر تنظيم تجمع حاشد مواز في البرلمان بتبليسي، بهدف معلن هو "الإطاحة سلميا" بحكومة حزب "الحلم الجورجي".