متظاهر يهاجم منزل وزير الخارجية النيوزيلندي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
08:16 GMT
31 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:03 GMT
8 د
مساحة حرة
إغلاق الحكومة الأمريكية.. لماذا يعد الأخطر هذه المرة؟
09:11 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
09:41 GMT
19 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
11:03 GMT
15 د
ملفات ساخنة
ما هي ملامح خطة إيران لمواجهة آلية الزناد
11:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
12:30 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب: إسرائيل وافقت على خط الانسحاب الأولي، "تل أبيب أبلغت واشنطن اعتزامها البقاء في 3 مواقع داخل غزة لسنوات"
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف بين تركيا وباكستان يركز على الإنتاج المشترك للأسلحة التقليدية
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
08:16 GMT
24 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:21 GMT
9 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
10:28 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
المصري خالد العناني ينافس المرشح الكونغولي إدوارد ماتوكو على رئاسة اليونسكو
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
16:29 GMT
31 د
بلا قيود
خبير: فرنسا في دوامة.. سقوط حكومة لوكورنو يعمق الأزمة السياسية ويُعيد الجدل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تغطية خاصة في ذكرى حرب السادس من أكتوبر 1973
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الزخم السياسي الذي كان يدعم إسرائيل ينقلب إلى دعم للحقوق الوطنية الفلسطينية
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251006/متظاهر-يهاجم-منزل-وزير-الخارجية-النيوزيلندي-1105705799.html
متظاهر يهاجم منزل وزير الخارجية النيوزيلندي
متظاهر يهاجم منزل وزير الخارجية النيوزيلندي
سبوتنيك عربي
قال المتحدث باسم وزير الخارجية النيوزيلندي، إنه تم توجيه اتهام لرجل بعد تحطيم نافذة بمنزل الوزير بواسطة عتلة أمس الاثنين، وتعليق ملاحظة على الباب الأمامي كتب... 06.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-06T23:10+0000
2025-10-06T23:32+0000
نيوزيلندا
أخبار نيوزيلندا
فلسطين المحتلة
الاعتراف بدولة فلسطين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/06/1105705642_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b04ce952b5e1d7ebc4dfe30fca4a96aa.jpg
وأضاف المتحدث أن الزجاج المهشم تناثر على كلب وزير الخارجية وينستون بيترز، الذي كان نائما أسفل النافذة.وتعرض بيترز لضغوط من جماعات الاحتجاج وأحزاب المعارضة في الأيام القليلة الماضية بعد أن أعلن أن نيوزيلندا لن تحذو حذو أستراليا وبريطانيا وكندا في الاعتراف بدولة فلسطينية. ونُظمت احتجاجات خارج منزله في أوكلاند.وأضاف "إنه تصرف جبان حقا.. عندما يكون لدينا متظاهرون ومدونون سياسيون ونواب يشجعون هذا السلوك على حد سواء، وينشرون عناوين منازل السياسيين على الإنترنت، ويتصرفون بجهل وتطرف كاملين، تكون هذه هي النتيجة".وجاء في المنشور "يجب أن تشعر نيوزيلندا كلها بالقلق البالغ".وقال قائد منطقة أوكلاند سيتي بالشرطة صاني باتيل، إن رجلا يبلغ من العمر 29 عاما ويُعتقد أنه المسؤول عن الأضرار سلم نفسه للشرطة اليوم الاثنين وسيمثل أمام محكمة في 10 أكتوبر تشرين الأول.وأضاف في بيان "أعلم أن هذه الوقائع المستمرة تسببت في إثارة القلق وخيبة الأمل بين السكان. تقر الشرطة بالحق في الاحتجاج القانوني، ولكننا لن نتغاضى عن أعمال الاحتجاج التي تلحق الضرر بالممتلكات".
https://sarabic.ae/20250927/نيوزيلندا-ترفض-الاعتراف-بدولة-فلسطين-في-الوقت-الراهن-1105319912.html
فلسطين المحتلة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/06/1105705642_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_47bf2873e617e5fae162d3e6af692e09.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
نيوزيلندا, أخبار نيوزيلندا, فلسطين المحتلة, الاعتراف بدولة فلسطين
نيوزيلندا, أخبار نيوزيلندا, فلسطين المحتلة, الاعتراف بدولة فلسطين

متظاهر يهاجم منزل وزير الخارجية النيوزيلندي

23:10 GMT 06.10.2025 (تم التحديث: 23:32 GMT 06.10.2025)
© AP Photo / Mark Tantrumوزير خارجية نيوزيلندا وينستون بيترز
وزير خارجية نيوزيلندا وينستون بيترز - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2025
© AP Photo / Mark Tantrum
تابعنا عبر
قال المتحدث باسم وزير الخارجية النيوزيلندي، إنه تم توجيه اتهام لرجل بعد تحطيم نافذة بمنزل الوزير بواسطة عتلة أمس الاثنين، وتعليق ملاحظة على الباب الأمامي كتب عليها "مرحبا بك في أرض الواقع".
وأضاف المتحدث أن الزجاج المهشم تناثر على كلب وزير الخارجية وينستون بيترز، الذي كان نائما أسفل النافذة.
وتعرض بيترز لضغوط من جماعات الاحتجاج وأحزاب المعارضة في الأيام القليلة الماضية بعد أن أعلن أن نيوزيلندا لن تحذو حذو أستراليا وبريطانيا وكندا في الاعتراف بدولة فلسطينية. ونُظمت احتجاجات خارج منزله في أوكلاند.
وقال بيترز في منشور على موقع إكس، إنه لم يكن في المنزل ولكن شريكته وضيفا كانا بالداخل.
وأضاف "إنه تصرف جبان حقا.. عندما يكون لدينا متظاهرون ومدونون سياسيون ونواب يشجعون هذا السلوك على حد سواء، وينشرون عناوين منازل السياسيين على الإنترنت، ويتصرفون بجهل وتطرف كاملين، تكون هذه هي النتيجة".
وجاء في المنشور "يجب أن تشعر نيوزيلندا كلها بالقلق البالغ".
مواجهات في الضفة الغربية منددة بالاستيطان وبسياسة الجيش الإسرائيلي في قتل الفلسطينيين، الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2025
نيوزيلندا ترفض الاعتراف بدولة فلسطين في الوقت الراهن
27 سبتمبر, 06:24 GMT
وقال قائد منطقة أوكلاند سيتي بالشرطة صاني باتيل، إن رجلا يبلغ من العمر 29 عاما ويُعتقد أنه المسؤول عن الأضرار سلم نفسه للشرطة اليوم الاثنين وسيمثل أمام محكمة في 10 أكتوبر تشرين الأول.
وأضاف في بيان "أعلم أن هذه الوقائع المستمرة تسببت في إثارة القلق وخيبة الأمل بين السكان. تقر الشرطة بالحق في الاحتجاج القانوني، ولكننا لن نتغاضى عن أعمال الاحتجاج التي تلحق الضرر بالممتلكات".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала