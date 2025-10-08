عربي
القضاء الأردني يصدر أحكاما بحق المتهمين بخلية الإخوان في قضايا تصنيع صواريخ وتجنيد وتدريب
القضاء الأردني يصدر أحكاما بحق المتهمين بخلية الإخوان في قضايا تصنيع صواريخ وتجنيد وتدريب
وأفادت وكالة الأنباء الأردنية - بترا، بأن "المحكمة قررت تطبيق العقوبة الأشد بين التهم في قضية تصنيع الصواريخ، إذ حكمت على المتهمين عبدالله هشام ومعاذ غانم بالأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة وتضمينهم الرسوم، فيما قررت وضع المتهم الثالث في القضية محسن غانم بالأشغال المؤقتة لمدة سبع سنوات ونصف مع تضمينه الرسوم".وأسندت المحكمة للمتهمين عبدالله ومعاذ تهمة تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك، خلافاً لأحكام المادتين (3/و) و(7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة (7/و) من القانون ذاته، فيما وُجهت للمتهم محسن تهمة التدخل بتصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك، خلافاً لأحكام المادتين (3/و) و(7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة (7/و) من القانون ذاته. وأصدر المدعي العام لمحكمة أمن الدولة في الأردن، في وقت سابق، قرارا بتحويل بعض قضايا جماعة "الإخوان المسلمين"، المحظورة في البلاد، المتعلقة بجمع الأموال إلى النائب العام في عمّان.وقال مصدر رسمي مطلع إن مكتب النائب العام تلقى ملفات من نيابة أمن الدولة مرتبطة بأنشطة جمع الأموال التي تورّطت فيها الجماعة المحظورة، والتي أدت إلى توقيف 10 أشخاص على ذمة التحقيق.وأشار المصدر إلى أن الموقوفين العشرة موجودون حاليا في مراكز الإصلاح والتأهيل، فيما يخضع شخصان آخران للتحقيق، أحدهما خارج البلاد ولم يمثل أمام الادعاء العام، والثاني مرتبط بعدم توقيفه بكفالة مالية، وفقا لوكالة أنباء "عمون" الأردنية.ووجهت للمتهمين اتهامات تتعلق بممارسات غير قانونية وإدارة شبكة مالية تعتمد على جمع الأموال بطرق مخالفة للقانون، واستخدامها في تمويل نشاطات الجماعة المحظورة وأذرعها.وكانت وكالة أنباء "بترا" الأردنية ذكرت في تقرير نشر منتصف يوليو/ تموز 2025 أن مجموع الأموال التي حولتها الجماعة وأذرعها إلى الجهات الرسمية الإغاثية في المملكة بلغ نحو 413 ألف دينار، أي ما يشكل نحو 1% فقط من إجمالي الأموال التي جمعتها.
القضاء الأردني يصدر أحكاما بحق المتهمين بخلية الإخوان في قضايا تصنيع صواريخ وتجنيد وتدريب

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الأربعاء، أحكاماً بحق المتهمين في القضايا التي استهدفت الأمن الوطني وإثارة الفوضى في المملكة، والتي جرى الكشف عنها في منتصف نيسان/ أبريل الماضي.
وأفادت وكالة الأنباء الأردنية - بترا، بأن "المحكمة قررت تطبيق العقوبة الأشد بين التهم في قضية تصنيع الصواريخ، إذ حكمت على المتهمين عبدالله هشام ومعاذ غانم بالأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة وتضمينهم الرسوم، فيما قررت وضع المتهم الثالث في القضية محسن غانم بالأشغال المؤقتة لمدة سبع سنوات ونصف مع تضمينه الرسوم".
وأسندت المحكمة للمتهمين عبدالله ومعاذ تهمة تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك، خلافاً لأحكام المادتين (3/و) و(7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة (7/و) من القانون ذاته، فيما وُجهت للمتهم محسن تهمة التدخل بتصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك، خلافاً لأحكام المادتين (3/و) و(7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة (7/و) من القانون ذاته.
ملك الأردن، عبد الله الثاني، خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، أولاف شولتس، برلين، ألمانيا، 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2025
السلطات الأردنية تقرر حل شركة إعلامية تابعة لجماعة الإخوان المحظورة
2 أغسطس, 14:33 GMT
وأصدر المدعي العام لمحكمة أمن الدولة في الأردن، في وقت سابق، قرارا بتحويل بعض قضايا جماعة "الإخوان المسلمين"، المحظورة في البلاد، المتعلقة بجمع الأموال إلى النائب العام في عمّان.
وقال مصدر رسمي مطلع إن مكتب النائب العام تلقى ملفات من نيابة أمن الدولة مرتبطة بأنشطة جمع الأموال التي تورّطت فيها الجماعة المحظورة، والتي أدت إلى توقيف 10 أشخاص على ذمة التحقيق.
وأشار المصدر إلى أن الموقوفين العشرة موجودون حاليا في مراكز الإصلاح والتأهيل، فيما يخضع شخصان آخران للتحقيق، أحدهما خارج البلاد ولم يمثل أمام الادعاء العام، والثاني مرتبط بعدم توقيفه بكفالة مالية، وفقا لوكالة أنباء "عمون" الأردنية.
علم الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2025
الأردن يوقف أشخاصا في اجتماع مرتبط بجماعة "الإخوان المسلمين"
12 أغسطس, 13:41 GMT
ووجهت للمتهمين اتهامات تتعلق بممارسات غير قانونية وإدارة شبكة مالية تعتمد على جمع الأموال بطرق مخالفة للقانون، واستخدامها في تمويل نشاطات الجماعة المحظورة وأذرعها.
وكانت وكالة أنباء "بترا" الأردنية ذكرت في تقرير نشر منتصف يوليو/ تموز 2025 أن مجموع الأموال التي حولتها الجماعة وأذرعها إلى الجهات الرسمية الإغاثية في المملكة بلغ نحو 413 ألف دينار، أي ما يشكل نحو 1% فقط من إجمالي الأموال التي جمعتها.
