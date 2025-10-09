حركة فتح: "حماس" جزء أصيل من الشعب الفلسطيني والقرار الصائب خروجها من المشهد الحكومي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:17 GMT
18 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:35 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:28 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
10:43 GMT
17 د
مساحة حرة
غزة.. رغم سنوات الحرب والتجويع صمود فلسطيني أمام أسوأ أزمة إنسانية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
11:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
في الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى.. متى تضع الحرب على غزة أوزارها؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
12:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
16:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
إعلامي: أوروبا تمر بمرحلة حساسة بالتشديد على الإعلام
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
استمرار مظاهرات المغرب وسط اتهامات للحكومة بعدم التجاوب مع مطالب المحتجين
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:17 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
09:03 GMT
31 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:44 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعين الجنرال روفين فورتونات رئيسا للوزراء وسط تصاعد الاحتجاجات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
استمرار مظاهرات المغرب وسط اتهامات للحكومة بعدم التجاوب مع مطالب المحتجين
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
هل ستتنصل تل أبيب من بعض مندرجات الاتفاق مع حماس مما يؤدي إلى انهيار الهدنة؟ يجيب خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حماس وإسرائيل يوقعان اتفاق السلام في شرم الشيخ
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251009/حركة-فتح-حماس-جزء-أصيل-من-الشعب-الفلسطيني-والقرار-الصائب-خروجها-من-المشهد-الحكومي--1105810398.html
حركة فتح: "حماس" جزء أصيل من الشعب الفلسطيني والقرار الصائب خروجها من المشهد الحكومي
حركة فتح: "حماس" جزء أصيل من الشعب الفلسطيني والقرار الصائب خروجها من المشهد الحكومي
سبوتنيك عربي
لفت منذر الحايك، المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية، اليوم الخميس، تعليقًا على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، إلى تلقيه الخبر بفرح، معتبرًا أنه "كان يجب... 09.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-09T16:47+0000
2025-10-09T16:47+0000
العالم
قطاع غزة
أخبار فلسطين اليوم
اسرائيل
حركة حماس
حركة فتح
ترامب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/01/1071807472_0:111:1440:921_1920x0_80_0_0_5e2e753c18110cf4d2793b1db264de80.jpg
وفي مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أشار الحايك إلى أن "إسرائيل استخدمت كل أسلحتها بحق الأطفال والنساء والشيوخ وقصفت البيوت فوق المدنيين والمدارس والمشافي والمساجد والبنية التحتية مدمرة"، مضيفًا: "إسرائيل جوّعتنا، وكل شيء في غزة صعب". وتابع: "كنا دائما نتحدث عن اليوم التالي للحرب، وقلنا منذ البدايات لحركة حماس أن القرار الصائب أن تخرج من المشهد الحكومي وتركه لأشخاص مستقلين وتكنوقراط لا علاقة لهم بالتنظيمات، لنستطيع الترويج للحكومة الفلسطينية أمام العالم".وأكد الحايك على "تأييد حكومة تكنوقراط إذا كان الأمر في مصلحة الشعب الفلسطيني وفي إعادة الإعمار والإغاثة"، وأضاف: "لا يمكن أن نقبل أن تحكم غزة سلطة خارجية، بل نقبل بدعم عربي لإعادة بسط الأمن في القطاع، إن كان من مصر، الأردن، السعودية، قطر أو الإمارات، لأن المهم أن تكون هناك قوات عربية تدخل إلى جانب الشرطة الفلسطينية لمساعدتنا خلال فترة وجيزة". وكشف أنه "لا اتصالات بين "فتح" و"حماس" بعد مقترح ترامب، لكن في الأيام القادمة، سيكون هناك لقاءات لتمتين الجبهة الداخلية".الخارجية الروسية: موسكو ترحب بالاتفاقيات الأولية بين "حماس" وإسرائيلبوتين: هناك جهود مكثفة لبحث إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتسوية الأزمة في غزة
https://sarabic.ae/20251009/حماس-وإسرائيل-توقعان-اتفاق-السلام-في-شرم-الشيخ-1105807162.html
https://sarabic.ae/20251009/إيران-تصدر-بيانا-بعد-الاتفاق-على-وقف-الحرب-في-غزة-وتحذر-1105805940.html
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/01/1071807472_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_747ae8b06dac0db427cedcc23c32768e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, حركة حماس, حركة فتح, ترامب
العالم, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, حركة حماس, حركة فتح, ترامب

حركة فتح: "حماس" جزء أصيل من الشعب الفلسطيني والقرار الصائب خروجها من المشهد الحكومي

16:47 GMT 09.10.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatإحياء الذكرى 58 لانطلاقة حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح في غزة 31 ديسمبر 2022
إحياء الذكرى 58 لانطلاقة حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح في غزة 31 ديسمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
حصري
لفت منذر الحايك، المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية، اليوم الخميس، تعليقًا على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، إلى تلقيه الخبر بفرح، معتبرًا أنه "كان يجب اتخاذ قرار دولي منذ عام لوقف الحرب"، مضيفًا أن "حماس" جزء أصيل من الشعب الفلسطيني، والقرار الصائب خروجها من المشهد الحكومي، واليوم التالي للسلطة الوطنية الفلسطينية، وتركه لأشخاص مستقلين".
وفي مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أشار الحايك إلى أن "إسرائيل استخدمت كل أسلحتها بحق الأطفال والنساء والشيوخ وقصفت البيوت فوق المدنيين والمدارس والمشافي والمساجد والبنية التحتية مدمرة"، مضيفًا: "إسرائيل جوّعتنا، وكل شيء في غزة صعب".
وتابع: "كنا دائما نتحدث عن اليوم التالي للحرب، وقلنا منذ البدايات لحركة حماس أن القرار الصائب أن تخرج من المشهد الحكومي وتركه لأشخاص مستقلين وتكنوقراط لا علاقة لهم بالتنظيمات، لنستطيع الترويج للحكومة الفلسطينية أمام العالم".

ورأى أن "اليوم التالي يجب أن يكون للسلطة الوطنية الفلسطينية لأنها النظام الشرعي للشعب الفلسطيني وبوجودها يمكن توحيد الجغرافيا الفلسطينية"، متابعا: "لم نطلب من "حماس" الخروج من قطاع غزة لأنها جزء أصيل من الشعب الفلسطيني، بل طلبنا أن تخرج من المشهد الحكومي".

حماس وإسرائيل يوقعان اتفاق السلام في شرم الشيخ - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2025
راديو
"حماس" وإسرائيل توقعان اتفاق وقف إطلاق النار في شرم الشيخ
15:11 GMT
وأشار المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية إلى أنه "إذا كان الأمر متعلق بالشعب الفلسطيني ومصلحته الوطنية، بالتأكيد لن نكون داخل الحكومة"، كاشفًا أنه "وبعد عام من وقف الحرب، هناك مرسوم رئاسي لإجراء الانتخابات في الضفة وقطاع غزة والقدس، وبالتالي سيحدد الشعب الفلسطيني قيادته في المستقبل عبر صناديق الاقتراع".
وأكد الحايك على "تأييد حكومة تكنوقراط إذا كان الأمر في مصلحة الشعب الفلسطيني وفي إعادة الإعمار والإغاثة"، وأضاف: "لا يمكن أن نقبل أن تحكم غزة سلطة خارجية، بل نقبل بدعم عربي لإعادة بسط الأمن في القطاع، إن كان من مصر، الأردن، السعودية، قطر أو الإمارات، لأن المهم أن تكون هناك قوات عربية تدخل إلى جانب الشرطة الفلسطينية لمساعدتنا خلال فترة وجيزة".
الخارجية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2025
إيران تصدر بيانا بعد الاتفاق على وقف الحرب في غزة وتحذر
14:49 GMT
وأوضح الحايك أن "الشعب الفلسطيني يرفض أي وصاية أو مندوب سامي يفرض عليه، وعليه فإن السلطة الفلسطينية جاهزة لتولي الولاية القانونية وهي نظام شرعي جاء ضمن اتفاقيات دولية"، لافتًا إلى أن "الوصاية ستواجه بشكل دبلوماسي للحفاظ على سيادة قطاع غزة".
وكشف أنه "لا اتصالات بين "فتح" و"حماس" بعد مقترح ترامب، لكن في الأيام القادمة، سيكون هناك لقاءات لتمتين الجبهة الداخلية".
الخارجية الروسية: موسكو ترحب بالاتفاقيات الأولية بين "حماس" وإسرائيل
بوتين: هناك جهود مكثفة لبحث إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتسوية الأزمة في غزة
