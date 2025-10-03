https://sarabic.ae/20251003/المغرب-الدرك-الملكي-يعلن-توقيف-8-متهمين-بأعمال-تخريب-1105562632.html

المغرب... الدرك الملكي يعلن توقيف 8 متهمين بأعمال تخريب

المغرب... الدرك الملكي يعلن توقيف 8 متهمين بأعمال تخريب

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام مغربية، بتمكن مصالح الدرك الملكي بمدينة قلعة مكونة (سرية تنغير) المغربية، من توقيف 8 أشخاص للاشتباه في تورطهم بأعمال الشغب والتخريب، التي... 03.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-03T07:12+0000

2025-10-03T07:12+0000

2025-10-03T07:12+0000

أخبار المغرب اليوم

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/08/1048616840_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_565ed1585f8302f57cbee8930c5ea882.jpg

ونقلت صحيفة "هسبريس"، صباح اليوم الجمعة، عن مصادر مطّلعة، أنه من بين الموقوفين الثمانية قاصرين، وتم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية، مع وضع القاصرين تحت المراقبة القضائية.وأوضحت الصحيفة أن "الأبحاث مازالت جارية لتوقيف باقي المتورطين في أعمال الشغب وتخريب الممتلكات العمومية والخاصة وإضرام النار بمدينة قلعة مكونة"، مشيرة إلى أن "مصالح الدرك الملكي تتوفر على صور جميع المخربين والمشاغبين، وتعمل على تحديد هوياتهم توقيفهم في أقرب الآجال".ومن المقرر أن يتم تقديم أغلب المشتبه بهم أمام النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بولاية ورزازات، بسبب ارتكابهم جنايات التخريب وإضرام النيران، وقطع الطريق العمومي.وكانت مدينة قلعة مكونة، قد شهدت احتجاجات حاشدة لعشرات القاصرين والشباب، فيما تطور الوضع إلى تخريب بعض الممتلكات الخاصة، خاصة كسر زجاج بعض السيارات وحرق عجلات مطاطية في الشارع الرئيسي، وقطع الطريق الوطنية رقم 10.وأشارت الصحيفة أن "مجموعة مشكلة من 100 شخص، كلهم قاصرون، وأغلبهم من تلاميذ بعض المؤسسات التعليمية (دون تأطير)، هم من بدأوا هذه الأعمال التخريبية".وبدورها، فتحت السلطات المحلية المغربية تحقيقًا قضائيًا تحت إشراف النيابة العامة المتخصصة من أجل "الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه الأحداث وتحديد هويات جميع المتورطين في هذه الأفعال الإجرامية وترتيب الآثار القانونية على ضوء ذلك"، بحسب الصحيفة.

https://sarabic.ae/20251002/احتجاجات-وأعمال-شغب-ما-الذي-يحدث-في-المغرب-1105550415.html

أخبار المغرب اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, الأخبار