https://sarabic.ae/20251009/مسؤول-تركي-أنقرة-تأمل-أن-تضغط-أمريكا-على-إسرائيل-للالتزام-باتفاق-غزة-1105815883.html
رئيس البرلمان التركي: أنقرة تأمل أن تضغط أمريكا على إسرائيل للالتزام باتفاق غزة
رئيس البرلمان التركي: أنقرة تأمل أن تضغط أمريكا على إسرائيل للالتزام باتفاق غزة
سبوتنيك عربي
صرح رئيس الجمعية الوطنية التركية الكبرى (البرلمان)، نعمان قورتولموش، اليوم الخميس، بأن تركيا "تعوّل على ضغوط أمريكية على إسرائيل، للالتزام باتفاق غزة"، وفق... 09.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-09T20:19+0000
2025-10-09T20:19+0000
2025-10-09T20:21+0000
العالم
أخبار تركيا اليوم
أخبار فلسطين اليوم
قطاع غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/09/1105785953_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ff2432bd657b8e4bb50d637225d505ff.jpg
ونقلت صحيفة "ستار" عن قورتولموش، قوله: "نريد من إسرائيل أن تلتزم بالاتفاق، ولتحقيق ذلك نريد من الدول ذات النفوذ في هذا الشأن، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، وهي طرف في الاتفاق، أن تمارس الضغط".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام التي اقترحها. وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأنه سيعقد اجتماعا لمجلس الوزراء اليوم الخميس للموافقة على الاتفاق.وتجري منذ يوم الاثنين الماضي في مصر، مفاوضات غير مباشرة بين وفود من "حماس" وإسرائيل، بمشاركة وسطاء من مصر وقطر وتركيا، بشأن خطة ترامب للسلام، التي اقترحها لإنهاء الحرب المستمرة منذ عامين في قطاع غزة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني، إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.تونس تصدر تحذيرا بعد التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة"حماس" وإسرائيل توقعان اتفاق وقف إطلاق النار في شرم الشيخ
https://sarabic.ae/20251009/فيدان-أمريكا-وتركيا-وقطر-ومصر-ستشكل-مجموعة-وساطة-بشأن-غزة-1105815613.html
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/09/1105785953_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_75648c5f2b2fa10a7cd9b93b4b2135ff.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار تركيا اليوم, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة
العالم, أخبار تركيا اليوم, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة
رئيس البرلمان التركي: أنقرة تأمل أن تضغط أمريكا على إسرائيل للالتزام باتفاق غزة
20:19 GMT 09.10.2025 (تم التحديث: 20:21 GMT 09.10.2025)
صرح رئيس الجمعية الوطنية التركية الكبرى (البرلمان)، نعمان قورتولموش، اليوم الخميس، بأن تركيا "تعوّل على ضغوط أمريكية على إسرائيل، للالتزام باتفاق غزة"، وفق تعبيره.
ونقلت صحيفة "ستار" عن قورتولموش، قوله: "نريد من إسرائيل أن تلتزم بالاتفاق، ولتحقيق ذلك نريد من الدول ذات النفوذ في هذا الشأن، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، وهي طرف في الاتفاق، أن تمارس الضغط".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام التي اقترحها. وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأنه سيعقد اجتماعا لمجلس الوزراء اليوم الخميس للموافقة على الاتفاق.
وأعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وقطر ومصر، "ستشكل فريق وساطة بشأن غزة، على أن توضح التفاصيل مع تطبيق الاتفاق"، على حد قوله.
وتجري منذ يوم الاثنين الماضي في مصر، مفاوضات غير مباشرة بين وفود من "حماس" وإسرائيل، بمشاركة وسطاء من مصر وقطر وتركيا، بشأن خطة ترامب للسلام، التي اقترحها لإنهاء الحرب المستمرة منذ عامين في قطاع غزة.
وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان "حماس" قبولها مبدأ المبادرة الأمريكية
، وتأكيد عواصم غربية وعربية عدة دعمها للمساعي التي يقودها ترامب للوصول إلى تسوية شاملة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة
في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني، إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.