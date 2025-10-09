https://sarabic.ae/20251009/الكابينيت-الإسرائيلي-يعقد-اجتماعا-للموافقة-على-الإفراج-عن-عدد-من-الأسرى-والمعتقلين-الفلسطينيين-1105785224.html

"الكابينيت" الإسرائيلي يعقد اجتماعا للموافقة على الإفراج عن عدد من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أن ‏"الكابينيت" الإسرائيلي سيعقد اجتماعا للموافقة على الإفراج عن عدد من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين. 09.10.2025, سبوتنيك عربي

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، أن الحكومة الإسرائيلية المصغرة للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت" ستعقد اجتماعا في وقت لاحق من اليوم لبحث ملف الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.وأفادت بأن الكابينيت سيعقد اجتماعه ‏للموافقة على اتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن والأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة، وبعد ذلك، سيعقد اجتماع حكومي للموافقة على إطلاق سراح 250 فلسطينيا من أصحاب الأحكام الكبيرة.ومن المفترض أن يبحث الاجتماع إطلاق سراح نحو 1700 معتقل فلسطيني من السجون الإسرائيلي مقابل إطلاق سراح الرهائن والأسرى الإسرائيليين المحتجزين في القطاع.وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توقيع كل من إسرائيل وحركة "حماس" على المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها.وقال ترامب في منشور له على منصة "تروث سوشال": "هذا يعني أن جميع الرهائن سيُفرج عنهم قريبًا جدًا، وستسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه، في أولى خطوات تحقيق سلام قوي ودائم وأبدي. وسيُعامل جميع الأطراف بعدالة".من جانبها، أعلنت حركة "حماس"، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يتضمن دخول المساعدات وتبادل المحتجزين، داعية الرئيس ترامب والدول الضامنة للاتفاق، إضافة إلى الدول العربية والإسلامية والدولية، إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملة.وتستضيف مصر اليوم الخميس الرابع لمفاوضات شرم الشيخ في محاولة جدية لوضع كل شروط النجاح اللازمة لإنجاز المهمة والمضي قدما في طريق تنفيذ الخطة الأمريكية.وتبحث المفاوضات الجارية في مدينة شرم الشيخ المصرية ملف تبادل الأسرى بين الجانبين والضمانات الأمنية التي تطلبها حماس لعدم استئناف إسرائيل للحرب بعد الإفراج عن الأسرى، والنفاذ الكامل للمساعدات إلى قطاع غزة.وتشهد المفاوضات مشاركة رفيعة المستوى من الدول الوسيطة وفي مقدمتهم رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، ورئيس الوزراء القطري، وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات التركي إبراهيم قالين، إضافة إلى رئيس الوفد الإسرائيلي رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية، والمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان "حماس" قبولها مبدأ المبادرة الأمريكية، وتأكيد عواصم غربية وعربية عدة دعمها للمساعي التي يقودها ترامب للوصول إلى تسوية شاملة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

