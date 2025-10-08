https://sarabic.ae/20251008/استعدادات-لتسيير-رحلات-جوية-مباشرة-بين-دبي-وبنغازي-1105762153.html
استعدادات لتسيير رحلات جوية مباشرة بين دبي وبنغازي
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الأربعاء، بأن وفدا إماراتيا زار مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي الليبية لمعاينة المعايير والإجراءات الأمنية والفنية في المطار. 08.10.2025, سبوتنيك عربي
وذكرت بوابة "الوسط"، اليوم الأربعاء، أن الزيارة تأتي تمهيدا لتسيير رحلات جوية مباشرة بين إمارة دبي الإماراتية ومدينة بنغازي الليبية.وأكد الموقع أن الوفد الإماراتي ضم مسؤولين من هيئة دبي للطيران المدني وشركة "فلاي دبي" الإماراتية، حيث أجرى جولة ميدانية شملت صالتي الركاب رقمي 1 و2 في المطار.وقام الوفد بجولة أيضا في مرافق التفتيش الأمني ومهبط الطائرات للتأكد من توافق تلك المرافق مع المعايير الدولية للطيران المدني.ومن جانبه، أكد مدير مطار بنينا الليبي، صالح العمروني، خلال اللقاء، حرص الإدارة المحلية على تطبيق أعلى معايير السلامة والأمن، وتوفير كافة التسهيلات اللازمة، لافتا إلى أن هذه الزيارة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين البلدين وفتح آفاق جديدة في مجال النقل الجوي.والتقى الوفد الإماراتي بوزير المواصلات بحكومة "الوحدة الوطنية المؤقتة" محمد الشهوبي، في مطار معيتيقة الدولي، وذلك قبل زيارة مدينة بنغازي، حيث تناول الاجتماع استئناف الرحلات بين ليبيا والإمارات، في إطار تعزيز التعاون بين البلدين في مجال النقل الجوي.وبحث اللقاء الثنائي الترتيبات المتعلقة باستئناف الرحلات الجوية لشركتي الخطوط الإماراتية وفلاي دبي بين مطار دبي الدولي والمطارات الليبية: معيتيقة ومصراتة وبنغازي، فضلا عن بحث الجوانب الفنية والأمنية المرتبطة بإعادة التشغيل المنتظم للرحلات.
أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الأربعاء، بأن وفدا إماراتيا زار مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي الليبية لمعاينة المعايير والإجراءات الأمنية والفنية في المطار.
وذكرت بوابة
"الوسط"، اليوم الأربعاء، أن الزيارة تأتي تمهيدا لتسيير رحلات جوية مباشرة بين إمارة دبي الإماراتية ومدينة بنغازي الليبية.
وأكد الموقع أن الوفد الإماراتي ضم مسؤولين من هيئة دبي للطيران المدني وشركة "فلاي دبي" الإماراتية، حيث أجرى جولة ميدانية شملت صالتي الركاب رقمي 1 و2 في المطار.
وقام الوفد بجولة أيضا في مرافق التفتيش الأمني ومهبط الطائرات للتأكد من توافق تلك المرافق مع المعايير الدولية للطيران المدني.
ومن جانبه، أكد مدير مطار بنينا الليبي، صالح العمروني، خلال اللقاء، حرص الإدارة المحلية على تطبيق أعلى معايير السلامة والأمن
، وتوفير كافة التسهيلات اللازمة، لافتا إلى أن هذه الزيارة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين البلدين وفتح آفاق جديدة في مجال النقل الجوي.
والتقى الوفد الإماراتي بوزير المواصلات بحكومة "الوحدة الوطنية المؤقتة" محمد الشهوبي، في مطار معيتيقة الدولي، وذلك قبل زيارة مدينة بنغازي، حيث تناول الاجتماع استئناف الرحلات بين ليبيا والإمارات
، في إطار تعزيز التعاون بين البلدين في مجال النقل الجوي.
وبحث اللقاء الثنائي الترتيبات المتعلقة باستئناف الرحلات الجوية لشركتي الخطوط الإماراتية وفلاي دبي بين مطار دبي الدولي والمطارات الليبية: معيتيقة ومصراتة وبنغازي، فضلا عن بحث الجوانب الفنية والأمنية المرتبطة بإعادة التشغيل المنتظم للرحلات.