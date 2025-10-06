عربي
أمساليوم
بث مباشر
4 أسلحة روسية خارقة قلبت موازين القوى في حرب 6 أكتوبر
وخلال سنوات سبقت الحرب، استطاعت مصر بناء ما يطلق عليه "حائط الصواريخ"، الذي ضم منظومات دفاع جوي حرمت الطيران الإسرائيلي من عبور قناة السويس بل وامتد مداها شرقا إلى داخل سيناء، ما سمح بتأمين القوات البرية أثناء عبورها لقناة السويس وتقدمها شرقا.وكانت مصر تستخدم أنواعا مختلفة من أنظمة الصواريخ الاعتراضية "أرض - جو"، التي حصلت عليها من الاتحاد السوفيتي السابق:"سام - 6"كانت هذه الصواريخ الروسية أهم سلاح في حرب أكتوبر، وتتميز بقدراتها الكبيرة على المناورة ضد الأهداف الجوية مهما بلغت سرعتها، وتصنف ضمن المنظومات الصاروخية المتوسطة المدى الذاتية الحركة التي تعمل على تأمين مسرح العمليات العسكرية بالكامل على مختلف الارتفاعات الجوية.صواريخ بيتشوراهو صاروخ "أرض - جو" سوفيتي الصنع، يضمن التصدي لجميع وسائل الهجوم الجوي، مقارنة بالأنظمة الصاروخية المضادة للطائرات الأخرى، التي كانت موجودة في ذلك الحين، كما يسهم في التصدي للأهداف الصغيرة الحجم التي تحلق على ارتفاعات منخفضة.منظومة "ستريلا" الدفاعيةيعد هذا السلاح من أهم الأسلحة المستخدمة في حرب أكتوبر، وهو ﺻﺎﺭﻭﺥ ﻣﺤﻤﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺘﻒ ﻣﻦ ﻓﺌﺔ "ﺃﺭﺽ - ﺟﻮ" ﻣﻀﺎﺩ ﻟﻠﻄﺎﺋﺮﺍﺕ.يعمل هذا الصاروخ ﺑﺎﻷﺷﻌﺔ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺤﻤﺮﺍﺀ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﻱ ﻭهو مزود برﺅﻭﺱ ﺤﺮﺑﻴﺔ ذات قدرة انفجارية عالية.منظومة "شيلكا" المضادة للطائراتهي منظومة دفاع جوي يتم استخدامها على نطاق واسع ضد الأهداف المنخفضة بغرض إجبارها على التحليق على ارتفاعات أكبر تمكن أنظمة الدفاع الجوية الأخرى من رصدها وتعقبها بالصواريخ.تسهم هذه المنظومات في توفير مظلة دفاعية للقوات البرية المتقدمة لحمايتها من طائرات العدو، التي يمكن أن تحاول استهدافها وتدميرها.أهمية الدرع الصاروخيبناء درع صاروخي ضخم قبل حرب أكتوبر، مكّن الجيش المصري من إسقاط عشرات الطائرات الحربية الإسرائيلية في الأيام الأولى للحرب.وكان الدرع الصاروخي المصري يضم نحو 150 كتيبة صواريخ، و2500 مدفع مضاد للدبابات، بحسب موقع "ديفينس جورنال"، وفي بداية الحرب استطاعت تلك الصواريخ تأمين القوات البرية المصرية، خلال عملية العبور إلى شرق قناة السويس وإقامة رؤوس الكباري، كما أمّنت تلك القوات لمسافة نحو 10 كم شرقي القناة.
كانت حرب 6 أكتوبر/ تشرين الأول 1973، محصلة سنوات من التدريب والتسليح والعمليات النوعية التي مهدت لحرب واسعة تمكن خلالها الجيش المصري من إنهاء هيمنة إسرائيل الجوية بمنظومات دفاع جوي سوفيتية.
وخلال سنوات سبقت الحرب، استطاعت مصر بناء ما يطلق عليه "حائط الصواريخ"، الذي ضم منظومات دفاع جوي حرمت الطيران الإسرائيلي من عبور قناة السويس بل وامتد مداها شرقا إلى داخل سيناء، ما سمح بتأمين القوات البرية أثناء عبورها لقناة السويس وتقدمها شرقا.
وكانت مصر تستخدم أنواعا مختلفة من أنظمة الصواريخ الاعتراضية "أرض - جو"، التي حصلت عليها من الاتحاد السوفيتي السابق:

"سام - 6"

كانت هذه الصواريخ الروسية أهم سلاح في حرب أكتوبر، وتتميز بقدراتها الكبيرة على المناورة ضد الأهداف الجوية مهما بلغت سرعتها، وتصنف ضمن المنظومات الصاروخية المتوسطة المدى الذاتية الحركة التي تعمل على تأمين مسرح العمليات العسكرية بالكامل على مختلف الارتفاعات الجوية.
صواريخ بيتشورا

هو صاروخ "أرض - جو" سوفيتي الصنع، يضمن التصدي لجميع وسائل الهجوم الجوي، مقارنة بالأنظمة الصاروخية المضادة للطائرات الأخرى، التي كانت موجودة في ذلك الحين، كما يسهم في التصدي للأهداف الصغيرة الحجم التي تحلق على ارتفاعات منخفضة.
منظومة "ستريلا" الدفاعية

يعد هذا السلاح من أهم الأسلحة المستخدمة في حرب أكتوبر، وهو ﺻﺎﺭﻭﺥ ﻣﺤﻤﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺘﻒ ﻣﻦ ﻓﺌﺔ "ﺃﺭﺽ - ﺟﻮ" ﻣﻀﺎﺩ ﻟﻠﻄﺎﺋﺮﺍﺕ.
يعمل هذا الصاروخ ﺑﺎﻷﺷﻌﺔ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺤﻤﺮﺍﺀ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﻱ ﻭهو مزود برﺅﻭﺱ ﺤﺮﺑﻴﺔ ذات قدرة انفجارية عالية.
منظومة "شيلكا" المضادة للطائرات

هي منظومة دفاع جوي يتم استخدامها على نطاق واسع ضد الأهداف المنخفضة بغرض إجبارها على التحليق على ارتفاعات أكبر تمكن أنظمة الدفاع الجوية الأخرى من رصدها وتعقبها بالصواريخ.
تسهم هذه المنظومات في توفير مظلة دفاعية للقوات البرية المتقدمة لحمايتها من طائرات العدو، التي يمكن أن تحاول استهدافها وتدميرها.
أهمية الدرع الصاروخي

بناء درع صاروخي ضخم قبل حرب أكتوبر، مكّن الجيش المصري من إسقاط عشرات الطائرات الحربية الإسرائيلية في الأيام الأولى للحرب.
وكان الدرع الصاروخي المصري يضم نحو 150 كتيبة صواريخ، و2500 مدفع مضاد للدبابات، بحسب موقع "ديفينس جورنال"، وفي بداية الحرب استطاعت تلك الصواريخ تأمين القوات البرية المصرية، خلال عملية العبور إلى شرق قناة السويس وإقامة رؤوس الكباري، كما أمّنت تلك القوات لمسافة نحو 10 كم شرقي القناة.
