https://sarabic.ae/20251007/ترامب-مؤمن-بإمكانية-تحقيق-السلام-في-الشرق-الأوسط-1105733613.html
ترامب: مؤمن بإمكانية تحقيق السلام في الشرق الأوسط
ترامب: مؤمن بإمكانية تحقيق السلام في الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، عن إيمانه بإمكانية تحقيق السلام في الشرق الأوسط. 07.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-07T17:05+0000
2025-10-07T17:05+0000
2025-10-07T17:05+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
فلسطين المحتلة
أخبار فلسطين اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0b/1104754527_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_926a2576d5c02072a15f7292c30d7e4e.jpg
وقال ترامب للصحفيين خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني: "أعتقد أن هناك إمكانية لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، هناك محادثات جدية جدا جارية حول غزة".وأضاف: "نريد إطلاق سراح الرهائن فورا وفريقنا موجود حاليا للتفاوض وهناك فريق آخر غادر للتو للمشاركة في المحادثات".وقال الأنصاري خلال مؤتمر صحافي: "نعمل مع الطرف الأمريكي للوصول إلى توافق بأن تطبيق الخطة الأمريكية لن يكون مؤقتا وممتدا لما بعد المرحلة الأولى". وكان كشف ترامب، يوم الاثنين الماضي، عن خطة من عشرين نقطة لحل الوضع في غزة. تدعو الخطة إلى وقف فوري لإطلاق النار، مشروطًا بإطلاق سراح المحتجزين خلال 72 ساعة. كما تنص الخطة على موافقة حركة حماس الفلسطينية والفصائل الأخرى على عدم المشاركة في حكم غزة، سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر. وستُنقل السيطرة على القطاع إلى سلطات تُشرف عليها هيئة دولية برئاسة ترامب نفسه. وقد أُفيد سابقًا بأن قطر ومصر وتركيا تحث حركة حماس على قبول خطة ترامب.3 عوائق تمنع تنفيذ خطة ترامب في غزةالخارجية القطرية: الدوحة تعتبر قرار ترامب خطوة نحو تعزيز العلاقات الدفاعية مع أمريكياالخارجية القطرية: نعمل مع أمريكا للوصول إلى توافق بأن تطبيق خطة ترامب لن يكون مؤقتامصر وقطر تؤكدان أهمية استثمار الزخم الإقليمي والدولي المتحقق عقب طرح خطة ترامب
https://sarabic.ae/20251007/بث-مباشر-مؤتمر-صحفي-للمتحدث-باسم-الخارجية-القطرية-يتحدث-فيه-عن-الوضع-في-غزة-1105721892.html
إسرائيل
فلسطين المحتلة
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0b/1104754527_84:0:972:666_1920x0_80_0_0_0c817110d07be56cb1c34ac4570d2750.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, فلسطين المحتلة, أخبار فلسطين اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, فلسطين المحتلة, أخبار فلسطين اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
ترامب: مؤمن بإمكانية تحقيق السلام في الشرق الأوسط
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، عن إيمانه بإمكانية تحقيق السلام في الشرق الأوسط.
وقال ترامب للصحفيين خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني: "أعتقد أن هناك إمكانية لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، هناك محادثات جدية جدا جارية حول غزة".
وتابع: "منخرطون في مفاوضات جادة بشأن الوضع في غزة، وهناك فرصة حقيقية لتحقيق إنجاز في محادثات غزة وما من دولة أبدت معارضتها لخطة إنهاء الحرب".
وأضاف: "نريد إطلاق سراح الرهائن فورا وفريقنا موجود حاليا للتفاوض وهناك فريق آخر غادر للتو للمشاركة في المحادثات".
وفي وقت سابق من اليوم، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، أن كل الأطراف وافقت على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن العقبات الآن هي في التطبيق.
وقال الأنصاري خلال مؤتمر صحافي: "نعمل مع الطرف الأمريكي للوصول إلى توافق بأن تطبيق الخطة الأمريكية لن يكون مؤقتا وممتدا لما بعد المرحلة الأولى".
وكان كشف ترامب، يوم الاثنين الماضي، عن خطة من عشرين نقطة لحل الوضع في غزة. تدعو الخطة إلى وقف فوري لإطلاق النار، مشروطًا بإطلاق سراح المحتجزين خلال 72 ساعة. كما تنص الخطة على موافقة حركة حماس الفلسطينية والفصائل الأخرى على عدم المشاركة في حكم غزة، سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر. وستُنقل السيطرة على القطاع إلى سلطات تُشرف عليها هيئة دولية برئاسة ترامب نفسه. وقد أُفيد سابقًا بأن قطر ومصر وتركيا تحث حركة حماس على قبول خطة ترامب.