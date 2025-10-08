استمرار مظاهرات المغرب وسط اتهامات للحكومة بعدم التجاوب مع مطالب المحتجين

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
08:30 GMT
30 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:20 GMT
10 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
10:30 GMT
30 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
11:03 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
فيضانات النيل وفرص التنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا لإدارة وتشغيل سد النهضة
11:31 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
12:37 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: القضية الفلسطينية أصبحت تؤثر على التوجهات السياسية لدى الناخبين في الكثير من الدول
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
في الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى.. متى تضع الحرب على غزة أوزارها؟
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
غزة.. رغم سنوات الحرب والتجويع صمود فلسطيني أمام أسوأ أزمة إنسانية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:02 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:17 GMT
18 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:35 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:28 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
10:43 GMT
17 د
مساحة حرة
غزة.. رغم سنوات الحرب والتجويع صمود فلسطيني أمام أسوأ أزمة إنسانية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
11:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
في الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى.. متى تضع الحرب على غزة أوزارها؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
12:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
16:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
16:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
استمرار مظاهرات المغرب وسط اتهامات للحكومة بعدم التجاوب مع مطالب المحتجين
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
راديو
يناقش صحفيو سبوتنيك عربي على أثير راديو سبوتنيك آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. وبإمكانكم الاستماع إلى إذاعة سبوتنيك على التردد 93,6 في لبنان، و93,3 في سوريا، و91.5 في العراق.
وجدد المتظاهرون مطالبتهم بإقالة الحكومة المغربية، وحملوا الحكومة المسؤولية عن تردي الخدمات العامة وغياب العدالة الاجتماعية.وجاءت مطالب المتظاهرين في بيان نشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث دعوا إلى "إقالة الحكومة، وإصلاح جذري لقطاعي التعليم والصحة".كما طالبوا بـ"ضمان استقلال القضاء، وخلق فرص عمل حقيقية للشباب"، إلى جانب "تطهير المؤسسات العمومية والإدارية من الفساد، وتعزيز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة".وأكد البيان ضرورة "إشراك الشباب في صناعة القرار، من خلال فتح المجال أمام الكفاءات الشابة لتولي المناصب السياسية والإدارية".ورغم المطالب بإقالة الحكومة المغربية، جددت الحكومة استعدادها للحوار مع المتظاهرين.وكثف الوزراء والمسئولون الحكوميون، ظهورهم الإعلامي عبر القنوات الرسمية، لتقديم تفسيرات ووعود تتعلق بالقضايا المثارة، في محاولة لاحتواء غضب الشارع.في هذا السياق، أوضح عبد العزيز أفتاتي، عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية المغربي، أن "هناك صفر تفاعل واستفزاز للشباب من خلال إرسال مجموعة من المحسوبين على الحكومة إلى شاشات التلفاز الذي كان مغلقا في العموم، وهم أصحاب امتيازات وأصدقاء تلك الحكومة المشبوهة، ولذلك هناك صفر تفاعل مع الشباب حول ما هو مطروح من تحديات."، بحسب قوله.وأضاف: "الحكومة قد تم تمكينها من وسائل مشبوهة للسطو على انتخابات 2021، وكذلك تم تمكينها من المؤسسات نظير التكليف بالانقلاب على سلطة الشعب وعدم تنفيذ مسار انتقال ديمقراطي"، بحسب قوله.إعداد: أيمن سنبل
تتواصل لليوم الحادي عشر في المغرب المظاهرات التي يقودها ما يسمى "جيل زد"، للمطالبة بالعدالة الاجتماعية و إصلاح قطاعي الصحة والتعليم.
وجدد المتظاهرون مطالبتهم بإقالة الحكومة المغربية، وحملوا الحكومة المسؤولية عن تردي الخدمات العامة وغياب العدالة الاجتماعية.
وجاءت مطالب المتظاهرين في بيان نشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث دعوا إلى "إقالة الحكومة، وإصلاح جذري لقطاعي التعليم والصحة".
كما طالبوا بـ"ضمان استقلال القضاء، وخلق فرص عمل حقيقية للشباب"، إلى جانب "تطهير المؤسسات العمومية والإدارية من الفساد، وتعزيز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة".
وأكد البيان ضرورة "إشراك الشباب في صناعة القرار، من خلال فتح المجال أمام الكفاءات الشابة لتولي المناصب السياسية والإدارية".
ورغم المطالب بإقالة الحكومة المغربية، جددت الحكومة استعدادها للحوار مع المتظاهرين.
وكثف الوزراء والمسئولون الحكوميون، ظهورهم الإعلامي عبر القنوات الرسمية، لتقديم تفسيرات ووعود تتعلق بالقضايا المثارة، في محاولة لاحتواء غضب الشارع.
وفي المقابل، قال وزير الشباب والثقافة والتواصل المهدي بن سعيد، إنه طلب لقاء عدد من شباب "جيل زد" لمناقشة مطالبهم، لكنه لم يتلق أي رد.
في هذا السياق، أوضح عبد العزيز أفتاتي، عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية المغربي، أن "هناك صفر تفاعل واستفزاز للشباب من خلال إرسال مجموعة من المحسوبين على الحكومة إلى شاشات التلفاز الذي كان مغلقا في العموم، وهم أصحاب امتيازات وأصدقاء تلك الحكومة المشبوهة، ولذلك هناك صفر تفاعل مع الشباب حول ما هو مطروح من تحديات."، بحسب قوله.

وقال أتاتي لراديو "سبوتنيك": إن "الحكومة عديمة المسؤولية، وليس لديها حياء، لأنها لو كانت تملك الحياء الكافي لانصرفت إلى حال سبيلها، مؤكدا أنه "سيتم صرفها شعبيا لا محالة طال الزمن أم قصر، قبل أي انتخابات"، بحسب قوله.

وأضاف: "الحكومة قد تم تمكينها من وسائل مشبوهة للسطو على انتخابات 2021، وكذلك تم تمكينها من المؤسسات نظير التكليف بالانقلاب على سلطة الشعب وعدم تنفيذ مسار انتقال ديمقراطي"، بحسب قوله.
إعداد: أيمن سنبل
