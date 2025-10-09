https://sarabic.ae/20251009/حركة-فتح-حماس-جزء-أصيل-من-الشعب-الفلسطيني-والقرار-الصائب-خروجها-من-المشهد-الحكومي--1105810398.html

حركة فتح: "حماس" جزء أصيل من الشعب الفلسطيني والقرار الصائب خروجها من المشهد الحكومي

حركة فتح: "حماس" جزء أصيل من الشعب الفلسطيني والقرار الصائب خروجها من المشهد الحكومي

لفت منذر الحايك، المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية، اليوم الخميس، تعليقًا على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، إلى تلقيه الخبر بفرح، معتبرًا أنه "كان يجب... 09.10.2025, سبوتنيك عربي

وفي مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أشار الحايك إلى أن "إسرائيل استخدمت كل أسلحتها بحق الأطفال والنساء والشيوخ وقصفت البيوت فوق المدنيين والمدارس والمشافي والمساجد والبنية التحتية مدمرة"، مضيفًا: "إسرائيل جوّعتنا، وكل شيء في غزة صعب". وتابع: "كنا دائما نتحدث عن اليوم التالي للحرب، وقلنا منذ البدايات لحركة حماس أن القرار الصائب أن تخرج من المشهد الحكومي وتركه لأشخاص مستقلين وتكنوقراط لا علاقة لهم بالتنظيمات، لنستطيع الترويج للحكومة الفلسطينية أمام العالم".وأكد الحايك على "تأييد حكومة تكنوقراط إذا كان الأمر في مصلحة الشعب الفلسطيني وفي إعادة الإعمار والإغاثة"، وأضاف: "لا يمكن أن نقبل أن تحكم غزة سلطة خارجية، بل نقبل بدعم عربي لإعادة بسط الأمن في القطاع، إن كان من مصر، الأردن، السعودية، قطر أو الإمارات، لأن المهم أن تكون هناك قوات عربية تدخل إلى جانب الشرطة الفلسطينية لمساعدتنا خلال فترة وجيزة". وكشف أنه "لا اتصالات بين "فتح" و"حماس" بعد مقترح ترامب، لكن في الأيام القادمة، سيكون هناك لقاءات لتمتين الجبهة الداخلية".الخارجية الروسية: موسكو ترحب بالاتفاقيات الأولية بين "حماس" وإسرائيلبوتين: هناك جهود مكثفة لبحث إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتسوية الأزمة في غزة

