الكرملين: بوتين وأردوغان يبحثان هاتفيا الأوضاع في أوكرانيا والشرق الأوسط
14:01 GMT 07.10.2025 (تم التحديث: 14:33 GMT 07.10.2025)
بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، الوضع في أوكرانيا والقضايا الإقليمية والتطورات في الشرق الأوسط.
وهنأ أردوغان، بوتين، اليوم الثلاثاء، بمناسبة عيد ميلاده، وبحث معه هاتفيًا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية.
وقالت الرئاسة التركية في بيان: أجرى الرئيس رجب طيب أردوغان اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، جرى خلاله بحث قضايا العلاقات الثنائية بين تركيا وروسيا، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية".
وأوضح البيان أن أردوغان أكد لبوتين ضرورة تعزيز الزخم الدبلوماسي لإنهاء الصراع الأوكراني بما يضمن سلامًا عادلا ودائما، مضيفا أن "تركيا ستواصل العمل من أجل تحقيق السلام".
و أكد أردوغان،على ضرورة تسريع المبادرات الدبلوماسية بشأن أوكرانيا، مشيرا إلى أنه "من الضروري تسريع المبادرات الدبلوماسية وأن تواصل تركيا العمل من أجل تحقيق السلام، وأن ذلك يجب أن يتم لتحقيق السلام العادل والدائم"، وفقا لما ذكره مكتب الرئاسة التركية.
كما أشار أردوغان إلى جهود بلاده لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مبيّنا أن "تركيا تبذل جهودا لضمان وقف إطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المنطقة".
وتلقى بوتين، اليوم الثلاثاء، التهاني من زعماء وقادة الدول في العالم بمناسبة عيد ميلاده الـ73، معربين له عن أطيب التمنيات.
وجاء في بيان المكتب الصحفي للكرملين: "بمناسبة عيد ميلاده، تلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العديد من التهاني من رؤساء دول وحكومات الدول الأجنبية".
وبشكل تقليدي يتلقى الرئيس بوتين في يوم ميلاده، التهاني من قادة الدول الأخرى وكذلك من شخصيات سياسية واجتماعية روسية ومن العديد من العلماء والرياضيين وبعض الشخصيات الثقافية والفنية.
وأعلن دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، يوم أمس الاثنين، أنه من المقرر أن يجري بوتين محادثات هاتفية دولية عدة، اليوم الثلاثاء.