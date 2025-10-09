https://sarabic.ae/20251009/الدفاعات-الجوية-تعترض-وتدمر-19-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل---الدفاع-الروسي-1105779533.html
الدفاعات الجوية تعترض وتدمر 19 مسيرة أوكرانية خلال الليل - الدفاع الروسية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الخميس، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 19 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليلة الماضية. 09.10.2025, سبوتنيك عربي
وجاء في بيان الوزارة: "خلال ليلة 9 تشرين الأول/أكتوبر، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 19 طائرة بدون طيار أوكرانية".وأوضحت أن الدفاعات الروسية أسقطت تسع طائرات فوق مقاطعة فولغوغراد، وثلاثًا فوق كل من بريانسك وكورسك، وواحدة فوق كل من بيلغورود وفورونيج وأوريول وساراتوف.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية، حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ما له علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
