عربي
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
علماء يكشفون عن "إشارات قديمة" تظهر الشكل الحقيقي لأول كائن حي
علماء يكشفون عن "إشارات قديمة" تظهر الشكل الحقيقي لأول كائن حي
نشبت العديد من السجالات بين العلماء، حول السؤال الشائك المتعلق بشكل أول حيوان على الأرض، لا سيما بعد ظهور نظرية التطور الدارويني، وبدء انتشارها في الأوساط... 07.10.2025
تابعنا عبر
نشبت العديد من السجالات بين العلماء، حول السؤال الشائك المتعلق بشكل أول حيوان على الأرض، لا سيما بعد ظهور نظرية التطور الدارويني، وبدء انتشارها في الأوساط الأكاديمية.
وبناءً على التحليل الجيني، يرى البعض أن الإسفنجيات الشائعة اليوم، تُشبه إلى حد كبير أسلافنا الحيوانية الأصلية؛ بينما يرى آخرون أن قناديل البحر المشطية تناسب هذه الصفة أكثر.
ويرجّح بحث جديد أجراه علماء في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، كفة الميزان لصالح الإسفنج الجماعي، إذ يجمع أدلة كيميائية تُشير إلى أن هذه الحيوانات ظهرت خلال حقبة الطلائع الحديثة، أي قبل أكثر من 541 مليون سنة.
وللأسف، لا يُقدّم السجل الأحفوري سوى صورة متقطعة عن الأيام الأولى للحيوانات، من الصعب جدا العثور على أدلة على وجود حيوانات رخوة الجسم، مثل قناديل البحر المشطية والإسفنجيات، نظرا لافتقارها إلى المواد الصلبة، العظام والغضاريف، وغيرها - التي تُساعد على التحجر.
واضطر العلماء إلى الإبداع، فبحثوا في زيت ورواسب العصر الإدياكاري عن بصمات كيميائية قد تدعم أصلا إسفنجيا للحياة الحيوانية، دون وجود أحافير تقليدية.
يقول عالم الجيولوجيا في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، روجر سامونز: "لا نعرف بالضبط كيف كانت تبدو هذه الكائنات في ذلك الوقت، لكنها بالتأكيد كانت تعيش في المحيط، وكانت ذات أجسام رخوة، ونفترض أنها لم تكن تمتلك هيكلًا من السيليكا".
دراسة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2025
مجتمع
دراسة: جينات فيروسية قديمة تكشف أسرار تطور الحياة البشرية
أمس, 20:21 GMT

أفادت دراسة أجريت عام 2009، شارك فيها سامونز، بوجود وفرة من الأدلة الأحفورية على وجود ستيرولات شبيهة بالإسفنج في صخور مارينوان من عُمان. تُشير هذه الستيرولات النادرة من نوع C30 (مركبات عضوية دهنية موجودة في أغشية خلايا جميع الكائنات الحية المعقدة) إلى نشاط الإسفنج المبكر.

وقالت لبنى شاور، الباحثة الرئيسية في الدراسة، لمجلة "ساينس أليرت": "من النادر جدا العثور على ستيرول يحتوي على 30 ذرة كربون، يشير هذا إلى أن الإسفنجيات القديمة ربما كانت أول الحيوانات على الأرض، حيث ظهرت قبل الكائنات متعددة الخلايا الأخرى بكثير".
وأضافت شاور: "في هذه الدراسة، نوضح كيفية التحقق من صحة مؤشر حيوي، والتحقق من أن الإشارة تأتي حقًا من الحياة وليس من التلوث أو الكيمياء غير البيولوجية".
جادل المشككون بأن أحافير الستيرينات العُمانية قد تكون لها أصول بديلة، غير بيولوجية أو طحالبية، لكن لبنى وفريقها استبعدوا ذلك الآن من خلال "أحفورة" كيميائية ثانية تحتوي على C31.
يقوم جرار بإزالة الثلوج عند درجة حرارة هواء تبلغ حوالي سالب 27 درجة مئوية على جسر ينيسي المركزي في كراسنويارسك. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2025
مجتمع
علماء روس يطورون تقنية لتحسين كفاءة الحصادات الزراعية
26 سبتمبر, 14:29 GMT

وقام فريق البحث بمحاكاة عملية تحجر الستيرول في المختبر باستخدام ثمانية أنواع من ستيرولات C31 الاصطناعية، والتي تمت معالجتها بطرق تحاكي مئات الملايين من السنين في قشرة الأرض.

في نهاية المحاكاة، تطابق مثالان تمامًا مع بقايا ستيرول C31 القديمة، مما يعزز فرضية الأصل البيولوجي.
والآن، وبعد أن أكدوا هذه البصمات الكيميائية القديمة للإسفنجيات المبكرة، يأمل الفريق في غربلة عينات جيولوجية أخرى بحثًا عن المزيد من أسلافنا الأوائل.
علماء روس يخفضون تكاليف تصنيع الخرسانات باستخدام تدوير نفايات البناء
