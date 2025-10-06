https://sarabic.ae/20251006/متظاهر-يهاجم-منزل-وزير-الخارجية-النيوزيلندي-1105705799.html
متظاهر يهاجم منزل وزير الخارجية النيوزيلندي
وأضاف المتحدث أن الزجاج المهشم تناثر على كلب وزير الخارجية وينستون بيترز، الذي كان نائما أسفل النافذة.وتعرض بيترز لضغوط من جماعات الاحتجاج وأحزاب المعارضة في الأيام القليلة الماضية بعد أن أعلن أن نيوزيلندا لن تحذو حذو أستراليا وبريطانيا وكندا في الاعتراف بدولة فلسطينية. ونُظمت احتجاجات خارج منزله في أوكلاند.وأضاف "إنه تصرف جبان حقا.. عندما يكون لدينا متظاهرون ومدونون سياسيون ونواب يشجعون هذا السلوك على حد سواء، وينشرون عناوين منازل السياسيين على الإنترنت، ويتصرفون بجهل وتطرف كاملين، تكون هذه هي النتيجة".وجاء في المنشور "يجب أن تشعر نيوزيلندا كلها بالقلق البالغ".وقال قائد منطقة أوكلاند سيتي بالشرطة صاني باتيل، إن رجلا يبلغ من العمر 29 عاما ويُعتقد أنه المسؤول عن الأضرار سلم نفسه للشرطة اليوم الاثنين وسيمثل أمام محكمة في 10 أكتوبر تشرين الأول.وأضاف في بيان "أعلم أن هذه الوقائع المستمرة تسببت في إثارة القلق وخيبة الأمل بين السكان. تقر الشرطة بالحق في الاحتجاج القانوني، ولكننا لن نتغاضى عن أعمال الاحتجاج التي تلحق الضرر بالممتلكات".
