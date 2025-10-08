https://sarabic.ae/20251008/قاذقات-سو-34-تسهدف-تجمعا-للجنود-ومعدات-القوات-المسلحة-الأوكرانية-بضربة-دقيقة-1105746573.html
وقالت الدفاع في بيان: "شن طاقم مقاتلة قاذفة متعددة المهام من طراز "سو-34" تابعة للقوات الجوية الفضائية هجوما على تجمع لأفراد ومركبات مدرعة من القوات المسلحة الأوكرانية". وأشارت إلى أنه "بعد تلقي تأكيد من وحدات الاستطلاع بشأن تدمير الهدف المحدد، عاد الطاقم بسلام إلى مطار المغادرة".وبحسب الدفاع فإن استخدام الذخائر الجوية الحديثة، يسمح بضربات عالية الدقة على أهداف العدو دون الدخول إلى منطقة الدفاع الجوي للعدو.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
قاذقات "سو-34" تسهدف تجمعا للجنود ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية بضربة دقيقة
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن طاقم طائرة "سو-34" تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية نفذ ضربة دقيقة، أدت إلى تدمير تمركز للمسلحين ومركبات مدرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة مسؤولية مجموعة "الجنوب" للقوات الروسية.
وقالت الدفاع في بيان: "شن طاقم مقاتلة قاذفة متعددة المهام من طراز "سو-34" تابعة للقوات الجوية الفضائية هجوما على تجمع لأفراد ومركبات مدرعة من القوات المسلحة الأوكرانية".
وتم تنفيذ الضربة في إحداثيات محددة باستخدام القنابل الجوية المزودة بوحدة تخطيط وتصحيح عالمية.
وأشارت إلى أنه "بعد تلقي تأكيد من وحدات الاستطلاع بشأن تدمير الهدف المحدد، عاد الطاقم بسلام إلى مطار المغادرة".
وبحسب الدفاع فإن استخدام الذخائر الجوية الحديثة، يسمح بضربات عالية الدقة على أهداف العدو دون الدخول إلى منطقة الدفاع الجوي للعدو.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.