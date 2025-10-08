https://sarabic.ae/20251008/مسؤول-أمريكي-سابق-الولايات-المتحدة-ليست-مستعدة-لمواجهة-الطائرات-الروسية-دون-طيار-1105745510.html
مسؤول أمريكي سابق: الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة الطائرات الروسية دون طيار
مسؤول أمريكي سابق: الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة الطائرات الروسية دون طيار
سبوتنيك عربي
حذر فرانك روز، مساعد وزير الخارجية السابق لشؤون ضبط الأسلحة في إدارة أوباما، من أن الولايات المتحدة ليست مستعدة لحربٍ كهذه، تتضمن استخدامًا مكثفًا للطائرات... 08.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-08T05:32+0000
2025-10-08T05:32+0000
2025-10-08T05:32+0000
العالم
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104192/34/1041923474_0:94:3307:1954_1920x0_80_0_0_11da44b36d11b90e00980a99808d4098.jpg
وقال روز: "أسراب الطائرات دون طيار التي بدأت روسيا باستخدامها في أوكرانيا تثير قلقا شديدا في الولايات المتحدة بسبب عدم قدرتها على مواجهتها".وأشار إلى أن بعض أسراب الطائرات المسيرة هذه مُجهّزة بذكاء اصطناعي. ويرى أن الولايات المتحدة، إن لم تبدأ بتحديث طائراتها المسيرة، ستفشل في نهاية المطاف في مواجهتها مع روسيا. في سبتمبر/أيلول، قال ستيف سيموني، رئيس شركة Allen Control Systems، لوكالة أكسيوس إن الولايات المتحدة متأخرة عن الصين وروسيا في التكيف مع حرب الطائرات دون طيار، وإن انتشار الطائرات دون طيار أصبح بمثابة تغيير جذري بالنسبة للجيش الأميركي.الخارجية الروسية حول خطط أوروبا لبناء "جدار المسيرات": هستيريا تهدف لتبرير زيادة الإنفاق العسكريالكرملين: لا يوجد أي مبرر لإلقاء اللوم على روسيا بشأن وضع الطائرات دون طيار في أوروبا
https://sarabic.ae/20251007/ضربات-روسية-دقيقة-تحيد-نحو-100-مرتزق-أجنبي-عامل-مع-القوات-الأوكرانية-1105707380.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104192/34/1041923474_289:0:3020:2048_1920x0_80_0_0_6b8192ac9f2815a97b49e6e2e0505672.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
مسؤول أمريكي سابق: الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة الطائرات الروسية دون طيار
حذر فرانك روز، مساعد وزير الخارجية السابق لشؤون ضبط الأسلحة في إدارة أوباما، من أن الولايات المتحدة ليست مستعدة لحربٍ كهذه، تتضمن استخدامًا مكثفًا للطائرات المسيرة، كما تفعل روسيا في الصراع بأوكرانيا.
وقال روز: "أسراب الطائرات دون طيار التي بدأت روسيا باستخدامها في أوكرانيا تثير قلقا شديدا في الولايات المتحدة بسبب عدم قدرتها على مواجهتها".
وأضاف لصحيفة "صحيفة ديلي إكسبريس": "أسراب الطائرات دون طيار هذه تغير جذرياً الطريقة التي تُخاض بها الحروب، ونحن في الولايات المتحدة تخلفنا عن ذلك، بسبب عدم تطوير القدرات اللازمة للتعامل مع هذه التحديات الجديدة بالسرعة الكافية" .
وأشار إلى أن بعض أسراب الطائرات المسيرة هذه مُجهّزة بذكاء اصطناعي. ويرى أن الولايات المتحدة، إن لم تبدأ بتحديث طائراتها المسيرة، ستفشل في نهاية المطاف في مواجهتها مع روسيا.
في سبتمبر/أيلول، قال ستيف سيموني، رئيس شركة Allen Control Systems، لوكالة أكسيوس إن الولايات المتحدة متأخرة عن الصين وروسيا في التكيف مع حرب الطائرات دون طيار، وإن انتشار الطائرات دون طيار أصبح بمثابة تغيير جذري بالنسبة للجيش الأميركي.