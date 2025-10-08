https://sarabic.ae/20251008/علماء-روس-يطورون-طريقة-جديدة-لتحسين-إنتاج-الأدوية-الحيوية-1105764288.html
علماء روس يطورون طريقة جديدة لتحسين إنتاج الأدوية الحيوية
أفادت وزارة التعليم والعلوم الروسية، اليوم الأربعاء، بأن كيميائيين روس من جامعة موسكو الحكومية، طوروا طريقة لإنتاج أدوية حيوية من خلال تحسين طريقة تجميع... 08.10.2025, سبوتنيك عربي
وأوضحت الوزارة أن الكيميائيين العضويين يعملون على تحسين التفاعلات الرئيسية لتجميع الجزيئات، ومن بينها "عمليات التجميع" وتكوين روابط الكربون والنيتروجين (C-N) في المركبات العطرية، التي تعد خطوة أساسية في ابتكار معظم المستحضرات الصيدلانية الحديثة.وأوضحت أن العلماء سابقا كانوا يستخدمون معدن "البلاديوم" باهظ الثمن لإجراء التفاعلات الكيميائية في قارورة قياسية، إلا أن الكيميائيين الروس اقترحوا الآن طريقة مختلفة لتجميع الجزيئات، باستخدام محفِز ضوئي من "الروثينيوم" وهيكل مفاعل فريد لإجراء التفاعلات.أظهرت التجارب أن محفِز "الروثينيوم" الضوئي ينشِط "النيكل" في التفاعل بشكل أفضل من مركَبات "الإيريديوم" الأكثر تكلفة.وأشارت الوزارة إلى أن هذه الدراسة تمثل مثالا ممتازا على كيفية تحقيق عملية تركيبية أكثر كفاءة من خلال الجمع بين النهجين الكيميائي والهندسي: عن طريق تحسين تصميم المحفز والمفاعل.وأوضحت الوزارة أن النهج الجديد للكيميائيين الروس يتميز بمزايا عديدة.وأكدت الوزارة أن "الاستخدام المتزامن "للنيكل" و"الروثينيوم" الأقل تكلفة، والطاقة الضوئية، وطريقة التدفق الفعالة يفتح الطريق أمام تركيب أكثر استدامة وفعالية من حيث التكلفة للأدوية المستقبلية".
أفادت وزارة التعليم والعلوم الروسية، اليوم الأربعاء، بأن كيميائيين روس من جامعة موسكو الحكومية، طوروا طريقة لإنتاج أدوية حيوية من خلال تحسين طريقة تجميع الجزيئات.
وأوضحت الوزارة أن الكيميائيين العضويين يعملون على تحسين التفاعلات الرئيسية لتجميع الجزيئات، ومن بينها "عمليات التجميع" وتكوين روابط الكربون والنيتروجين (C-N) في المركبات العطرية، التي تعد خطوة أساسية في ابتكار معظم المستحضرات الصيدلانية الحديثة.
وأوضحت أن العلماء سابقا كانوا يستخدمون معدن "البلاديوم" باهظ الثمن لإجراء التفاعلات الكيميائية في قارورة قياسية، إلا أن الكيميائيين الروس اقترحوا الآن طريقة مختلفة لتجميع الجزيئات، باستخدام محفِز ضوئي من "الروثينيوم" وهيكل مفاعل فريد لإجراء التفاعلات.
فبدلا من الاستخدام التقليدي "للبلاديوم" باهظ الثمن وإجراء التفاعلات في قوارير قياسية، استخدم الكيميائيين محفزا ضوئيا من "الروثينيوم" بالتزامن مع مفاعل تدفق فريد. يسمح هذا المفاعل للضوء بالنفاذ بالتساوي إلى تيار رقيق من المواد المتفاعلة، ما يزيد بشكل كبير من كفاءة التفاعل التحفيزي الضوئي.
أظهرت التجارب أن محفِز "الروثينيوم" الضوئي ينشِط "النيكل" في التفاعل بشكل أفضل من مركَبات "الإيريديوم" الأكثر تكلفة.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الدراسة تمثل مثالا ممتازا على كيفية تحقيق عملية تركيبية أكثر كفاءة من خلال الجمع بين النهجين الكيميائي والهندسي: عن طريق تحسين تصميم المحفز والمفاعل.
وأوضحت الوزارة أن النهج الجديد للكيميائيين الروس يتميز بمزايا عديدة.
أولا، النيكل متوفر بسهولة أكبر وأرخص بكثير من "البلاديوم".
ثانيا، يحدث التفاعل في درجة حرارة الغرفة، ومصدر الطاقة الرئيسي هو الضوء الأزرق، ما يجعل العملية أكثر ملاءمة للبيئة.
وأكدت الوزارة أن "الاستخدام المتزامن "للنيكل" و"الروثينيوم" الأقل تكلفة، والطاقة الضوئية، وطريقة التدفق الفعالة يفتح الطريق أمام تركيب أكثر استدامة وفعالية من حيث التكلفة للأدوية المستقبلية".