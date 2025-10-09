https://sarabic.ae/20251009/مسؤول-تركي-أنقرة-تأمل-أن-تضغط-أمريكا-على-إسرائيل-للالتزام-باتفاق-غزة-1105815883.html

رئيس البرلمان التركي: أنقرة تأمل أن تضغط أمريكا على إسرائيل للالتزام باتفاق غزة

رئيس البرلمان التركي: أنقرة تأمل أن تضغط أمريكا على إسرائيل للالتزام باتفاق غزة

صرح رئيس الجمعية الوطنية التركية الكبرى (البرلمان)، نعمان قورتولموش، اليوم الخميس، بأن تركيا "تعوّل على ضغوط أمريكية على إسرائيل، للالتزام باتفاق غزة"، وفق... 09.10.2025

ونقلت صحيفة "ستار" عن قورتولموش، قوله: "نريد من إسرائيل أن تلتزم بالاتفاق، ولتحقيق ذلك نريد من الدول ذات النفوذ في هذا الشأن، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، وهي طرف في الاتفاق، أن تمارس الضغط".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام التي اقترحها. وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأنه سيعقد اجتماعا لمجلس الوزراء اليوم الخميس للموافقة على الاتفاق.وتجري منذ يوم الاثنين الماضي في مصر، مفاوضات غير مباشرة بين وفود من "حماس" وإسرائيل، بمشاركة وسطاء من مصر وقطر وتركيا، بشأن خطة ترامب للسلام، التي اقترحها لإنهاء الحرب المستمرة منذ عامين في قطاع غزة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني، إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.تونس تصدر تحذيرا بعد التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة"حماس" وإسرائيل توقعان اتفاق وقف إطلاق النار في شرم الشيخ

