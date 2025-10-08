https://sarabic.ae/20251008/القضاء-الأردني-يصدر-أحكاما-بحق-المتهمين-بخلية-الإخوان-في-قضايا-تصنيع-صواريخ-وتجنيد-وتدريب-1105758944.html

القضاء الأردني يصدر أحكاما بحق المتهمين بخلية الإخوان في قضايا تصنيع صواريخ وتجنيد وتدريب

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية - بترا، بأن "المحكمة قررت تطبيق العقوبة الأشد بين التهم في قضية تصنيع الصواريخ، إذ حكمت على المتهمين عبدالله هشام ومعاذ غانم بالأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة وتضمينهم الرسوم، فيما قررت وضع المتهم الثالث في القضية محسن غانم بالأشغال المؤقتة لمدة سبع سنوات ونصف مع تضمينه الرسوم".وأسندت المحكمة للمتهمين عبدالله ومعاذ تهمة تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك، خلافاً لأحكام المادتين (3/و) و(7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة (7/و) من القانون ذاته، فيما وُجهت للمتهم محسن تهمة التدخل بتصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك، خلافاً لأحكام المادتين (3/و) و(7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة (7/و) من القانون ذاته. وأصدر المدعي العام لمحكمة أمن الدولة في الأردن، في وقت سابق، قرارا بتحويل بعض قضايا جماعة "الإخوان المسلمين"، المحظورة في البلاد، المتعلقة بجمع الأموال إلى النائب العام في عمّان.وقال مصدر رسمي مطلع إن مكتب النائب العام تلقى ملفات من نيابة أمن الدولة مرتبطة بأنشطة جمع الأموال التي تورّطت فيها الجماعة المحظورة، والتي أدت إلى توقيف 10 أشخاص على ذمة التحقيق.وأشار المصدر إلى أن الموقوفين العشرة موجودون حاليا في مراكز الإصلاح والتأهيل، فيما يخضع شخصان آخران للتحقيق، أحدهما خارج البلاد ولم يمثل أمام الادعاء العام، والثاني مرتبط بعدم توقيفه بكفالة مالية، وفقا لوكالة أنباء "عمون" الأردنية.ووجهت للمتهمين اتهامات تتعلق بممارسات غير قانونية وإدارة شبكة مالية تعتمد على جمع الأموال بطرق مخالفة للقانون، واستخدامها في تمويل نشاطات الجماعة المحظورة وأذرعها.وكانت وكالة أنباء "بترا" الأردنية ذكرت في تقرير نشر منتصف يوليو/ تموز 2025 أن مجموع الأموال التي حولتها الجماعة وأذرعها إلى الجهات الرسمية الإغاثية في المملكة بلغ نحو 413 ألف دينار، أي ما يشكل نحو 1% فقط من إجمالي الأموال التي جمعتها.

