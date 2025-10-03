عربي
المغرب... الدرك الملكي يعلن توقيف 8 متهمين بأعمال تخريب
أفادت وسائل إعلام مغربية، بتمكن مصالح الدرك الملكي بمدينة قلعة مكونة (سرية تنغير) المغربية، من توقيف 8 أشخاص للاشتباه في تورطهم بأعمال الشغب والتخريب، التي...
ونقلت صحيفة "هسبريس"، صباح اليوم الجمعة، عن مصادر مطّلعة، أنه من بين الموقوفين الثمانية قاصرين، وتم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية، مع وضع القاصرين تحت المراقبة القضائية.وأوضحت الصحيفة أن "الأبحاث مازالت جارية لتوقيف باقي المتورطين في أعمال الشغب وتخريب الممتلكات العمومية والخاصة وإضرام النار بمدينة قلعة مكونة"، مشيرة إلى أن "مصالح الدرك الملكي تتوفر على صور جميع المخربين والمشاغبين، وتعمل على تحديد هوياتهم توقيفهم في أقرب الآجال".ومن المقرر أن يتم تقديم أغلب المشتبه بهم أمام النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بولاية ورزازات، بسبب ارتكابهم جنايات التخريب وإضرام النيران، وقطع الطريق العمومي.وكانت مدينة قلعة مكونة، قد شهدت احتجاجات حاشدة لعشرات القاصرين والشباب، فيما تطور الوضع إلى تخريب بعض الممتلكات الخاصة، خاصة كسر زجاج بعض السيارات وحرق عجلات مطاطية في الشارع الرئيسي، وقطع الطريق الوطنية رقم 10.وأشارت الصحيفة أن "مجموعة مشكلة من 100 شخص، كلهم قاصرون، وأغلبهم من تلاميذ بعض المؤسسات التعليمية (دون تأطير)، هم من بدأوا هذه الأعمال التخريبية".وبدورها، فتحت السلطات المحلية المغربية تحقيقًا قضائيًا تحت إشراف النيابة العامة المتخصصة من أجل "الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه الأحداث وتحديد هويات جميع المتورطين في هذه الأفعال الإجرامية وترتيب الآثار القانونية على ضوء ذلك"، بحسب الصحيفة.
أفادت وسائل إعلام مغربية، بتمكن مصالح الدرك الملكي بمدينة قلعة مكونة (سرية تنغير) المغربية، من توقيف 8 أشخاص للاشتباه في تورطهم بأعمال الشغب والتخريب، التي شهدتها المدينة مساء أول أمس الأربعاء.
ونقلت صحيفة "هسبريس"، صباح اليوم الجمعة، عن مصادر مطّلعة، أنه من بين الموقوفين الثمانية قاصرين، وتم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية، مع وضع القاصرين تحت المراقبة القضائية.
وأوضحت الصحيفة أن "الأبحاث مازالت جارية لتوقيف باقي المتورطين في أعمال الشغب وتخريب الممتلكات العمومية والخاصة وإضرام النار بمدينة قلعة مكونة"، مشيرة إلى أن "مصالح الدرك الملكي تتوفر على صور جميع المخربين والمشاغبين، وتعمل على تحديد هوياتهم توقيفهم في أقرب الآجال".
ومن المقرر أن يتم تقديم أغلب المشتبه بهم أمام النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بولاية ورزازات، بسبب ارتكابهم جنايات التخريب وإضرام النيران، وقطع الطريق العمومي.
وكانت مدينة قلعة مكونة، قد شهدت احتجاجات حاشدة لعشرات القاصرين والشباب، فيما تطور الوضع إلى تخريب بعض الممتلكات الخاصة، خاصة كسر زجاج بعض السيارات وحرق عجلات مطاطية في الشارع الرئيسي، وقطع الطريق الوطنية رقم 10.

ونظم عشرات من القاصرين المغاربة، احتجاجًا أمام مقر "الجماعة الترابية" بقلعة مكونة، مطالبين بمجموعة من المطالب الاجتماعية، منها محاربة الفساد، قبل أن يتحول الأمر إلى شغب وتخريب.

وأشارت الصحيفة أن "مجموعة مشكلة من 100 شخص، كلهم قاصرون، وأغلبهم من تلاميذ بعض المؤسسات التعليمية (دون تأطير)، هم من بدأوا هذه الأعمال التخريبية".
وبدورها، فتحت السلطات المحلية المغربية تحقيقًا قضائيًا تحت إشراف النيابة العامة المتخصصة من أجل "الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه الأحداث وتحديد هويات جميع المتورطين في هذه الأفعال الإجرامية وترتيب الآثار القانونية على ضوء ذلك"، بحسب الصحيفة.
