https://sarabic.ae/20251008/بـ6-فئات-وخالية-من-الصور-سوريا-تكشف-تفاصيل-عملتها-الجديدة-1105760102.html
بـ6 فئات وخالية من الصور.. سوريا تكشف تفاصيل عملتها الجديدة
بـ6 فئات وخالية من الصور.. سوريا تكشف تفاصيل عملتها الجديدة
سبوتنيك عربي
كشف حاكم مصرف سوريا المركزي، عبدالقادر الحصرية، أن "العملة السورية الجديدة ستصدر بـ 6 فئات وستكون خالية من الصور والرموز، بهدف أن تكون أكثر وضوحا وسهولة في... 08.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-08T13:37+0000
2025-10-08T13:37+0000
2025-10-08T13:37+0000
أخبار سوريا اليوم
العملة
ليرة سورية
اقتصاد
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0a/1096645701_0:163:3065:1887_1920x0_80_0_0_6c46e5ed34eaece31e2c2a4acf18bf06.jpg
وقال الحصرية: "العملة الجديدة ستصدر بـ6 فئات مختلفة لتلبية احتياجات التداول اليومية بكفاءة أكبر، وستتراوح هذه الفئات بين الصغيرة والمتوسطة والكبيرة لضمان سهولة التعامل النقدي في الأسواق"، وفقا لما نقلت عنه وكالة "سانا"، من دون تحديد موعد الإصدار.وتابع: "الابتعاد عن استخدام الرموز أو صور الأشخاص أو المعالم التاريخية في تصميم العملة الجديدة هو توجه حديث، يهدف إلى تبسيط الشكل البصري، والتركيز على الهوية الرقمية والعملية للعملة، لتكون أكثر وضوحا وسهولة في التحقق منها، وتنسجم مع الاتجاه العالمي نحو التصميم النظيف والمجرّد، الذي يرمز إلى الشفافية والثقة في النظام النقدي".وأشار إلى أنه "ستواكب إطلاق العملة الجديدة إجراءات مدروسة من قبل المركزي السوري، لضبط السيولة والحفاظ على استقرار الأسعار، تشمل مراقبة السوق النقدية، وضبط حركة الكتلة النقدية المتداولة، وتفعيل أدوات السياسة النقدية لضمان عدم حدوث تضخم أو مضاربات نتيجة طرح الفئات الجديدة".وأكد الحصرية أن "إطلاق العملة السورية الجديدة سيسهم في معالجة جانب من مشكلة نقص السيولة، وخصوصا من خلال استبدال الأوراق التالفة، وضخ أوراق نقدية حديثة أكثر جودة وتحملا".وأشار الحصرية إلى أن "إيجابيات إطلاق العملة الجديدة متعددة، وعلى رأسها تعزيز الثقة بالعملة الوطنية وإعطاؤها مظهرا حديثا ومتطورا، وتحسين كفاءة التداول النقدي وتقليل تكاليف الطباعة المستقبلية، ودعم النشاط الاقتصادي عبر تسهيل المعاملات التجارية والنقدية، كما سيسهم على المدى المتوسط، في تحسين استقرار سعر صرف الليرة السورية من خلال رفع الثقة بالسياسة النقدية، والحد من التداول بالأوراق التالفة أو المزورة".وقال الحصرية: "الهدف الأساسي هو تحسين جودة الأوراق النقدية المتداولة وضمان تلبية احتياجات السوق، ولا نتوقع أي انعكاسات سلبية على قيمة العملة الوطنية".
https://sarabic.ae/20250823/إجراء-تنظيمي-حاكم-مصرف-سوريا-المركزي-يكشف-تفاصيل-عن-العملة-الجديدة-1104062472.html
https://sarabic.ae/20250819/مصرف-سوريا-المركزي-يحذر-من-التعامل-بالعملات-الرقمية--1103918862.html
https://sarabic.ae/20241230/أول-امرأة-تتسلم-منصب-حاكم-مصرف-سوريا-المركزي-في-تاريخ-البلاد----1096340719.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0a/1096645701_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_0390973c9c743dadeed28229fe395dff.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, العملة, ليرة سورية, اقتصاد, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العملة, ليرة سورية, اقتصاد, العالم العربي
بـ6 فئات وخالية من الصور.. سوريا تكشف تفاصيل عملتها الجديدة
كشف حاكم مصرف سوريا المركزي، عبدالقادر الحصرية، أن "العملة السورية الجديدة ستصدر بـ 6 فئات وستكون خالية من الصور والرموز، بهدف أن تكون أكثر وضوحا وسهولة في التحقق منها، ومنسجمة مع الاتجاه العالمي نحو التصميم النظيف والمجرد".
وقال الحصرية: "العملة الجديدة ستصدر بـ6 فئات مختلفة لتلبية احتياجات التداول اليومية بكفاءة أكبر، وستتراوح هذه الفئات بين الصغيرة والمتوسطة والكبيرة لضمان سهولة التعامل النقدي في الأسواق
"، وفقا لما نقلت عنه وكالة "سانا"، من دون تحديد موعد الإصدار.
وأوضح الحصرية، أن "مصرف سوريا المركزي سيعلن عن تفاصيل كل فئة من حيث القيمة والحجم والتصميم في الوقت المناسب، وذلك بعد استكمال الإجراءات الفنية والأمنية الخاصة بالطباعة والإصدار".
وتابع: "الابتعاد عن استخدام الرموز أو صور الأشخاص أو المعالم التاريخية في تصميم العملة الجديدة هو توجه حديث، يهدف إلى تبسيط الشكل البصري، والتركيز على الهوية الرقمية والعملية للعملة
، لتكون أكثر وضوحا وسهولة في التحقق منها، وتنسجم مع الاتجاه العالمي نحو التصميم النظيف والمجرّد، الذي يرمز إلى الشفافية والثقة في النظام النقدي".
وبحسب الحصرية، "لن تكون العملة الجديدة مجرد أرقام، بل ستكون ذات هوية وطنية معاصرة تعبر عن الحداثة والاستقرار الاقتصادي".
وأشار إلى أنه "ستواكب إطلاق العملة الجديدة إجراءات مدروسة من قبل المركزي السوري، لضبط السيولة والحفاظ على استقرار الأسعار، تشمل مراقبة السوق النقدية، وضبط حركة الكتلة النقدية المتداولة، وتفعيل أدوات السياسة النقدية لضمان عدم حدوث تضخم أو مضاربات نتيجة طرح الفئات الجديدة".
وأكد الحصرية أن "إطلاق العملة السورية الجديدة سيسهم في معالجة جانب من مشكلة نقص السيولة، وخصوصا من خلال استبدال الأوراق التالفة، وضخ أوراق نقدية حديثة أكثر جودة وتحملا".
وأوضح أن هذا الإجراء "سيحسن من انسيابية التداول النقدي في الأسواق دون أن يؤدي إلى زيادة حقيقية في الكتلة النقدية، أي أن الهدف هو "التحديث وليس التوسع النقدي".
وأشار الحصرية إلى أن "إيجابيات إطلاق العملة الجديدة متعددة، وعلى رأسها تعزيز الثقة بالعملة الوطنية وإعطاؤها مظهرا حديثا ومتطورا، وتحسين كفاءة التداول النقدي وتقليل تكاليف الطباعة المستقبلية، ودعم النشاط الاقتصادي عبر تسهيل المعاملات التجارية والنقدية، كما سيسهم على المدى المتوسط، في تحسين استقرار سعر صرف الليرة السورية
من خلال رفع الثقة بالسياسة النقدية، والحد من التداول بالأوراق التالفة أو المزورة".
30 ديسمبر 2024, 15:36 GMT
وفي أغسطس/ آب الماضي، أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، أن "خطّة إصدار العملة النقدية الجديدة تأتي في إطار تطوير البنية النقدية وتسهيل التعاملات اليومية، وهي جزء من عملية الإصلاح النقدي والمالي".
وقال الحصرية: "الهدف الأساسي هو تحسين جودة الأوراق النقدية
المتداولة وضمان تلبية احتياجات السوق، ولا نتوقع أي انعكاسات سلبية على قيمة العملة الوطنية".