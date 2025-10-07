عاصفة سياسية في باريس.. البرلمان الفرنسي يدرس عزل ماكرون

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
08:16 GMT
24 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:21 GMT
9 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
10:28 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
المصري خالد العناني ينافس المرشح الكونغولي إدوارد ماتوكو على رئاسة اليونسكو
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
16:29 GMT
31 د
بلا قيود
خبير: فرنسا في دوامة.. سقوط حكومة لوكورنو يعمق الأزمة السياسية ويُعيد الجدل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تغطية خاصة في ذكرى حرب السادس من أكتوبر 1973
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الزخم السياسي الذي كان يدعم إسرائيل ينقلب إلى دعم للحقوق الوطنية الفلسطينية
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
08:30 GMT
30 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:20 GMT
10 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
10:30 GMT
30 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
11:03 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
فيضانات النيل وفرص التنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا لإدارة وتشغيل سد النهضة
11:31 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
12:37 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: القضية الفلسطينية أصبحت تؤثر على التوجهات السياسية لدى الناخبين في الكثير من الدول
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
في الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى.. متى تضع الحرب على غزة أوزارها؟
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
غزة.. رغم سنوات الحرب والتجويع صمود فلسطيني أمام أسوأ أزمة إنسانية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:02 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251007/عاصفة-سياسية-في-باريس-البرلمان-الفرنسي-يدرس-عزل-ماكرون-1105743171.html
عاصفة سياسية في باريس.. البرلمان الفرنسي يدرس عزل ماكرون
عاصفة سياسية في باريس.. البرلمان الفرنسي يدرس عزل ماكرون
سبوتنيك عربي
من المقرر أن يناقش البرلمان الفرنسي، يوم الأربعاء، مقترحا لعزل الرئيس إيمانويل ماكرون، في خطوة غير مسبوقة تعكس تصاعد التوتر السياسي داخل البلاد. 07.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-07T21:47+0000
2025-10-07T21:47+0000
أخبار فرنسا
إيمانويل ماكرون
البرلمان
العالم
أخبار العالم الآن
حول العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0a/1101505584_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8c4922b78639e31dde1151dec24c9a73.jpg
ويأتي هذا التحرك بعد أن قدّم حزب "فرنسا الأبية" اليساري عريضة لبدء إجراءات العزل، وقّع عليها 104 نواب يساريين من مختلف الكتل السياسية، أي ما يعادل نحو خُمس أعضاء الجمعية الوطنية التي تضم 577 نائبًا.وفي حال موافقة المكتب، يُحال القرار إلى اللجنة التشريعية المكوّنة من 73 نائبا، يشغل اليسار منهم 25 فقط. ويتطلب تمرير المقترح بعدها تصويت ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية 385 نائبا، خلال أسبوعين من إقراره.يُذكر أن محاولات سابقة لعزل ماكرون باءت بالفشل، إذ رفضت اللجنة التشريعية في عام 2024 المضي في إجراء مماثل. كما سبق أن رفض مكتب الجمعية الوطنية عام 2016 عريضة لعزل الرئيس الأسبق فرانسوا هولاند.
https://sarabic.ae/20251006/إعلام-أغلب-الفرنسيين-يؤيدون-استقالة-ماكرون-1105704748.html
https://sarabic.ae/20251006/الإليزيه-ماكرون-يكلف-رئيس-الوزراء-المستقيل-بإجراء-محادثات-أخيرة-مع-الأحزاب-1105694086.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0a/1101505584_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_99504eb5b2afc2fbb53c5f517e58d06e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, البرلمان, العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم
أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, البرلمان, العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم

عاصفة سياسية في باريس.. البرلمان الفرنسي يدرس عزل ماكرون

21:47 GMT 07.10.2025
© AP Photoالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
من المقرر أن يناقش البرلمان الفرنسي، يوم الأربعاء، مقترحا لعزل الرئيس إيمانويل ماكرون، في خطوة غير مسبوقة تعكس تصاعد التوتر السياسي داخل البلاد.
ويأتي هذا التحرك بعد أن قدّم حزب "فرنسا الأبية" اليساري عريضة لبدء إجراءات العزل، وقّع عليها 104 نواب يساريين من مختلف الكتل السياسية، أي ما يعادل نحو خُمس أعضاء الجمعية الوطنية التي تضم 577 نائبًا.
وسيكون على مكتب الجمعية الوطنية، وهو أعلى هيئة تشريعية في مجلس النواب الفرنسي، اتخاذ قرار بشأن بدء هذه الإجراءات، غير أن تمثيل اليسار في المكتب يقتصر على سبعة من أصل 22 عضوا، ما يعني حاجته إلى دعم من كتل أخرى للمضي قدمًا في المسار الدستوري.
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2025
إعلام: أغلب الفرنسيين يؤيدون استقالة ماكرون
أمس, 21:31 GMT
وفي حال موافقة المكتب، يُحال القرار إلى اللجنة التشريعية المكوّنة من 73 نائبا، يشغل اليسار منهم 25 فقط. ويتطلب تمرير المقترح بعدها تصويت ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية 385 نائبا، خلال أسبوعين من إقراره.
كما ينبغي أن يحظى القرار بموافقة مجلس الشيوخ، حيث لا يمتلك اليسار أغلبية المقاعد. وإذا حصل النص على تأييد 232 صوتا في المجلس، تُعقد جلسة مشتركة بين مجلسي البرلمان، ويصبح عزل الرئيس نافذا في حال تصويت617 من أصل 925 نائبا لصالحه، ما يعني استقالة فورية للرئيس ماكرون.
قصر الرئاسة الإليزيه - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2025
ماكرون يكلف رئيس الوزراء المستقيل بإجراء محادثات أخيرة مع الأحزاب
أمس, 16:39 GMT
وتأتي هذه التطورات في وقت تمر فيه فرنسا بحالة من الاضطراب السياسي بعد استقالة رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو، الذي لم يمضِ على توليه المنصب سوى 27 يوما، مما عمّق الأزمة السياسية ودفع البعض إلى المطالبة برحيل الرئيس.
يُذكر أن محاولات سابقة لعزل ماكرون باءت بالفشل، إذ رفضت اللجنة التشريعية في عام 2024 المضي في إجراء مماثل. كما سبق أن رفض مكتب الجمعية الوطنية عام 2016 عريضة لعزل الرئيس الأسبق فرانسوا هولاند.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала