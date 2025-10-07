مصر: عدد كبير من الدول العربية والإسلامية مستعد لتطبيع العلاقات مع إسرائيل

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
08:16 GMT
24 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:21 GMT
9 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
10:28 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
المصري خالد العناني ينافس المرشح الكونغولي إدوارد ماتوكو على رئاسة اليونسكو
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
16:29 GMT
31 د
بلا قيود
خبير: فرنسا في دوامة.. سقوط حكومة لوكورنو يعمق الأزمة السياسية ويُعيد الجدل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تغطية خاصة في ذكرى حرب السادس من أكتوبر 1973
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الزخم السياسي الذي كان يدعم إسرائيل ينقلب إلى دعم للحقوق الوطنية الفلسطينية
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
08:30 GMT
30 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:20 GMT
10 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
10:30 GMT
30 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
11:03 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
فيضانات النيل وفرص التنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا لإدارة وتشغيل سد النهضة
11:31 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
12:37 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
أمساليوم
بث مباشر
مصر: عدد كبير من الدول العربية والإسلامية مستعد لتطبيع العلاقات مع إسرائيل
مصر: عدد كبير من الدول العربية والإسلامية مستعد لتطبيع العلاقات مع إسرائيل
سبوتنيك عربي
قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن عددا كبيرا من الدول العربية والإسلامية مستعدة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل لكن المطلوب إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع يوهان فاديفول، وزير خارجية ألمانيا، حسبما ذكرت "بوابة الأهرام" المصرية، اليوم الثلاثاء.وأضاف عبد العاطي: "57 دولة عربية وإسلامية مستعدة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل بشرط وقف إطلاق النار في غزة وإقامة الدولة الفلسطينية".وفي وقت سابق اليوم، أعرب وزير الخارجية المصري، عن أمله في أن "تنتهي جولة المفاوضات الحالية في شرم الشيخ بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بوقف الحرب والمجاعة وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني".وقال عبد العاطي إن "مفاوضات شرم الشيخ تناقش إنشاء آلية أمنية تضمن الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة"، مضيفا أن "المفاوضات تناقش الدخول الكامل وغير المشروط للمساعدات عبر القنوات الأممية".وتابع: "المفاوضات تسعى لتكريس مسار السلام العادل على أساس حل الدولتين ووحدة كاملة بين الضفة الغربية وقطاع غزة"، مجددا التأكيد على ترحيب مصر بخطة ترامب بشأن غزة، كما أكد أن "مفاوضات شرم الشيخ تناقش إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين من غزة وعدد من الأسرى الفلسطينيين".وتتوسط كل من مصر وقطر والولايات المتحدة في إنهاء الحرب في غزة، التي تكمل عامها الثاني غدا مخلفة حصيلة هائلة من الخسائر البشرية والمادية.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
مصر: عدد كبير من الدول العربية والإسلامية مستعد لتطبيع العلاقات مع إسرائيل

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن عددا كبيرا من الدول العربية والإسلامية مستعدة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل لكن المطلوب إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع يوهان فاديفول، وزير خارجية ألمانيا، حسبما ذكرت "بوابة الأهرام" المصرية، اليوم الثلاثاء.
وأضاف عبد العاطي: "57 دولة عربية وإسلامية مستعدة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل بشرط وقف إطلاق النار في غزة وإقامة الدولة الفلسطينية".
وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2025
مصر: مفاوضات شرم الشيخ تناقش إنشاء آلية أمنية تضمن انسحاب إسرائيل الكامل من قطاع غزة
06:17 GMT
وفي وقت سابق اليوم، أعرب وزير الخارجية المصري، عن أمله في أن "تنتهي جولة المفاوضات الحالية في شرم الشيخ بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بوقف الحرب والمجاعة وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني".
وقال عبد العاطي إن "مفاوضات شرم الشيخ تناقش إنشاء آلية أمنية تضمن الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة"، مضيفا أن "المفاوضات تناقش الدخول الكامل وغير المشروط للمساعدات عبر القنوات الأممية".
وتابع: "المفاوضات تسعى لتكريس مسار السلام العادل على أساس حل الدولتين ووحدة كاملة بين الضفة الغربية وقطاع غزة"، مجددا التأكيد على ترحيب مصر بخطة ترامب بشأن غزة، كما أكد أن "مفاوضات شرم الشيخ تناقش إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين من غزة وعدد من الأسرى الفلسطينيين".
إسماعيل الثوابتة، مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2025
مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة يستعرض لـ "سبوتنيك" تداعيات عامين من حرب الإبادة الإسرائيلية
09:49 GMT
وتتوسط كل من مصر وقطر والولايات المتحدة في إنهاء الحرب في غزة، التي تكمل عامها الثاني غدا مخلفة حصيلة هائلة من الخسائر البشرية والمادية.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
