https://sarabic.ae/20251007/عاصفة-سياسية-في-باريس-البرلمان-الفرنسي-يدرس-عزل-ماكرون-1105743171.html
عاصفة سياسية في باريس.. البرلمان الفرنسي يدرس عزل ماكرون
عاصفة سياسية في باريس.. البرلمان الفرنسي يدرس عزل ماكرون
سبوتنيك عربي
من المقرر أن يناقش البرلمان الفرنسي، يوم الأربعاء، مقترحا لعزل الرئيس إيمانويل ماكرون، في خطوة غير مسبوقة تعكس تصاعد التوتر السياسي داخل البلاد. 07.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-07T21:47+0000
2025-10-07T21:47+0000
2025-10-07T21:47+0000
أخبار فرنسا
إيمانويل ماكرون
البرلمان
العالم
أخبار العالم الآن
حول العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0a/1101505584_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8c4922b78639e31dde1151dec24c9a73.jpg
ويأتي هذا التحرك بعد أن قدّم حزب "فرنسا الأبية" اليساري عريضة لبدء إجراءات العزل، وقّع عليها 104 نواب يساريين من مختلف الكتل السياسية، أي ما يعادل نحو خُمس أعضاء الجمعية الوطنية التي تضم 577 نائبًا.وفي حال موافقة المكتب، يُحال القرار إلى اللجنة التشريعية المكوّنة من 73 نائبا، يشغل اليسار منهم 25 فقط. ويتطلب تمرير المقترح بعدها تصويت ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية 385 نائبا، خلال أسبوعين من إقراره.يُذكر أن محاولات سابقة لعزل ماكرون باءت بالفشل، إذ رفضت اللجنة التشريعية في عام 2024 المضي في إجراء مماثل. كما سبق أن رفض مكتب الجمعية الوطنية عام 2016 عريضة لعزل الرئيس الأسبق فرانسوا هولاند.
https://sarabic.ae/20251006/إعلام-أغلب-الفرنسيين-يؤيدون-استقالة-ماكرون-1105704748.html
https://sarabic.ae/20251006/الإليزيه-ماكرون-يكلف-رئيس-الوزراء-المستقيل-بإجراء-محادثات-أخيرة-مع-الأحزاب-1105694086.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0a/1101505584_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_99504eb5b2afc2fbb53c5f517e58d06e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, البرلمان, العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم
أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, البرلمان, العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم
عاصفة سياسية في باريس.. البرلمان الفرنسي يدرس عزل ماكرون
من المقرر أن يناقش البرلمان الفرنسي، يوم الأربعاء، مقترحا لعزل الرئيس إيمانويل ماكرون، في خطوة غير مسبوقة تعكس تصاعد التوتر السياسي داخل البلاد.
ويأتي هذا التحرك بعد أن قدّم حزب "فرنسا الأبية" اليساري عريضة لبدء إجراءات العزل، وقّع عليها 104 نواب يساريين من مختلف الكتل السياسية، أي ما يعادل نحو خُمس أعضاء الجمعية الوطنية التي تضم 577 نائبًا.
وسيكون على مكتب الجمعية الوطنية، وهو أعلى هيئة تشريعية في مجلس النواب الفرنسي، اتخاذ قرار بشأن بدء هذه الإجراءات، غير أن تمثيل اليسار في المكتب يقتصر على سبعة من أصل 22 عضوا، ما يعني حاجته إلى دعم من كتل أخرى للمضي قدمًا في المسار الدستوري.
وفي حال موافقة المكتب، يُحال القرار إلى اللجنة التشريعية المكوّنة من 73 نائبا، يشغل اليسار منهم 25 فقط. ويتطلب تمرير المقترح
بعدها تصويت ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية 385 نائبا، خلال أسبوعين من إقراره.
كما ينبغي أن يحظى القرار بموافقة مجلس الشيوخ، حيث لا يمتلك اليسار أغلبية المقاعد. وإذا حصل النص على تأييد 232 صوتا في المجلس، تُعقد جلسة مشتركة بين مجلسي البرلمان، ويصبح عزل الرئيس نافذا في حال تصويت617 من أصل 925 نائبا لصالحه، ما يعني استقالة فورية للرئيس ماكرون.
وتأتي هذه التطورات في وقت تمر فيه فرنسا بحالة من الاضطراب السياسي بعد استقالة رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو، الذي لم يمضِ على توليه المنصب سوى 27 يوما، مما عمّق الأزمة السياسية ودفع البعض إلى المطالبة برحيل الرئيس.
يُذكر أن محاولات سابقة لعزل ماكرون
باءت بالفشل، إذ رفضت اللجنة التشريعية في عام 2024 المضي في إجراء مماثل. كما سبق أن رفض مكتب الجمعية الوطنية عام 2016 عريضة لعزل الرئيس الأسبق فرانسوا هولاند.