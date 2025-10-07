https://sarabic.ae/20251007/دولة-آسيوية-تبتكر-طائرات-مسيرة-بأشعة-ليزر-وذكاء-اصطناعي-لحماية-الدواجن-من-إنفلونزا-الطيور--1105732638.html

دولة آسيوية تبتكر طائرات مسيرة بأشعة ليزر وذكاء اصطناعي لحماية الدواجن من إنفلونزا الطيور

دولة آسيوية تبتكر طائرات مسيرة بأشعة ليزر وذكاء اصطناعي لحماية الدواجن من إنفلونزا الطيور

في خطوة رائدة، لجأت مزارع يابانية إلى تقنية متطورة للتصدي لتفشي إنفلونزا الطيور، التي تتسبب سنويًا بخسائر كبيرة، من خلال استخدام طائرات مسيرة مزودة بأشعة ليزر... 07.10.2025

جاءت هذه المبادرة بعد موجة شديدة من تفشي فيروس إنفلونزا الطيور في مدينة تشيبا مطلع العام 2025، أدت إلى إعدام أكثر من 3.3 مليون طائر، مما دفع الشركات اليابانية إلى تطوير حلول مبتكرة للحد من العدوى وحماية الإنتاج الزراعي، وفقا لـ"دنكي شيمبون" اليابانية.تعتمد الطائرة على أنظمة ذكاء اصطناعي متقدمة تمكنها من رصد الطيور الخارجية، مثل الغربان والحمام، التي تُعد من أبرز ناقلي فيروس H5N1 القاتل.عند اكتشاف طيور غريبة، تُطلق الطائرة ومضات ليزر حمراء وخضراء متقطعة، غير ضارة جسديًا، لكنها كفيلة بإزعاج الطيور وإبعادها عن المزارع. كما تُسهم حركة الطائرة وصوت مراوحها في طرد حيوانات أخرى مثل الغزلان والخنازير البرية، التي قد تنقل العدوى بين الحقول. يُعد هذا النظام بديلاً صديقًا للبيئة مقارنة بالوسائل التقليدية، مثل المواد الكيميائية أو الأجهزة الصوتية التي تُزعج الطيور والسكان على حد سواء. ويرى خبراء الزراعة والصحة الحيوانية أن نجاح هذه التجربة قد يُشجع دولًا أخرى، خاصة في أوروبا التي شهدت مؤخرًا تفشيًا متكررًا لإنفلونزا الطيور، على اعتماد تقنيات مماثلة. وأشار الخبراء إلى أن دمج الذكاء الاصطناعي مع التكنولوجيا البيئية يفتح آفاقًا واعدة لحماية المزارع دون الإضرار بالبيئة أو اللجوء إلى الإبادة الجماعية للحيوانات. وبهذا، نجحت اليابان في تحويل الطائرات المسيرة إلى أداة ذكية لحماية الدواجن، تقدم نموذجًا مبتكرًا قد يُعيد تشكيل مستقبل الزراعة الحديثة.

