علماء روس يخفضون تكاليف تصنيع الخرسانات باستخدام تدوير نفايات البناء
خفّض علماء روس من جامعة دون التقنية الحكومية، من تكلفة إنتاج الخرسانة بمقدار الربع باستخدام نفايات البناء بدلاً من الركام الطبيعي، وذلك وفقًا لما أوردته الخدمة الصحفية للجامعة.
ويكمن جوهر النهج الجديد في استخدام نفايات البناء في مراحل مختلفة من إنتاج خليط الخرسانة، ويؤكد العلماء أن هذا التطور ذو أهمية خاصة في ضوء خطط هدم المساكن المتهالكة وغير الآمنة في مدن مقاطعة روستوف، والتي ستنتج كميات كبيرة من النفايات.واقترح العلماء استخدام بقايا الطوب والخرسانة الناعمة كحشو معدني نشط للأسمنت (بعد التنشيط الميكانيكي الكيميائي)، وهو مكوّن يجعل الخرسانة أقوى وأكثر متانة. كما يمكن استخدام الرمل المستخرج من الخرسانة المسحوقة وكسر الزجاج (الكلّيت) كركام ناعم، لتشكيل هيكل خليط الخرسانة.ووفقًا لعلماء جامعة دون التقنية الحكومية، فإن الميزة الرئيسية لهذه التقنية الجديدة تكمن في كفاءتها الاقتصادية والبيئية. أفاد العلماء بأن تكلفة الخرسانة المصنوعة من الركام المعاد تدويره انخفضت بنسبة تقارب 25%. علاوة على ذلك، فإن تكاليف الطاقة اللازمة لإنتاج هذا الركام من الخرسانة القديمة أقل بثماني مرات من تكاليف استخراج ومعالجة الركام الطبيعي من الصخور.صرحت ألكسندرا ناليموفا، رئيسة قسم الهندسة التكنولوجية في صناعة البناء في جامعة دون التقنية الحكومية: "يتميز الطوب المكسر، كونه مادة اقتصادية، بعزل حراري وصوت وتصريف ممتاز. كما أن زجاج الكلّيت، الذي يحل محل الرمل أو الحصى الطبيعي، يزيد من قوة الخرسانة ومقاومتها للتآكل. ويمكن دمج الزجاج المعاد تدويره المشتت بدقة في العناصر الزخرفية، مثل ألواح الواجهات أو بلاطات الرصف، مما يضيف قيمة جمالية". وأضافت ناليموفا أن النهج المقترح يسهم في تطوير اقتصاد دائري.وأوضحت الجامعة أن هذا التطوير يكتسب أهمية خاصة في ضوء "استراتيجية الدولة لتطوير قطاع معالجة وإعادة تدوير والتخلص من النفايات الصناعية والاستهلاكية حتى عام 2030"، والتي تتضمن خططًا لبناء 70 مجمعًا تكنولوجيًا بيئيًا في روسيا.ويجري حاليًا تجهيز منشأتين من هذا النوع للتشغيل في مقاطعة روستوف. وهما مصممتان لمعالجة نفايات البناء، بما في ذلك خردة الخرسانة والطوب المكسور والزجاج المكسور ومواد أخرى.علماء روس يبتكرون "طوبا ذكيا" للمناخات الباردةعلماء روس يطورون "حبرا فريدا" لطباعة المنازل المتينة
خفّض علماء روس من جامعة دون التقنية الحكومية، من تكلفة إنتاج الخرسانة بمقدار الربع باستخدام نفايات البناء بدلاً من الركام الطبيعي، وذلك وفقًا لما أوردته الخدمة الصحفية للجامعة.
ويكمن جوهر النهج الجديد في استخدام نفايات البناء في مراحل مختلفة من إنتاج خليط الخرسانة، ويؤكد العلماء أن هذا التطور ذو أهمية خاصة في ضوء خطط هدم المساكن المتهالكة وغير الآمنة في مدن مقاطعة روستوف، والتي ستنتج كميات كبيرة من النفايات.
واقترح العلماء استخدام بقايا الطوب والخرسانة الناعمة كحشو معدني نشط للأسمنت (بعد التنشيط الميكانيكي الكيميائي)، وهو مكوّن يجعل الخرسانة أقوى وأكثر متانة. كما يمكن استخدام الرمل المستخرج من الخرسانة المسحوقة وكسر الزجاج (الكلّيت) كركام ناعم، لتشكيل هيكل خليط الخرسانة.
ووفقًا لعلماء جامعة دون التقنية الحكومية، فإن الميزة الرئيسية لهذه التقنية الجديدة تكمن في كفاءتها الاقتصادية والبيئية. أفاد العلماء بأن تكلفة الخرسانة المصنوعة من الركام المعاد تدويره
انخفضت بنسبة تقارب 25%. علاوة على ذلك، فإن تكاليف الطاقة اللازمة لإنتاج هذا الركام من الخرسانة القديمة أقل بثماني مرات من تكاليف استخراج ومعالجة الركام الطبيعي من الصخور.
بالإضافة إلى الفوائد الاقتصادية، يحسّن استخدام أنواع مختلفة من النفايات أيضًا الخصائص الفيزيائية والميكانيكية للمنتج النهائي.
صرحت ألكسندرا ناليموفا، رئيسة قسم الهندسة التكنولوجية في صناعة البناء في جامعة دون التقنية الحكومية: "يتميز الطوب المكسر، كونه مادة اقتصادية، بعزل حراري وصوت وتصريف ممتاز. كما أن زجاج الكلّيت،
الذي يحل محل الرمل أو الحصى الطبيعي، يزيد من قوة الخرسانة ومقاومتها للتآكل. ويمكن دمج الزجاج المعاد تدويره المشتت بدقة في العناصر الزخرفية، مثل ألواح الواجهات أو بلاطات الرصف، مما يضيف قيمة جمالية". وأضافت ناليموفا أن النهج المقترح يسهم في تطوير اقتصاد دائري.
وأوضحت الجامعة أن هذا التطوير يكتسب أهمية خاصة في ضوء "استراتيجية الدولة لتطوير قطاع معالجة وإعادة تدوير والتخلص من النفايات الصناعية
والاستهلاكية حتى عام 2030"، والتي تتضمن خططًا لبناء 70 مجمعًا تكنولوجيًا بيئيًا في روسيا.
ويجري حاليًا تجهيز منشأتين من هذا النوع للتشغيل في مقاطعة روستوف. وهما مصممتان لمعالجة نفايات البناء، بما في ذلك خردة الخرسانة والطوب المكسور والزجاج المكسور ومواد أخرى.