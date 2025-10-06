رئيس وزراء جورجيا يتهم أوروبا بالتورط في أعمال معادية داخل البلاد

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
08:16 GMT
31 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:03 GMT
8 د
مساحة حرة
إغلاق الحكومة الأمريكية.. لماذا يعد الأخطر هذه المرة؟
09:11 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
09:41 GMT
19 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
11:03 GMT
15 د
ملفات ساخنة
ما هي ملامح خطة إيران لمواجهة آلية الزناد
11:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
12:30 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب: إسرائيل وافقت على خط الانسحاب الأولي، "تل أبيب أبلغت واشنطن اعتزامها البقاء في 3 مواقع داخل غزة لسنوات"
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف بين تركيا وباكستان يركز على الإنتاج المشترك للأسلحة التقليدية
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
08:16 GMT
24 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:21 GMT
9 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
10:28 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
المصري خالد العناني ينافس المرشح الكونغولي إدوارد ماتوكو على رئاسة اليونسكو
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
16:29 GMT
31 د
بلا قيود
خبير: فرنسا في دوامة.. سقوط حكومة لوكورنو يعمق الأزمة السياسية ويُعيد الجدل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تغطية خاصة في ذكرى حرب السادس من أكتوبر 1973
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الزخم السياسي الذي كان يدعم إسرائيل ينقلب إلى دعم للحقوق الوطنية الفلسطينية
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
رئيس وزراء جورجيا يتهم أوروبا بالتورط في أعمال معادية داخل البلاد
رئيس وزراء جورجيا يتهم أوروبا بالتورط في أعمال معادية داخل البلاد
سبوتنيك عربي
صرّح رئيس الوزراء الجورجي، إيراكلي كوباخيدزه، أن البيروقراطية الأوروبية متورطة بشكل مباشر في أعمال معادية للدولة ضد جورجيا. 06.10.2025, سبوتنيك عربي
وقال كوباخيدزه خلال مقابلة: "في السابق، كانت البيروقراطية الأمريكية متورطة... والآن، البيروقراطية الأوروبية متورطة بشكل مباشر في أعمال معادية للدولة ضد بلدنا".وأشار إلى أن جورجيا شهدت خامس محاولة ثورية بدعم من الخارج والهدف الرئيسي للحكومة حاليا منع أي محاولة جديدة.وتأتي هذه الانتخابات بعد نحو عام من الانتخابات البرلمانية المتنازع عليها، و10 أشهر فقط من الاحتجاجات المتواصلة، التي اندلعت ردًا على إعلان حزب "الحلم الجورجي" وقف عملية التكامل مع الاتحاد الأوروبي، ومن المقرر تنظيم تجمع حاشد مواز في البرلمان بتبليسي، بهدف معلن هو "الإطاحة سلميا" بحكومة حزب "الحلم الجورجي".اقتحام مقر إقامة رئيس جورجيا والشرطة تستخدم رذاذ الفلفل
العالم, أخبار العالم الآن, جورجيا
18:51 GMT 06.10.2025
© Sputnik . Stringerاعتصام أمام مبنى مركز الانتخابات المركزية في العاصمة الجورجية، تبليسي، جورجيا 8-9 نوفمبر 2020
اعتصام أمام مبنى مركز الانتخابات المركزية في العاصمة الجورجية، تبليسي، جورجيا 8-9 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2025
© Sputnik . Stringer
تابعنا عبر
صرّح رئيس الوزراء الجورجي، إيراكلي كوباخيدزه، أن البيروقراطية الأوروبية متورطة بشكل مباشر في أعمال معادية للدولة ضد جورجيا.
وقال كوباخيدزه خلال مقابلة: "في السابق، كانت البيروقراطية الأمريكية متورطة... والآن، البيروقراطية الأوروبية متورطة بشكل مباشر في أعمال معادية للدولة ضد بلدنا".

وأشار إلى أن جماعات متطرفة تضم 500 عميل تحاول إشعال ثورة في جورجيا، قائلا: "كانت الأحزاب السياسية الأدوات الرئيسية للثورة، لكن بعد ذلك تولّى ممثلو وسائل الإعلام، ثم المنظمات غير الحكومية، زمام المبادرة. الآن، تحوّلوا إلى أساليب وكالات الاستخبارات البدائية. هذه جماعات متطرفة، عملاء... نحو 500 شخص. وكالات استخبارات أجنبية. إنهم متورطون بشكل مباشر في هذه العملية".

أنصار المعارضة يحملون الأعلام الوطنية الجورجية ويتجمعون في وسط مدينة تبليسي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2025
اقتحام مقر إقامة رئيس جورجيا والشرطة تستخدم رذاذ الفلفل
4 أكتوبر, 15:41 GMT
وأشار إلى أن جورجيا شهدت خامس محاولة ثورية بدعم من الخارج والهدف الرئيسي للحكومة حاليا منع أي محاولة جديدة.

يشار إلى أن جورجيا شهدت، يوم السبت الماضي، انتخابات محلية في 64 بلدية ومنطقة في جميع أنحاء البلاد. وجرت الانتخابات وسط مقاطعة جزئية من المعارضة، وضعف الرقابة الموثوقة، واستمرار التوتر بين الحكومة وحزب "الحلم الجورجي".

وتأتي هذه الانتخابات بعد نحو عام من الانتخابات البرلمانية المتنازع عليها، و10 أشهر فقط من الاحتجاجات المتواصلة، التي اندلعت ردًا على إعلان حزب "الحلم الجورجي" وقف عملية التكامل مع الاتحاد الأوروبي، ومن المقرر تنظيم تجمع حاشد مواز في البرلمان بتبليسي، بهدف معلن هو "الإطاحة سلميا" بحكومة حزب "الحلم الجورجي".
