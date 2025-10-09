https://sarabic.ae/20251009/حركة-فتح-حماس-جزء-أصيل-من-الشعب-الفلسطيني-والقرار-الصائب-خروجها-من-المشهد-الحكومي--1105810398.html
وفي مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أشار الحايك إلى أن "إسرائيل استخدمت كل أسلحتها بحق الأطفال والنساء والشيوخ وقصفت البيوت فوق المدنيين والمدارس والمشافي والمساجد والبنية التحتية مدمرة"، مضيفًا: "إسرائيل جوّعتنا، وكل شيء في غزة صعب". وتابع: "كنا دائما نتحدث عن اليوم التالي للحرب، وقلنا منذ البدايات لحركة حماس أن القرار الصائب أن تخرج من المشهد الحكومي وتركه لأشخاص مستقلين وتكنوقراط لا علاقة لهم بالتنظيمات، لنستطيع الترويج للحكومة الفلسطينية أمام العالم".وأكد الحايك على "تأييد حكومة تكنوقراط إذا كان الأمر في مصلحة الشعب الفلسطيني وفي إعادة الإعمار والإغاثة"، وأضاف: "لا يمكن أن نقبل أن تحكم غزة سلطة خارجية، بل نقبل بدعم عربي لإعادة بسط الأمن في القطاع، إن كان من مصر، الأردن، السعودية، قطر أو الإمارات، لأن المهم أن تكون هناك قوات عربية تدخل إلى جانب الشرطة الفلسطينية لمساعدتنا خلال فترة وجيزة". وكشف أنه "لا اتصالات بين "فتح" و"حماس" بعد مقترح ترامب، لكن في الأيام القادمة، سيكون هناك لقاءات لتمتين الجبهة الداخلية".الخارجية الروسية: موسكو ترحب بالاتفاقيات الأولية بين "حماس" وإسرائيلبوتين: هناك جهود مكثفة لبحث إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتسوية الأزمة في غزة
لفت منذر الحايك، المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية، اليوم الخميس، تعليقًا على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، إلى تلقيه الخبر بفرح، معتبرًا أنه "كان يجب اتخاذ قرار دولي منذ عام لوقف الحرب"، مضيفًا أن "حماس" جزء أصيل من الشعب الفلسطيني، والقرار الصائب خروجها من المشهد الحكومي، واليوم التالي للسلطة الوطنية الفلسطينية، وتركه لأشخاص مستقلين".
وفي مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أشار الحايك إلى أن "إسرائيل استخدمت كل أسلحتها بحق الأطفال والنساء والشيوخ وقصفت البيوت فوق المدنيين والمدارس والمشافي والمساجد والبنية التحتية مدمرة"، مضيفًا: "إسرائيل جوّعتنا، وكل شيء في غزة صعب".
وتابع: "كنا دائما نتحدث عن اليوم التالي للحرب، وقلنا منذ البدايات لحركة حماس أن القرار الصائب أن تخرج من المشهد الحكومي وتركه لأشخاص مستقلين وتكنوقراط لا علاقة لهم بالتنظيمات، لنستطيع الترويج للحكومة الفلسطينية أمام العالم".
ورأى أن "اليوم التالي يجب أن يكون للسلطة الوطنية الفلسطينية لأنها النظام الشرعي للشعب الفلسطيني وبوجودها يمكن توحيد الجغرافيا الفلسطينية"، متابعا: "لم نطلب من "حماس" الخروج من قطاع غزة لأنها جزء أصيل من الشعب الفلسطيني، بل طلبنا أن تخرج من المشهد الحكومي".
وأشار المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية إلى أنه "إذا كان الأمر متعلق بالشعب الفلسطيني ومصلحته الوطنية، بالتأكيد لن نكون داخل الحكومة"، كاشفًا أنه "وبعد عام من وقف الحرب، هناك مرسوم رئاسي لإجراء الانتخابات في الضفة وقطاع غزة والقدس، وبالتالي سيحدد الشعب الفلسطيني قيادته في المستقبل عبر صناديق الاقتراع".
وأكد الحايك على "تأييد حكومة تكنوقراط إذا كان الأمر في مصلحة الشعب الفلسطيني وفي إعادة الإعمار والإغاثة"، وأضاف: "لا يمكن أن نقبل أن تحكم غزة سلطة خارجية، بل نقبل بدعم عربي لإعادة بسط الأمن في القطاع، إن كان من مصر، الأردن، السعودية، قطر أو الإمارات، لأن المهم أن تكون هناك قوات عربية تدخل إلى جانب الشرطة الفلسطينية لمساعدتنا خلال فترة وجيزة".
وأوضح الحايك أن "الشعب الفلسطيني يرفض أي وصاية أو مندوب سامي يفرض عليه، وعليه فإن السلطة الفلسطينية جاهزة لتولي الولاية القانونية وهي نظام شرعي جاء ضمن اتفاقيات دولية"، لافتًا إلى أن "الوصاية ستواجه بشكل دبلوماسي للحفاظ على سيادة قطاع غزة".
وكشف أنه "لا اتصالات بين "فتح" و"حماس" بعد مقترح ترامب، لكن في الأيام القادمة، سيكون هناك لقاءات لتمتين الجبهة الداخلية".