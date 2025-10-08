https://sarabic.ae/20251008/بـ6-فئات-وخالية-من-الصور-سوريا-تكشف-تفاصيل-عملتها-الجديدة-1105760102.html

بـ6 فئات وخالية من الصور.. سوريا تكشف تفاصيل عملتها الجديدة

كشف حاكم مصرف سوريا المركزي، عبدالقادر الحصرية، أن "العملة السورية الجديدة ستصدر بـ 6 فئات وستكون خالية من الصور والرموز، بهدف أن تكون أكثر وضوحا وسهولة في...

وقال الحصرية: "العملة الجديدة ستصدر بـ6 فئات مختلفة لتلبية احتياجات التداول اليومية بكفاءة أكبر، وستتراوح هذه الفئات بين الصغيرة والمتوسطة والكبيرة لضمان سهولة التعامل النقدي في الأسواق"، وفقا لما نقلت عنه وكالة "سانا"، من دون تحديد موعد الإصدار.وتابع: "الابتعاد عن استخدام الرموز أو صور الأشخاص أو المعالم التاريخية في تصميم العملة الجديدة هو توجه حديث، يهدف إلى تبسيط الشكل البصري، والتركيز على الهوية الرقمية والعملية للعملة، لتكون أكثر وضوحا وسهولة في التحقق منها، وتنسجم مع الاتجاه العالمي نحو التصميم النظيف والمجرّد، الذي يرمز إلى الشفافية والثقة في النظام النقدي".وأشار إلى أنه "ستواكب إطلاق العملة الجديدة إجراءات مدروسة من قبل المركزي السوري، لضبط السيولة والحفاظ على استقرار الأسعار، تشمل مراقبة السوق النقدية، وضبط حركة الكتلة النقدية المتداولة، وتفعيل أدوات السياسة النقدية لضمان عدم حدوث تضخم أو مضاربات نتيجة طرح الفئات الجديدة".وأكد الحصرية أن "إطلاق العملة السورية الجديدة سيسهم في معالجة جانب من مشكلة نقص السيولة، وخصوصا من خلال استبدال الأوراق التالفة، وضخ أوراق نقدية حديثة أكثر جودة وتحملا".وأشار الحصرية إلى أن "إيجابيات إطلاق العملة الجديدة متعددة، وعلى رأسها تعزيز الثقة بالعملة الوطنية وإعطاؤها مظهرا حديثا ومتطورا، وتحسين كفاءة التداول النقدي وتقليل تكاليف الطباعة المستقبلية، ودعم النشاط الاقتصادي عبر تسهيل المعاملات التجارية والنقدية، كما سيسهم على المدى المتوسط، في تحسين استقرار سعر صرف الليرة السورية من خلال رفع الثقة بالسياسة النقدية، والحد من التداول بالأوراق التالفة أو المزورة".وقال الحصرية: "الهدف الأساسي هو تحسين جودة الأوراق النقدية المتداولة وضمان تلبية احتياجات السوق، ولا نتوقع أي انعكاسات سلبية على قيمة العملة الوطنية".

