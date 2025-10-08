عربي
https://sarabic.ae/20251008/وزير-الخارجية-السوري-في-شهور-قليلة-استطعنا-بناء-دولة-المواطنة-1105763966.html
وزير الخارجية السوري: في شهور قليلة استطعنا بناء دولة المواطنة
وزير الخارجية السوري: في شهور قليلة استطعنا بناء دولة المواطنة
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، اليوم الأربعاء، بأن سقوط النظام السابق يعد "إنهاء لحقبة مظلمة استمرت لأكثر من 60 عاما". 08.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-08T15:26+0000
2025-10-08T15:26+0000
قسد
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1f/1103225498_0:27:1280:747_1920x0_80_0_0_9e39fbbffde8fc19decef3fb03c956a7.jpg
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا)، اليوم الأربعاء، عن الشيباني أنه "خلال الستين عاما الماضية قُتل خلالها أكثر من مليون سوري ورغم هذه الحقبة، لكن في شهور قليلة استطاعت سوريا بناء دولة المواطنة وتشكيل دولة العدالة والتعددية".وأوضح الشيباني أنه "لم تخلُ المرحلة السابقة من التحديات والتي عملنا مع الأصدقاء على حلها كما تولينا مسؤولياتنا في مكافحة الإرهاب".وشدد وزير الخارجية السوري على رفض التقسيم بأي شكل من الأشكال، مؤكدا أن سوريا دولة واحدة موحدة، وأن بلاده عادت بثقلها ومكانتها التاريخية إلى مكانها بين دول العالم.فيما دعا الشيباني، المجتمع الدولي، للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على الأراضي السورية، وإلزامها التقيد باتفاق فض الاشتباك لعام 1974.وفي السياق نفسه، اندلعت اشتباكات عنيفة، أول أمس الاثنين، بين قوات تابعة لحكومة دمشق و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في محيط حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من العناصر والمدنيين.ووفقا لمراسل "سبوتنيك"، أدت هذه الاشتباكات إلى إغلاق الطرق المؤدية إلى الحيين، مع تحركات لتأمين خروج عدد من العائلات من المنطقة.وأفادت مصادر محلية لـ"سبوتنيك"، بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار بين القوات الحكومية والفصائل الكردية المحلية في حيي الشيخ مقصود والأشرفية داخل مدينة حلب بعد اشتباكات عنيفة بين الطرفين استمرت لعدة ساعات أسفرت عن سقوط قتلى جرحى من الطرفين، بالإضافة إلى تسجيل إصابات بصفوف المدنيين في المنطقة.من جهتها، قالت وزارة الدفاع السورية، في بيان لها، إن "تحركات الجيش تأتي ضمن خطة إعادة انتشار في شمال وشمال شرق سوريا، ردًا على "اعتداءات متكررة" من قسد استهدفت المدنيين وقوات الأمن".وأكدت الوزارة التزامها باتفاق 10 آذار/مارس، نافيةً أي نية لشن عمليات عسكرية، مشيرةً إلى أن هدف الجيش هو حماية المدنيين وممتلكاتهم. في المقابل، أصدرت "قوات سوريا الديمقراطية" بيانًا نفت فيه الاتهامات الموجهة إليها، مؤكدةً أنها انسحبت من المنطقة بموجب تفاهمات سابقة في 1 أبريل/ نيسان الماضي.
https://sarabic.ae/20251007/وزير-الدفاع-السوري-يعلن-الاتفاق-مع-قائد-قسد-على-وقف-شامل-وفوري-لإطلاق-النار-1105722808.html
https://sarabic.ae/20250813/الإدارة-الذاتية-في-سوريا-تطالب-بإشراك-قسد-في-العملية-السياسية-توتر-عسكري-في-حلب-بين-الطرفين-1103669190.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1f/1103225498_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_5e4f755b4edc58b49388af71b6bc6bea.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
قسد, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار
قسد, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار

وزير الخارجية السوري: في شهور قليلة استطعنا بناء دولة المواطنة

15:26 GMT 08.10.2025
© Photo / SANAوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2025
© Photo / SANA
تابعنا عبر
صرح وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، اليوم الأربعاء، بأن سقوط النظام السابق يعد "إنهاء لحقبة مظلمة استمرت لأكثر من 60 عاما".
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا)، اليوم الأربعاء، عن الشيباني أنه "خلال الستين عاما الماضية قُتل خلالها أكثر من مليون سوري ورغم هذه الحقبة، لكن في شهور قليلة استطاعت سوريا بناء دولة المواطنة وتشكيل دولة العدالة والتعددية".
الجيش السوري التابع للحكومة الانتقالية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2025
‌‏وزير الدفاع السوري يعلن الاتفاق مع قائد "قسد" على وقف شامل وفوري لإطلاق النار
أمس, 11:39 GMT
وأوضح الشيباني أنه "لم تخلُ المرحلة السابقة من التحديات والتي عملنا مع الأصدقاء على حلها كما تولينا مسؤولياتنا في مكافحة الإرهاب".
وشدد وزير الخارجية السوري على رفض التقسيم بأي شكل من الأشكال، مؤكدا أن سوريا دولة واحدة موحدة، وأن بلاده عادت بثقلها ومكانتها التاريخية إلى مكانها بين دول العالم.
فيما دعا الشيباني، المجتمع الدولي، للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على الأراضي السورية، وإلزامها التقيد باتفاق فض الاشتباك لعام 1974.
وفي السياق نفسه، اندلعت اشتباكات عنيفة، أول أمس الاثنين، بين قوات تابعة لحكومة دمشق و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في محيط حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من العناصر والمدنيين.
ووفقا لمراسل "سبوتنيك"، أدت هذه الاشتباكات إلى إغلاق الطرق المؤدية إلى الحيين، مع تحركات لتأمين خروج عدد من العائلات من المنطقة.
وأفادت مصادر محلية لـ"سبوتنيك"، بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار بين القوات الحكومية والفصائل الكردية المحلية في حيي الشيخ مقصود والأشرفية داخل مدينة حلب بعد اشتباكات عنيفة بين الطرفين استمرت لعدة ساعات أسفرت عن سقوط قتلى جرحى من الطرفين، بالإضافة إلى تسجيل إصابات بصفوف المدنيين في المنطقة.
عناصر قوات قسد (قوات سوريا الديمقراطية) المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية، 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2025
الإدارة الذاتية في سوريا تطالب بإشراك "قسد" في العملية السياسية... توتر عسكري في حلب بين الطرفين
13 أغسطس, 06:08 GMT
من جهتها، قالت وزارة الدفاع السورية، في بيان لها، إن "تحركات الجيش تأتي ضمن خطة إعادة انتشار في شمال وشمال شرق سوريا، ردًا على "اعتداءات متكررة" من قسد استهدفت المدنيين وقوات الأمن".
وأكدت الوزارة التزامها باتفاق 10 آذار/مارس، نافيةً أي نية لشن عمليات عسكرية، مشيرةً إلى أن هدف الجيش هو حماية المدنيين وممتلكاتهم. في المقابل، أصدرت "قوات سوريا الديمقراطية" بيانًا نفت فيه الاتهامات الموجهة إليها، مؤكدةً أنها انسحبت من المنطقة بموجب تفاهمات سابقة في 1 أبريل/ نيسان الماضي.
