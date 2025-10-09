رئيس البرلمان التركي: أنقرة تأمل أن تضغط أمريكا على إسرائيل للالتزام باتفاق غزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:17 GMT
18 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:35 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:28 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
10:43 GMT
17 د
مساحة حرة
غزة.. رغم سنوات الحرب والتجويع صمود فلسطيني أمام أسوأ أزمة إنسانية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
11:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
في الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى.. متى تضع الحرب على غزة أوزارها؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
12:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
16:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
إعلامي: أوروبا تمر بمرحلة حساسة بالتشديد على الإعلام
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
استمرار مظاهرات المغرب وسط اتهامات للحكومة بعدم التجاوب مع مطالب المحتجين
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:17 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
09:03 GMT
31 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:44 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعين الجنرال روفين فورتونات رئيسا للوزراء وسط تصاعد الاحتجاجات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
استمرار مظاهرات المغرب وسط اتهامات للحكومة بعدم التجاوب مع مطالب المحتجين
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
هل ستتنصل تل أبيب من بعض مندرجات الاتفاق مع حماس مما يؤدي إلى انهيار الهدنة؟ يجيب خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حماس وإسرائيل يوقعان اتفاق السلام في شرم الشيخ
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
رئيس البرلمان التركي: أنقرة تأمل أن تضغط أمريكا على إسرائيل للالتزام باتفاق غزة
رئيس البرلمان التركي: أنقرة تأمل أن تضغط أمريكا على إسرائيل للالتزام باتفاق غزة
سبوتنيك عربي
العالم
أخبار تركيا اليوم
أخبار فلسطين اليوم
قطاع غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/09/1105785953_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ff2432bd657b8e4bb50d637225d505ff.jpg
ونقلت صحيفة "ستار" عن قورتولموش، قوله: "نريد من إسرائيل أن تلتزم بالاتفاق، ولتحقيق ذلك نريد من الدول ذات النفوذ في هذا الشأن، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، وهي طرف في الاتفاق، أن تمارس الضغط".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام التي اقترحها. وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأنه سيعقد اجتماعا لمجلس الوزراء اليوم الخميس للموافقة على الاتفاق.وتجري منذ يوم الاثنين الماضي في مصر، مفاوضات غير مباشرة بين وفود من "حماس" وإسرائيل، بمشاركة وسطاء من مصر وقطر وتركيا، بشأن خطة ترامب للسلام، التي اقترحها لإنهاء الحرب المستمرة منذ عامين في قطاع غزة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني، إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.تونس تصدر تحذيرا بعد التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة"حماس" وإسرائيل توقعان اتفاق وقف إطلاق النار في شرم الشيخ
رئيس البرلمان التركي: أنقرة تأمل أن تضغط أمريكا على إسرائيل للالتزام باتفاق غزة

صرح رئيس الجمعية الوطنية التركية الكبرى (البرلمان)، نعمان قورتولموش، اليوم الخميس، بأن تركيا "تعوّل على ضغوط أمريكية على إسرائيل، للالتزام باتفاق غزة"، وفق تعبيره.
ونقلت صحيفة "ستار" عن قورتولموش، قوله: "نريد من إسرائيل أن تلتزم بالاتفاق، ولتحقيق ذلك نريد من الدول ذات النفوذ في هذا الشأن، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، وهي طرف في الاتفاق، أن تمارس الضغط".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام التي اقترحها. وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأنه سيعقد اجتماعا لمجلس الوزراء اليوم الخميس للموافقة على الاتفاق.
وأعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وقطر ومصر، "ستشكل فريق وساطة بشأن غزة، على أن توضح التفاصيل مع تطبيق الاتفاق"، على حد قوله.
وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2025
فيدان: أمريكا وتركيا وقطر ومصر ستشكل مجموعة وساطة بشأن غزة
19:38 GMT
وتجري منذ يوم الاثنين الماضي في مصر، مفاوضات غير مباشرة بين وفود من "حماس" وإسرائيل، بمشاركة وسطاء من مصر وقطر وتركيا، بشأن خطة ترامب للسلام، التي اقترحها لإنهاء الحرب المستمرة منذ عامين في قطاع غزة.
وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان "حماس" قبولها مبدأ المبادرة الأمريكية، وتأكيد عواصم غربية وعربية عدة دعمها للمساعي التي يقودها ترامب للوصول إلى تسوية شاملة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني، إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
تونس تصدر تحذيرا بعد التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة
"حماس" وإسرائيل توقعان اتفاق وقف إطلاق النار في شرم الشيخ
