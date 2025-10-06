إعلام: أغلب الفرنسيين يؤيدون استقالة ماكرون

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
08:16 GMT
31 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:03 GMT
8 د
مساحة حرة
إغلاق الحكومة الأمريكية.. لماذا يعد الأخطر هذه المرة؟
09:11 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
09:41 GMT
19 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
11:03 GMT
15 د
ملفات ساخنة
ما هي ملامح خطة إيران لمواجهة آلية الزناد
11:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
12:30 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب: إسرائيل وافقت على خط الانسحاب الأولي، "تل أبيب أبلغت واشنطن اعتزامها البقاء في 3 مواقع داخل غزة لسنوات"
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف بين تركيا وباكستان يركز على الإنتاج المشترك للأسلحة التقليدية
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
08:16 GMT
24 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:21 GMT
9 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
10:28 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
المصري خالد العناني ينافس المرشح الكونغولي إدوارد ماتوكو على رئاسة اليونسكو
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
16:29 GMT
31 د
بلا قيود
خبير: فرنسا في دوامة.. سقوط حكومة لوكورنو يعمق الأزمة السياسية ويُعيد الجدل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تغطية خاصة في ذكرى حرب السادس من أكتوبر 1973
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الزخم السياسي الذي كان يدعم إسرائيل ينقلب إلى دعم للحقوق الوطنية الفلسطينية
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
إعلام: أغلب الفرنسيين يؤيدون استقالة ماكرون
إعلام: أغلب الفرنسيين يؤيدون استقالة ماكرون
سبوتنيك عربي
أفادت دراسة أجرتها وسائل إعلام فرنسية أن غالبية الفرنسيين سيؤيدون استقالة الرئيس إيمانويل ماكرون، بعد رحيل سيباستيان ليكورنو، رئيس الوزراء الخامس منذ عام 2022. 06.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-06T21:31+0000
2025-10-06T21:31+0000
أخبار فرنسا
إيمانويل ماكرون
أخبار العالم الآن
حول العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/06/1099255924_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_a4b45b879d6299935298541acb2f86cf.jpg
وأظهر استطلاع رأي أجرته شركة "تولوناهاريس" إنتراكتيف لإذاعة "أر تي إل"، أن 73% من الفرنسيين يؤيدون استقالة ماكرون. علاوة على ذلك، يعتقد 76% من المشاركين أن ماكرون يتحمل المسؤولية الرئيسية عن استقالة ليكورنو.كما أظهر استطلاع للرأي أجراه المعهد الفرنسي للرأي العام لصالح قناة " إل سي أي"التلفزيونية أن 66% من الفرنسيين يوافقون على تنحي ماكرون عن الرئاسة. في الوقت نفسه، أعرب 53% من المشاركين عن ثقتهم في أن ماكرون سيحل مجلس النواب خلال الأشهر المقبلة.وأُجريت جميع الدراسات في السادس من أكتوبر/تشرين الأول، بمشاركة ما يقرب من ألف مواطن فرنسي بالغ في كل دراسة.وأعلن ليكورنو، اليوم الاثنين، في مؤتمر صحفي استقالته من رئاسة الوزراء، وكان قد شغل المنصب لأقل من شهر.ومنذ إعادة انتخاب إيمانويل ماكرون رئيسا لفرنسا في عام 2022، شهدت البلاد خمسة رؤساء حكومة: إليزابيث بورن، وغابرييل أتال، وميشيل بارنييه، وفرانسوا بايرو، وسيباستيان ليكورنو.
أفادت دراسة أجرتها وسائل إعلام فرنسية أن غالبية الفرنسيين سيؤيدون استقالة الرئيس إيمانويل ماكرون، بعد رحيل سيباستيان ليكورنو، رئيس الوزراء الخامس منذ عام 2022.
وأظهر استطلاع رأي أجرته شركة "تولوناهاريس" إنتراكتيف لإذاعة "أر تي إل"، أن 73% من الفرنسيين يؤيدون استقالة ماكرون. علاوة على ذلك، يعتقد 76% من المشاركين أن ماكرون يتحمل المسؤولية الرئيسية عن استقالة ليكورنو.
وفقًا لاستطلاع رأي أجرته شركة "أودوكسا باك بون" الاستشارية لصالح صحيفة فيجارو، يؤيد 70% من المواطنين الفرنسيين استقالة الرئيس. علاوة على ذلك، يؤيد 60% من المشاركين حل مجلس النواب، الذي انتُخب في يوليو 2024.
قصر الرئاسة الإليزيه - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2025
ماكرون يكلف رئيس الوزراء المستقيل بإجراء محادثات أخيرة مع الأحزاب
16:39 GMT
كما أظهر استطلاع للرأي أجراه المعهد الفرنسي للرأي العام لصالح قناة " إل سي أي"التلفزيونية أن 66% من الفرنسيين يوافقون على تنحي ماكرون عن الرئاسة. في الوقت نفسه، أعرب 53% من المشاركين عن ثقتهم في أن ماكرون سيحل مجلس النواب خلال الأشهر المقبلة.
فيما أظهر استطلاع رأي أجرته شركة إيلاب لصالح قناة "بي إل أم تي في" أن 51% من الفرنسيين يؤيدون استقالة ماكرون. ويتوقع 90% من المشاركين مشاكل اقتصادية خطيرة بسبب الأزمة السياسية في فرنسا.
وأُجريت جميع الدراسات في السادس من أكتوبر/تشرين الأول، بمشاركة ما يقرب من ألف مواطن فرنسي بالغ في كل دراسة.
مظاهرات الأول من مايو في باريس، فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2025
فرنسا تستعد لاحتجاجات حاشدة ضد سياسات ماكرون وسط تصعيد أمني
18 سبتمبر, 10:18 GMT
وأعلن ليكورنو، اليوم الاثنين، في مؤتمر صحفي استقالته من رئاسة الوزراء، وكان قد شغل المنصب لأقل من شهر.
وأعلن لاحقا أنه سينفذ تعليمات ماكرون، وسيجري مشاورات نهائية مع ممثلي مختلف القوى السياسية لمحاولة تشكيل حكومة جديدة. وهكذا، لم تدم ولاية ليكورنو سوى 27 يوما.
ومنذ إعادة انتخاب إيمانويل ماكرون رئيسا لفرنسا في عام 2022، شهدت البلاد خمسة رؤساء حكومة: إليزابيث بورن، وغابرييل أتال، وميشيل بارنييه، وفرانسوا بايرو، وسيباستيان ليكورنو.
