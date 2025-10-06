https://sarabic.ae/20251006/علماء-روس-يخفضون-تكاليف-تصنيع-الخرسانات-باستخدام-تدوير-نفايات-البناء--1105684707.html

علماء روس يخفضون تكاليف تصنيع الخرسانات باستخدام تدوير نفايات البناء

علماء روس يخفضون تكاليف تصنيع الخرسانات باستخدام تدوير نفايات البناء

سبوتنيك عربي

خفّض علماء روس من جامعة دون التقنية الحكومية، من تكلفة إنتاج الخرسانة بمقدار الربع باستخدام نفايات البناء بدلاً من الركام الطبيعي، وذلك وفقًا لما أوردته الخدمة... 06.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-06T12:59+0000

2025-10-06T12:59+0000

2025-10-06T12:59+0000

مجتمع

علوم

بناء

الإسمنت

روسيا

علماء

علماء روس

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/06/1105684864_0:162:3066:1887_1920x0_80_0_0_764bb3e77d74b5f84ab34140180211cb.jpg

ويكمن جوهر النهج الجديد في استخدام نفايات البناء في مراحل مختلفة من إنتاج خليط الخرسانة، ويؤكد العلماء أن هذا التطور ذو أهمية خاصة في ضوء خطط هدم المساكن المتهالكة وغير الآمنة في مدن مقاطعة روستوف، والتي ستنتج كميات كبيرة من النفايات.واقترح العلماء استخدام بقايا الطوب والخرسانة الناعمة كحشو معدني نشط للأسمنت (بعد التنشيط الميكانيكي الكيميائي)، وهو مكوّن يجعل الخرسانة أقوى وأكثر متانة. كما يمكن استخدام الرمل المستخرج من الخرسانة المسحوقة وكسر الزجاج (الكلّيت) كركام ناعم، لتشكيل هيكل خليط الخرسانة.ووفقًا لعلماء جامعة دون التقنية الحكومية، فإن الميزة الرئيسية لهذه التقنية الجديدة تكمن في كفاءتها الاقتصادية والبيئية. أفاد العلماء بأن تكلفة الخرسانة المصنوعة من الركام المعاد تدويره انخفضت بنسبة تقارب 25%. علاوة على ذلك، فإن تكاليف الطاقة اللازمة لإنتاج هذا الركام من الخرسانة القديمة أقل بثماني مرات من تكاليف استخراج ومعالجة الركام الطبيعي من الصخور.صرحت ألكسندرا ناليموفا، رئيسة قسم الهندسة التكنولوجية في صناعة البناء في جامعة دون التقنية الحكومية: "يتميز الطوب المكسر، كونه مادة اقتصادية، بعزل حراري وصوت وتصريف ممتاز. كما أن زجاج الكلّيت، الذي يحل محل الرمل أو الحصى الطبيعي، يزيد من قوة الخرسانة ومقاومتها للتآكل. ويمكن دمج الزجاج المعاد تدويره المشتت بدقة في العناصر الزخرفية، مثل ألواح الواجهات أو بلاطات الرصف، مما يضيف قيمة جمالية". وأضافت ناليموفا أن النهج المقترح يسهم في تطوير اقتصاد دائري.وأوضحت الجامعة أن هذا التطوير يكتسب أهمية خاصة في ضوء "استراتيجية الدولة لتطوير قطاع معالجة وإعادة تدوير والتخلص من النفايات الصناعية والاستهلاكية حتى عام 2030"، والتي تتضمن خططًا لبناء 70 مجمعًا تكنولوجيًا بيئيًا في روسيا.ويجري حاليًا تجهيز منشأتين من هذا النوع للتشغيل في مقاطعة روستوف. وهما مصممتان لمعالجة نفايات البناء، بما في ذلك خردة الخرسانة والطوب المكسور والزجاج المكسور ومواد أخرى.علماء روس يبتكرون "طوبا ذكيا" للمناخات الباردةعلماء روس يطورون "حبرا فريدا" لطباعة المنازل المتينة

https://sarabic.ae/20241205/علماء-روس-يبتكرون-خرسانة-باستخدام-الألماس-النانوي-1095513145.html

https://sarabic.ae/20241123/علماء-روس-يصنعون-خرسانة-من-بقايا-القهوة-ما-هي-مميزاتها-1095116490.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم, بناء, الإسمنت, روسيا, علماء, علماء روس