وزير الخارجية السوري: في شهور قليلة استطعنا بناء دولة المواطنة

وزير الخارجية السوري: في شهور قليلة استطعنا بناء دولة المواطنة

صرح وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، اليوم الأربعاء، بأن سقوط النظام السابق يعد "إنهاء لحقبة مظلمة استمرت لأكثر من 60 عاما". 08.10.2025, سبوتنيك عربي

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا)، اليوم الأربعاء، عن الشيباني أنه "خلال الستين عاما الماضية قُتل خلالها أكثر من مليون سوري ورغم هذه الحقبة، لكن في شهور قليلة استطاعت سوريا بناء دولة المواطنة وتشكيل دولة العدالة والتعددية".وأوضح الشيباني أنه "لم تخلُ المرحلة السابقة من التحديات والتي عملنا مع الأصدقاء على حلها كما تولينا مسؤولياتنا في مكافحة الإرهاب".وشدد وزير الخارجية السوري على رفض التقسيم بأي شكل من الأشكال، مؤكدا أن سوريا دولة واحدة موحدة، وأن بلاده عادت بثقلها ومكانتها التاريخية إلى مكانها بين دول العالم.فيما دعا الشيباني، المجتمع الدولي، للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على الأراضي السورية، وإلزامها التقيد باتفاق فض الاشتباك لعام 1974.وفي السياق نفسه، اندلعت اشتباكات عنيفة، أول أمس الاثنين، بين قوات تابعة لحكومة دمشق و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في محيط حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من العناصر والمدنيين.ووفقا لمراسل "سبوتنيك"، أدت هذه الاشتباكات إلى إغلاق الطرق المؤدية إلى الحيين، مع تحركات لتأمين خروج عدد من العائلات من المنطقة.وأفادت مصادر محلية لـ"سبوتنيك"، بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار بين القوات الحكومية والفصائل الكردية المحلية في حيي الشيخ مقصود والأشرفية داخل مدينة حلب بعد اشتباكات عنيفة بين الطرفين استمرت لعدة ساعات أسفرت عن سقوط قتلى جرحى من الطرفين، بالإضافة إلى تسجيل إصابات بصفوف المدنيين في المنطقة.من جهتها، قالت وزارة الدفاع السورية، في بيان لها، إن "تحركات الجيش تأتي ضمن خطة إعادة انتشار في شمال وشمال شرق سوريا، ردًا على "اعتداءات متكررة" من قسد استهدفت المدنيين وقوات الأمن".وأكدت الوزارة التزامها باتفاق 10 آذار/مارس، نافيةً أي نية لشن عمليات عسكرية، مشيرةً إلى أن هدف الجيش هو حماية المدنيين وممتلكاتهم. في المقابل، أصدرت "قوات سوريا الديمقراطية" بيانًا نفت فيه الاتهامات الموجهة إليها، مؤكدةً أنها انسحبت من المنطقة بموجب تفاهمات سابقة في 1 أبريل/ نيسان الماضي.

