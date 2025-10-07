https://sarabic.ae/20251007/علماء-يكشفون-عن-إشارات-قديمة-تظهر-الشكل-الحقيقي-لأول-كائن-حي-1105708433.html

علماء يكشفون عن "إشارات قديمة" تظهر الشكل الحقيقي لأول كائن حي

وبناءً على التحليل الجيني، يرى البعض أن الإسفنجيات الشائعة اليوم، تُشبه إلى حد كبير أسلافنا الحيوانية الأصلية؛ بينما يرى آخرون أن قناديل البحر المشطية تناسب هذه الصفة أكثر.ويرجّح بحث جديد أجراه علماء في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، كفة الميزان لصالح الإسفنج الجماعي، إذ يجمع أدلة كيميائية تُشير إلى أن هذه الحيوانات ظهرت خلال حقبة الطلائع الحديثة، أي قبل أكثر من 541 مليون سنة.وللأسف، لا يُقدّم السجل الأحفوري سوى صورة متقطعة عن الأيام الأولى للحيوانات، من الصعب جدا العثور على أدلة على وجود حيوانات رخوة الجسم، مثل قناديل البحر المشطية والإسفنجيات، نظرا لافتقارها إلى المواد الصلبة، العظام والغضاريف، وغيرها - التي تُساعد على التحجر.واضطر العلماء إلى الإبداع، فبحثوا في زيت ورواسب العصر الإدياكاري عن بصمات كيميائية قد تدعم أصلا إسفنجيا للحياة الحيوانية، دون وجود أحافير تقليدية.يقول عالم الجيولوجيا في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، روجر سامونز: "لا نعرف بالضبط كيف كانت تبدو هذه الكائنات في ذلك الوقت، لكنها بالتأكيد كانت تعيش في المحيط، وكانت ذات أجسام رخوة، ونفترض أنها لم تكن تمتلك هيكلًا من السيليكا".وقالت لبنى شاور، الباحثة الرئيسية في الدراسة، لمجلة "ساينس أليرت": "من النادر جدا العثور على ستيرول يحتوي على 30 ذرة كربون، يشير هذا إلى أن الإسفنجيات القديمة ربما كانت أول الحيوانات على الأرض، حيث ظهرت قبل الكائنات متعددة الخلايا الأخرى بكثير".جادل المشككون بأن أحافير الستيرينات العُمانية قد تكون لها أصول بديلة، غير بيولوجية أو طحالبية، لكن لبنى وفريقها استبعدوا ذلك الآن من خلال "أحفورة" كيميائية ثانية تحتوي على C31.في نهاية المحاكاة، تطابق مثالان تمامًا مع بقايا ستيرول C31 القديمة، مما يعزز فرضية الأصل البيولوجي.والآن، وبعد أن أكدوا هذه البصمات الكيميائية القديمة للإسفنجيات المبكرة، يأمل الفريق في غربلة عينات جيولوجية أخرى بحثًا عن المزيد من أسلافنا الأوائل.علماء روس يخفضون تكاليف تصنيع الخرسانات باستخدام تدوير نفايات البناء

