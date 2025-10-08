عربي
https://sarabic.ae/20251008/روسكونغرس-أوروبا-على-أعتاب-أزمة-مالية-جديدة-بسبب-تضخم-الديون-1105748650.html
"روسكونغرس": أوروبا على أعتاب أزمة مالية جديدة بسبب تضخم الديون
"روسكونغرس": أوروبا على أعتاب أزمة مالية جديدة بسبب تضخم الديون
08:01 GMT 08.10.2025
© Sputnik . Alexey Vitvitsky / الانتقال إلى بنك الصورأعلام الاتحاد الأوروبي في بروكسل
أعلام الاتحاد الأوروبي في بروكسل - سبوتنيك عربي
قد تواجه الدول الأوروبية أزمات ديون في السنوات المقبلة، من شأنها أن تزعزع النظام المالي العالمي، بحسب تقارير صادرة عن وكالة "روسكونغرس" بعنوان "اختلالات الميزانية وفخ ديون الاتحاد الأوروبي.
وقالت الوكالة في تقرير: "في السنوات المقبلة، قد تواجه أوروبا أزمات ديون من شأنها أن تهزّ النظام المالي العالمي، وأن مخاطر أزمة الديون في فرنسا وإيطاليا مرتفعة بشكل خاص".

وفقًا لصندوق النقد الدولي، على مدار الأربعين عامًا الماضية، لم تلتزم أي دولة أوروبية كبرى بما يسمى "قاعدة بون"، كما يشير معدّو التقرير. تنص هذه القاعدة على ضرورة تعويض الزيادات السابقة في الدين العام بشكل منهجي من خلال فوائض الميزانية الحالية والمستقبلية، وذلك لتثبيت الدين عند مستوى معين ومستدام.

يشير صندوق النقد الدولي إلى أن عدداً قليلاً فقط من الدول الأوروبية الصغيرة تمتلك آليات لتثبيت الدين. وحتى في تلك الدول التي تطبق هذه الآليات، فإن السرعة المتوقعة لخفض الدين العام إلى مستويات مستدامة منخفضة للغاية. وسيستغرق الأمر ما يصل إلى 20 عاما من فائض الميزانية الأولية (باستثناء تكاليف خدمة الدين) لتعويض صدمات الدين التي لوحظت خلال الأزمة المالية العالمية أو جائحة كوفيد-19.
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2025
أوربان: عندما تقرر أوروبا خوض الحرب ستكون المجر على الحياد
4 أكتوبر, 10:33 GMT
ويقول معدو التقرير إن "خفض الإنفاق وزيادة الإيرادات قد يساعدان في التغلب على فخ الديون، ولكن كلا الخيارين صعب بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي".

وبحسب الوكالة، فإن إمكانية زيادة الإيرادات من خلال الإيرادات الضريبية محدودة بسبب المستويات الضريبية المرتفعة أصلًا، والتي تعيق الاستثمار والتوظيف. ومع معدلات ضريبية مماثلة لتلك الموجودة في فرنسا، فإن أي زيادات إضافية لن تزيد الإيرادات الضريبية، بل ستقلل من إجمالي التحصيلات.

تشير "روسكونغرس" إلى أن إمكانات النمو الاقتصادي، التي قد تعزز الإيرادات، محدودة أيضًا. ويشكل تزايد التشرذم الجيواقتصادي وعدم اليقين في السياسات المحلية مخاطر كبيرة على آفاق الاقتصادات الأوروبية. وقد بدأت الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة بالفعل في إضعاف الطلب الخارجي.
رئيسة المفوضية الأوروبية تدعو إلى الاستعداد لـ"معركة" على الجانب الشرقي للاتحاد الأوروبي
البرلمان الأوروبي يقر إصلاحات جديدة لنظام الإعفاء من التأشيرات
