https://sarabic.ae/20251007/ترامب-مؤمن-بإمكانية-تحقيق-السلام-في-الشرق-الأوسط-1105733613.html

ترامب: مؤمن بإمكانية تحقيق السلام في الشرق الأوسط

ترامب: مؤمن بإمكانية تحقيق السلام في الشرق الأوسط

سبوتنيك عربي

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، عن إيمانه بإمكانية تحقيق السلام في الشرق الأوسط. 07.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-07T17:05+0000

2025-10-07T17:05+0000

2025-10-07T17:05+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

فلسطين المحتلة

أخبار فلسطين اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0b/1104754527_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_926a2576d5c02072a15f7292c30d7e4e.jpg

وقال ترامب للصحفيين خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني: "أعتقد أن هناك إمكانية لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، هناك محادثات جدية جدا جارية حول غزة".وأضاف: "نريد إطلاق سراح الرهائن فورا وفريقنا موجود حاليا للتفاوض وهناك فريق آخر غادر للتو للمشاركة في المحادثات".وقال الأنصاري خلال مؤتمر صحافي: "نعمل مع الطرف الأمريكي للوصول إلى توافق بأن تطبيق الخطة الأمريكية لن يكون مؤقتا وممتدا لما بعد المرحلة الأولى". وكان كشف ترامب، يوم الاثنين الماضي، عن خطة من عشرين نقطة لحل الوضع في غزة. تدعو الخطة إلى وقف فوري لإطلاق النار، مشروطًا بإطلاق سراح المحتجزين خلال 72 ساعة. كما تنص الخطة على موافقة حركة حماس الفلسطينية والفصائل الأخرى على عدم المشاركة في حكم غزة، سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر. وستُنقل السيطرة على القطاع إلى سلطات تُشرف عليها هيئة دولية برئاسة ترامب نفسه. وقد أُفيد سابقًا بأن قطر ومصر وتركيا تحث حركة حماس على قبول خطة ترامب.3 عوائق تمنع تنفيذ خطة ترامب في غزةالخارجية القطرية: الدوحة تعتبر قرار ترامب خطوة نحو تعزيز العلاقات الدفاعية مع أمريكياالخارجية القطرية: نعمل مع أمريكا للوصول إلى توافق بأن تطبيق خطة ترامب لن يكون مؤقتامصر وقطر تؤكدان أهمية استثمار الزخم الإقليمي والدولي المتحقق عقب طرح خطة ترامب

https://sarabic.ae/20251007/بث-مباشر-مؤتمر-صحفي-للمتحدث-باسم-الخارجية-القطرية-يتحدث-فيه-عن-الوضع-في-غزة-1105721892.html

إسرائيل

فلسطين المحتلة

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, فلسطين المحتلة, أخبار فلسطين اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي