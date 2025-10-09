https://sarabic.ae/20251009/تفاصيل-المرحلة-الأولى-من-اتفاق-غزة-ووقف-النار-هل-يبدأ-فعلا-عصر-ما-بعد-الحرب-1105782520.html
تفاصيل المرحلة الأولى من اتفاق غزة ووقف النار.. هل يبدأ فعلا عصر ما بعد الحرب؟
ولم يتطرق الرئيس الأمريكي، إلى تفاصيل المرحلة الأولى من الخطة التي كان البيت الأبيض كشف عنها في وقت سابق.حيث أسهمت كل من قطر التي ومصر والولايات المتحدة وتركيا في التوسط لوقف إطلاق النار، وتم إعلان يوم أمس الأربعاء أنّ الطرفين وافقا "على كل بنود وآليات تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، بما يؤدي لوقف الحرب والإفراج عن والأسرى الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين ودخول المساعدات".وشكرت "حماس" ترامب وجميع الوسطاء المعنيين، بمافي ذلك قطر ومصروتركيا، مؤكدة أن الصفقة جاءت بعد "مفاوضات مسؤولة وجادة" حول اقتراح الرئيس الأمريكي.ماذا تضمن الاتفاق؟الأسرىإطلاق سراح الأسرى بعد 72 ساعة من موافقة مجلس الوزراء الإسرائيلي على الاتفاق، ووفق مسؤول أمريكي مطلع.أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن المحتجزين لدى حركة "حماس" الفلسطينية، سيُفرج عنهم يوم الاثنين المقبل، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل والحركة.الانسحاب الإسرائيليترامب: إسرائيل ستسحب قواتها إلى خط متفق عليه كخطوة أولى.وكان البيت الأبيض قد أعلن سابقا عن خطة انسحاب القوات الإسرائيلية، ووثقها بخريطة تظهر خطوط انسحاب القوات الإسرائيلية، سيبدأ مسار الانسحاب من بيت حانون في شمال غزة، ليمر عبر بيت لاهيا، ومدينة غزة، والبريج، ودير البلح، وخان يونس، خزاعة، على أن ينتهي عند رفح في جنوب القطاع في مراحل لاحقة.المساعدات الإنسايةأشارت وسائل إعلام إسرائيلية، إلى ان وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ اليوم الخميس في الساعة 12 ظهراً.النازحونوبحسب مصادر مطلعة لوسائل إعلام عربية فإن الاتفاق يقضي بعودة النازحين من جنوب القطاع إلى مدينة غزة وشمال القطاع فور بدء تنفيذ الاتفاق.المرحلة الثانيةإعادة الإعمار وحظر السلاحيذكر أن خطة ترامب المذكورة كانت تتضمن 20 بنداً وتنص على أن تكون غزة منطقة خالية من السلاح، مع السماح بدخول المساعدات وإعادة الإعمار تحت إشراف دولي.وعلى أن العناصر الذين يسلمون سلاحهم سيمنحون عفوا عاما، كما سمينح من يرغب في مغادرة غزة حق المرور الآمن إلى دول أخرى.حكومة انتقالية ومجلس سلام دوليبحسب الخطة سينشأ مجلس يدعى "مجلس السلام" برئاسة ترامب، يضم شخصيات دولية أبرزها رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، للإشراف على المرحلة الانتقالية وإدارة أموال إعادة الإعمار.وستتولى لجنة فلسطينية تكنوقراطية إدارة الشؤون اليومية والخدمات العامة في القطاع إلى حين استعادة السلطة الفلسطينية السيطرة الكاملة بعد تنفيذ الإصلاحات المطلوبة. بالإضافة إلى فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين سيتم وفق آلية اتفاق 19 يناير/كانون الثاني 2025.وجاء هذا الإعلان بعد يوم من الذكرى الثانية لـ"طوفان الأقصى" السابع من أكتوبر 2023.وبحسب وزارة الصحة في قطاع غزة، فإن أكثر من 67 ألف فلسطيني قتل، وأصيب أكثر من 168 ألف فلسطيني بسبب الحرب الإسرائيلية على القطاع.
بينما يرتقب أن يدخل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيز التنفيذ، ظهر اليوم الخميس، عند الساعة 12 ظهرا، وفق ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، تتجه الأنظار إلى المرحلة الأولى من الاتفاق الذي أعلنت عنه حركة "حماس" والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ولم يتطرق الرئيس الأمريكي، إلى تفاصيل المرحلة الأولى من الخطة التي كان البيت الأبيض كشف عنها في وقت سابق.
حيث أسهمت كل من قطر التي ومصر والولايات المتحدة وتركيا في التوسط لوقف إطلاق النار، وتم إعلان يوم أمس الأربعاء أنّ الطرفين وافقا "على كل بنود وآليات تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، بما يؤدي لوقف الحرب والإفراج عن والأسرى الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين ودخول المساعدات".
وشكرت "حماس" ترامب وجميع الوسطاء المعنيين، بمافي ذلك قطر ومصروتركيا، مؤكدة أن الصفقة جاءت بعد "مفاوضات مسؤولة وجادة" حول اقتراح الرئيس الأمريكي.
إطلاق سراح الأسرى بعد 72 ساعة من موافقة مجلس الوزراء الإسرائيلي على الاتفاق، ووفق مسؤول أمريكي مطلع.
وبحسب قيادي في حماس، فإن الحركة ستفرج عن 20 أسيراً على قيد الحياة دفعة واحدة، مقابل إطلاق إسرائيل سراح أكثر من 200 فلسطيني، بينهم 250 من الفلسطينيين المحكومين بالمؤبد و1700 اعتُقلوا منذ بدء الحرب قبل عامين.
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن المحتجزين لدى حركة "حماس" الفلسطينية، سيُفرج عنهم يوم الاثنين المقبل، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل والحركة.
ترامب: إسرائيل ستسحب قواتها إلى خط متفق عليه كخطوة أولى.
وأكد مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي، أنه سيتعين على "إسرائيل الانسحاب إلى الخط المتفق عليه، وهو ما يفترض أن يستغرق أقل من 24 ساعة".
وكان البيت الأبيض قد أعلن سابقا عن خطة انسحاب القوات الإسرائيلية، ووثقها بخريطة تظهر خطوط انسحاب القوات الإسرائيلية، سيبدأ مسار الانسحاب من بيت حانون في شمال غزة، ليمر عبر بيت لاهيا، ومدينة غزة، والبريج، ودير البلح، وخان يونس، خزاعة، على أن ينتهي عند رفح في جنوب القطاع في مراحل لاحقة.
أشارت وسائل إعلام إسرائيلية، إلى ان وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ اليوم الخميس في الساعة 12 ظهراً.
إدخال 400 شاحنة مساعدات كحدّ أدنى يوميا إلى القطاع "خلال الأيام الخمسة الأولى بعد وقف إطلاق النار"، وستتم زيادة المساعدات في الأيام المقبلة.
وبحسب مصادر مطلعة لوسائل إعلام عربية فإن الاتفاق يقضي بعودة النازحين من جنوب القطاع إلى مدينة غزة وشمال القطاع فور بدء تنفيذ الاتفاق.
إعادة الإعمار وحظر السلاح
يذكر أن خطة ترامب المذكورة كانت تتضمن 20 بنداً وتنص على أن تكون غزة منطقة خالية من السلاح، مع السماح بدخول المساعدات وإعادة الإعمار تحت إشراف دولي.
وعلى أن العناصر الذين يسلمون سلاحهم سيمنحون عفوا عاما، كما سمينح من يرغب في مغادرة غزة حق المرور الآمن إلى دول أخرى.
حكومة انتقالية ومجلس سلام دولي
بحسب الخطة سينشأ مجلس يدعى "مجلس السلام" برئاسة ترامب، يضم شخصيات دولية أبرزها رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، للإشراف على المرحلة الانتقالية وإدارة أموال إعادة الإعمار.
وستتولى لجنة فلسطينية تكنوقراطية إدارة الشؤون اليومية والخدمات العامة في القطاع إلى حين استعادة السلطة الفلسطينية السيطرة الكاملة بعد تنفيذ الإصلاحات المطلوبة. بالإضافة إلى فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين سيتم وفق آلية اتفاق 19 يناير/كانون الثاني 2025.
وجاء هذا الإعلان بعد يوم من الذكرى الثانية لـ"طوفان الأقصى" السابع من أكتوبر 2023.
وبحسب وزارة الصحة في قطاع غزة، فإن أكثر من 67 ألف فلسطيني قتل، وأصيب أكثر من 168 ألف فلسطيني بسبب الحرب الإسرائيلية على القطاع.