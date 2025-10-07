دولة آسيوية تبتكر طائرات مسيرة بأشعة ليزر وذكاء اصطناعي لحماية الدواجن من إنفلونزا الطيور
في خطوة رائدة، لجأت مزارع يابانية إلى تقنية متطورة للتصدي لتفشي إنفلونزا الطيور، التي تتسبب سنويًا بخسائر كبيرة، من خلال استخدام طائرات مسيرة مزودة بأشعة ليزر تعمل بالذكاء الاصطناعي.
جاءت هذه المبادرة بعد موجة شديدة من تفشي فيروس إنفلونزا الطيور في مدينة تشيبا مطلع العام 2025، أدت إلى إعدام أكثر من 3.3 مليون طائر، مما دفع الشركات اليابانية إلى تطوير حلول مبتكرة للحد من العدوى وحماية الإنتاج الزراعي، وفقا لـ"دنكي شيمبون" اليابانية.
وكشفت شركة الاتصالات اليابانية العملاقة "إن تي تي" عن طائرة مسيرة تحمل اسم "BB102"، مصممة للتحليق فوق حظائر الدواجن أو التمركز على أسطح المزارع.
تعتمد الطائرة على أنظمة ذكاء اصطناعي متقدمة تمكنها من رصد الطيور الخارجية، مثل الغربان والحمام، التي تُعد من أبرز ناقلي فيروس H5N1 القاتل.
عند اكتشاف طيور غريبة، تُطلق الطائرة ومضات ليزر حمراء وخضراء متقطعة، غير ضارة جسديًا، لكنها كفيلة بإزعاج الطيور وإبعادها عن المزارع.
كما تُسهم حركة الطائرة وصوت مراوحها في طرد حيوانات أخرى مثل الغزلان والخنازير البرية، التي قد تنقل العدوى بين الحقول.
وتؤكد الشركة المطورة أن أشعة الليزر آمنة تمامًا، حيث تعتمد على أطوال موجية ضوئية مزعجة بصريًا دون التسبب بأي ضرر.
يُعد هذا النظام بديلاً صديقًا للبيئة مقارنة بالوسائل التقليدية، مثل المواد الكيميائية أو الأجهزة الصوتية التي تُزعج الطيور والسكان على حد سواء.
ويرى خبراء الزراعة والصحة الحيوانية أن نجاح هذه التجربة قد يُشجع دولًا أخرى، خاصة في أوروبا التي شهدت مؤخرًا تفشيًا متكررًا لإنفلونزا الطيور، على اعتماد تقنيات مماثلة.
وأشار الخبراء إلى أن دمج الذكاء الاصطناعي مع التكنولوجيا البيئية يفتح آفاقًا واعدة لحماية المزارع دون الإضرار بالبيئة أو اللجوء إلى الإبادة الجماعية للحيوانات. وبهذا، نجحت اليابان في تحويل الطائرات المسيرة إلى أداة ذكية لحماية الدواجن، تقدم نموذجًا مبتكرًا قد يُعيد تشكيل مستقبل الزراعة الحديثة.
