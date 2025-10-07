عربي
الكرملين: بوتين وأردوغان يبحثان هاتفيا الأوضاع في أوكرانيا والشرق الأوسط
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
08:16 GMT
24 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:21 GMT
9 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
10:28 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
المصري خالد العناني ينافس المرشح الكونغولي إدوارد ماتوكو على رئاسة اليونسكو
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
16:29 GMT
31 د
بلا قيود
خبير: فرنسا في دوامة.. سقوط حكومة لوكورنو يعمق الأزمة السياسية ويُعيد الجدل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تغطية خاصة في ذكرى حرب السادس من أكتوبر 1973
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الزخم السياسي الذي كان يدعم إسرائيل ينقلب إلى دعم للحقوق الوطنية الفلسطينية
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
08:30 GMT
30 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:20 GMT
10 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
10:30 GMT
30 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
11:03 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
فيضانات النيل وفرص التنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا لإدارة وتشغيل سد النهضة
11:31 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
12:37 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251007/بوتين-وأردوغان-يبحثان-هاتفيا-الوضع-في-أوكرانيا-والتطورات-في-الشرق-الأوسط--الكرملين-1105728176.html
الكرملين: بوتين وأردوغان يبحثان هاتفيا الأوضاع في أوكرانيا والشرق الأوسط
الكرملين: بوتين وأردوغان يبحثان هاتفيا الأوضاع في أوكرانيا والشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، الوضع في أوكرانيا والقضايا الإقليمية والتطورات في الشرق الأوسط. 07.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-07T14:01+0000
2025-10-07T14:33+0000
العالم العربي
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104399/15/1043991552_0:195:2947:1853_1920x0_80_0_0_f00a663a1cf083716abc55d48ea5ee00.jpg
وهنأ أردوغان، بوتين، اليوم الثلاثاء، بمناسبة عيد ميلاده، وبحث معه هاتفيًا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية.وأوضح البيان أن أردوغان أكد لبوتين ضرورة تعزيز الزخم الدبلوماسي لإنهاء الصراع الأوكراني بما يضمن سلامًا عادلا ودائما، مضيفا أن "تركيا ستواصل العمل من أجل تحقيق السلام".كما أشار أردوغان إلى جهود بلاده لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مبيّنا أن "تركيا تبذل جهودا لضمان وقف إطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المنطقة".وتلقى بوتين، اليوم الثلاثاء، التهاني من زعماء وقادة الدول في العالم بمناسبة عيد ميلاده الـ73، معربين له عن أطيب التمنيات.وجاء في بيان المكتب الصحفي للكرملين: "بمناسبة عيد ميلاده، تلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العديد من التهاني من رؤساء دول وحكومات الدول الأجنبية".وأعلن دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، يوم أمس الاثنين، أنه من المقرر أن يجري بوتين محادثات هاتفية دولية عدة، اليوم الثلاثاء.
https://sarabic.ae/20250902/أردوغان-ناقشت-مع-بوتين-إجراءات-إنهاء-الصراع-في-أوكرانيا--عاجل-1104414480.html
https://sarabic.ae/20251007/بمناسبة-عيد-ميلاده-بوتين-يتلقى-التهاني-من-زعماء-وقادة-الدول-1105728541.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104399/15/1043991552_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_260e3be236abb570b1f3870d68583691.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, روسيا
العالم العربي, روسيا

الكرملين: بوتين وأردوغان يبحثان هاتفيا الأوضاع في أوكرانيا والشرق الأوسط

14:01 GMT 07.10.2025 (تم التحديث: 14:33 GMT 07.10.2025)
© Sputnik . Sergei Guneyev / الانتقال إلى بنك الصورتدشين "التيار التركي" بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 8 يناير 2020
تدشين التيار التركي بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 8 يناير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2025
© Sputnik . Sergei Guneyev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، الوضع في أوكرانيا والقضايا الإقليمية والتطورات في الشرق الأوسط.
وهنأ أردوغان، بوتين، اليوم الثلاثاء، بمناسبة عيد ميلاده، وبحث معه هاتفيًا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية.
وقالت الرئاسة التركية في بيان: أجرى الرئيس رجب طيب أردوغان اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، جرى خلاله بحث قضايا العلاقات الثنائية بين تركيا وروسيا، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية".
بوتين وأردوغان في المؤتمر الصحفي المشترك في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أردوغان: ناقشت مع بوتين إجراءات إنهاء الصراع في أوكرانيا
2 سبتمبر, 11:09 GMT
وأوضح البيان أن أردوغان أكد لبوتين ضرورة تعزيز الزخم الدبلوماسي لإنهاء الصراع الأوكراني بما يضمن سلامًا عادلا ودائما، مضيفا أن "تركيا ستواصل العمل من أجل تحقيق السلام".
و أكد أردوغان،على ضرورة تسريع المبادرات الدبلوماسية بشأن أوكرانيا، مشيرا إلى أنه "من الضروري تسريع المبادرات الدبلوماسية وأن تواصل تركيا العمل من أجل تحقيق السلام، وأن ذلك يجب أن يتم لتحقيق السلام العادل والدائم"، وفقا لما ذكره مكتب الرئاسة التركية.
كما أشار أردوغان إلى جهود بلاده لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مبيّنا أن "تركيا تبذل جهودا لضمان وقف إطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المنطقة".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2025
بمناسبة عيد ميلاده... بوتين يتلقى التهاني من زعماء وقادة الدول
14:22 GMT
وتلقى بوتين، اليوم الثلاثاء، التهاني من زعماء وقادة الدول في العالم بمناسبة عيد ميلاده الـ73، معربين له عن أطيب التمنيات.
وجاء في بيان المكتب الصحفي للكرملين: "بمناسبة عيد ميلاده، تلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العديد من التهاني من رؤساء دول وحكومات الدول الأجنبية".

وبشكل تقليدي يتلقى الرئيس بوتين في يوم ميلاده، التهاني من قادة الدول الأخرى وكذلك من شخصيات سياسية واجتماعية روسية ومن العديد من العلماء والرياضيين وبعض الشخصيات الثقافية والفنية.

وأعلن دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، يوم أمس الاثنين، أنه من المقرر أن يجري بوتين محادثات هاتفية دولية عدة، اليوم الثلاثاء.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала