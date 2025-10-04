https://sarabic.ae/20251004/برلمانية-مغربية-سابقة-أطراف-خارجية-تسعى-لاستغلال-الوضع-وتحويل-مسار-الاحتجاجات-1105611590.html

برلمانية مغربية سابقة: أطراف خارجية تسعى لاستغلال الوضع وتحويل مسار الاحتجاجات

برلمانية مغربية سابقة: أطراف خارجية تسعى لاستغلال الوضع وتحويل مسار الاحتجاجات

سبوتنيك عربي

قالت البرلمانية المغربية السابقة، وفاء البقالي، إن انحراف بعض الاحتجاجات التي شهدتها المملكة في الآونة الأخيرة نحو أعمال الشغب والتخريب، جاء نتيجة لتسلل بعض... 04.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-04T13:53+0000

2025-10-04T13:53+0000

2025-10-04T13:53+0000

سبوتنيك

أخبار المغرب اليوم

أخبار الشرق الأوسط

غزة

لبنان

أخبار سوريا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/04/1105611424_0:153:1266:865_1920x0_80_0_0_d36b4e7b570f5906505dc42496ad4f31.jpg

وأثنت البقالي في حديثها مع "سبوتنيك"، على جهود الأجهزة الأمنية في التعامل مع هذه الأحداث، مشيرة إلى أن "الأمن والدرك استطاعوا، وفي ظرف وجيز، الحد من هذا التخريب، بل قام الأمن بحماية الوقفات والاحتجاجات".وأضافت أن "مشهد تسليم باقات الورود من الشباب لرجال السلطة والأمن هو أفضل تعبير على عودة الأمور إلى مسارها المكفول بالدستور، وهو حق وحرية التعبير ما دام ذلك لا يرافقه مس بالأمن العام أو تخريب للممتلكات أو تهديد للأرواح، وهو مظهر من مظاهر الديمقراطية الحية".وأكدت البقالي بخصوص احتمالية التحريض أو الدعم الخارجي، أن الاحتجاجات "تفاعلات داخلية، نتج عنها حراك عفوي خرج للشارع بشعارات موجهة للحكومة، يحملها تردي أوضاعهم المعيشية والحقوقية".وأشارت إلى أن الأمر بلغ بمجموعة من "المدسوسين" حد إشعال النار في مغفر للدرك ومحاولة اقتحامه، مما استدعى رد فعل رجال الدرك بإطلاق النار دفاعا عن أنفسهم وحرصا على الأسلحة والذخائر الحية الموجودة في المقر العسكري.وعن مدى التجاوب السياسي مع المطالب، أوضحت البقالي أن التجاوب له مستويان، حكومي عبر عنه ثلاثة وزراء وندوة صحفية، وحزبي يختلف بين المعارضة والأغلبية.وفيما يتعلق باحتمالية تدخل الملك محمد السادس لحل الأزمة، توضح البقالي أن "الجمعة الثانية من أكتوبر، التي ستوافق افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان بغرفتيه، من المنتظر أن يشهد هذا الافتتاح خطابا ساميا للملك محمد السادس".وترى أن المسارات الأفضل للتعامل مع الاحتجاجات، هي بناء الثقة واستعداد الحكومة والمؤسسات، وخاصة التشريعية، لاحتضان مطالب الشباب المتعلقة بجوهر التنمية من تعليم وصحة وتشغيل وعدالة اجتماعية.وأضاف حامي الدين، في تصريح مع "سبوتنيك"، أن الخيار الأول هو أن يقدم رئيس الحكومة استقالته، وفي هذه الحالة، وطبقا للفقرة الخامسة والسادسة من الفصل 47 من الدستور، "يترتب عن استقالة رئيس الحكومة إعفاء الحكومة بكاملها من لدن الملك، على أن تواصل الحكومة المنتهية مهامها لتصريف الأمور الجارية إلى غاية تشكيل الحكومة الجديدة".وأوضح أن الخيار الثاني هو حل الملك للبرلمان، أو أحد مجلسيه بظهير، طبقاً للفصل 51 من الدستور، وطبق الشروط المبينة في الفصول 96 و97، والمتمثلة في استشارة رئيس المحكمة الدستورية وإخبار رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، ويقع الحل بعد خطاب يوجهه الملك إلى الأمة، وفي هذه الحالة، "يتم انتخاب البرلمان الجديد أو المجلس الجديد في ظرف شهرين على الأكثر بعد تاريخ الحل" طبقاً للفصل 97 من الدستور.وتابع قائلاً إن الخيار الثالث هو خيار دستوري وسياسي، انطلاقا من الفصل 47، يقوم الملك بموجبه بإعفاء بعض الوزراء، وتوجيه الحكومة إلى اتخاذ بعض التدابير العملية القوية والتي بإمكانها أن تقدم رسالة إيجابية إلى جمهور المحتجين.وأكدت جمعيات للدفاع عن الحق في الطفولة في المغرب أن "نسبة القاصرين المشاركين في أعمال العنف جد صادمة"، وتحتاج إلى تضافر جهود الدولة والأسر.وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، أمس الخميس، أن بعض الأشكال الاحتجاجية اتخذت منحى تصعيديا جسيما بتحولها إلى تجمهرات مست بالأمن والنظام العامين، تخللتها أعمال عنف وشغب خطيرة، انخرطت فيها بشكل مثير للاستغراب أعداد كبيرة من القاصرين، تعدت في المجمل نسبة 70 في المائة من مجموع المشاركين، وعرفت استعمال أسلحة بيضاء والرشق بالحجارة وتفجير قنينات للغاز وإضرام النيران في العجلات المطاطية.

https://sarabic.ae/20251003/المغرب-الدرك-الملكي-يعلن-توقيف-8-متهمين-بأعمال-تخريب-1105562632.html

https://sarabic.ae/20251003/هل-يقيل-ملك-المغرب-الحكومة-أستاذ-قانون-دستوري-يوضح-الصلاحيات-والخيارات-المتاحة-1105593638.html

https://sarabic.ae/20251002/احتجاجات-وأعمال-شغب-ما-الذي-يحدث-في-المغرب-1105550415.html

أخبار المغرب اليوم

غزة

لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

سبوتنيك, أخبار المغرب اليوم, أخبار الشرق الأوسط, غزة, لبنان, أخبار سوريا اليوم