مصر: عدد كبير من الدول العربية والإسلامية مستعد لتطبيع العلاقات مع إسرائيل

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن عددا كبيرا من الدول العربية والإسلامية مستعدة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل لكن المطلوب إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني. 07.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-07T10:30+0000

2025-10-07T10:30+0000

2025-10-07T10:49+0000

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع يوهان فاديفول، وزير خارجية ألمانيا، حسبما ذكرت "بوابة الأهرام" المصرية، اليوم الثلاثاء.وأضاف عبد العاطي: "57 دولة عربية وإسلامية مستعدة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل بشرط وقف إطلاق النار في غزة وإقامة الدولة الفلسطينية".وفي وقت سابق اليوم، أعرب وزير الخارجية المصري، عن أمله في أن "تنتهي جولة المفاوضات الحالية في شرم الشيخ بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بوقف الحرب والمجاعة وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني".وقال عبد العاطي إن "مفاوضات شرم الشيخ تناقش إنشاء آلية أمنية تضمن الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة"، مضيفا أن "المفاوضات تناقش الدخول الكامل وغير المشروط للمساعدات عبر القنوات الأممية".وتابع: "المفاوضات تسعى لتكريس مسار السلام العادل على أساس حل الدولتين ووحدة كاملة بين الضفة الغربية وقطاع غزة"، مجددا التأكيد على ترحيب مصر بخطة ترامب بشأن غزة، كما أكد أن "مفاوضات شرم الشيخ تناقش إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين من غزة وعدد من الأسرى الفلسطينيين".وتتوسط كل من مصر وقطر والولايات المتحدة في إنهاء الحرب في غزة، التي تكمل عامها الثاني غدا مخلفة حصيلة هائلة من الخسائر البشرية والمادية.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

