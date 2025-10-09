https://sarabic.ae/20251009/مسؤول-يكشف-عن-قرار-برفع-القيود-المفروضة-على-مدى-الصواريخ-الإيرانية-1105790603.html

مسؤول يكشف عن قرار برفع القيود المفروضة على مدى الصواريخ الإيرانية

قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني أحمد بخشایش أردستاني، اليوم الأربعاء، إن بلاده "رفعت جميع القيود التي كانت مفروضة سابقا على...

وأوضح أردستاني، في مقابلة مع موقع "ديده بان إيران"، أنه "في الماضي، قال المرشد إن مدى الصواريخ يجب أن يكون محددا بـ2200 كيلومتر لأسباب خاصة، لكن كل هذه القيود ألغِيت الآن".وأضاف أردستاني، أن "إيران ستواصل تطوير برنامجها الصاروخي إلى أي مستوى تراه ضرورياً لأمنها القومي"، مؤكدا أن "طهران لن تقبل بأي قيود على قدراتها الصاروخية لأنها تمثل العنصر الأهم في القوة الدفاعية الإيرانية".وتابع المسؤول الإيراني أن "إيران اليوم تُعدّ القوة الرابعة في العالم في مجال الصواريخ"، مشددا على أن "طهران لن تنسحب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT)".وحول التوتر مع إسرائيل، قال النائب الإيراني، إن "احتمالات اندلاع حرب جديدة بين البلدين منخفضة في الوقت الحالي"، مشيراً إلى أن "الرد الإيراني خلال الحرب التي استمرت 12 يوما شكّل ردعا واضحا لإسرائيل، رغم الخسائر التي لحقت بإيران".وختم أردستاني، بالقول إن "على الولايات المتحدة وإيران أن تعترفا بأنهما في صراع مستمر منذ أكثر من 47 عاماً دون أن يتمكن أي طرف من القضاء على الآخر"، مضيفاً أن "الوقت قد حان للتوصل إلى صيغة واقعية للتعايش أو التعاون".وتوعد الحرس الثوري الإيراني، بزيادة مدى الصواريخ الإيرانية إلى أي مدى لازم، مؤكدا أن "مدى الصواريخ سيبلغ أي هدف تراه إيران ضروريًا للدفاع عن الوطن".وشدّد نائب مقر "خاتم الأنبياء" للدفاع الجوي الإيراني، التابع للحرس الثوري، الجنرال محمد جعفر أسدي، على استعداد القوات الإيرانية للدفاع الحاسم عن البلاد إذا تعرّضت لأي اعتداء"، حسب وكالة "فارس" الإيرانية.وقال إن "القوات جاهزة بنسبة 100%"، مؤكدا أن "إيران ليست مُبادرة للحرب لكنها ستردّ بقوة وحسم على أي محاولة للاعتداء".وعلّق أسدي على دعوات بعض الدول الأوروبية لتقييد مدى الصواريخ الإيرانية، قائلاً: "من الخطأ أن يطرحوا مثل هذه المطالب"، واصفًا هذه الدعوات بأنها "مغالطة".وأضاف أن "التجربة أثبتت أن قوة الردع الصاروخية الإيرانية لعبت دورًا حاسمًا في مواجهة الأعداء"، وربط ما وصفه بـ"عدم قدرة الأطراف المعادية على مواصلة القتال" لأكثر من 12 يوما في الحرب الأخيرة بـ"فاعلية ومدى منظوماتنا الصاروخية".يشار إلى أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا كانت قد أبلغت مجلس الأمن في 28 أغسطس/آب ببدء تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات الملغاة في إطار الاتفاق النووي لعام 2015. وبعد رفض مشروع القرار الروسي–الصيني في 19 سبتمبر، يُنتظر أن تُستعاد عقوبات مجلس الأمن على إيران ابتداءً من نهاية الأسبوع.وكان الاتفاق النووي قد أُبرم عام 2015 بين إيران والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن إضافة إلى ألمانيا، ونصّ على رفع العقوبات مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني.غير أن واشنطن انسحبت من الاتفاق في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب في مايو 2018، وأعادت فرض العقوبات، وردّت طهران بخفض التزاماتها تدريجياً، بما في ذلك التخلي عن قيود الأبحاث ومستويات تخصيب اليورانيوم.

