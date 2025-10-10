باحث سياسي واقتصادي: روسيا تستعيد دورها كقوة عظمى

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:17 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
09:03 GMT
31 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:44 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعين الجنرال روفين فورتونات رئيسا للوزراء وسط تصاعد الاحتجاجات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
استمرار مظاهرات المغرب وسط اتهامات للحكومة بعدم التجاوب مع مطالب المحتجين
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
هل ستتنصل تل أبيب من بعض مندرجات الاتفاق مع حماس مما يؤدي إلى انهيار الهدنة؟ يجيب خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حماس وإسرائيل يوقعان اتفاق السلام في شرم الشيخ
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل يرتبط تلوث الهواء بنزيف الدماغ
08:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعين الجنرال روفين فورتونات رئيسا للوزراء وسط تصاعد الاحتجاجات
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:49 GMT
11 د
من الملعب
بعد تأهل منتخب مصر.. رقم قياسي عربي في كأس العالم لكرة القدم 2026
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
الشعب الروسي وتشكل هويته القومية والحضارية
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
حماس وإسرائيل يوقعان اتفاق السلام في شرم الشيخ
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
16:34 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
توقيع اتفاق غزة هل يضمن إنهاء الحرب؟.. والعاهل المغربي يتحدث إلى جيل زد
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبراء يوضحون أهمية الدفاع المشترك بين تونس والجزائر لمواجهة التحديات الإقليمية
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير:بعد وقف إطلاق النار يجب إعادة الإعمار والحياة لغزة
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251010/باحث-سياسي-واقتصادي-روسيا-تستعيد-دورها-كقوة-عظمى-1105852799.html
باحث سياسي واقتصادي: روسيا تستعيد دورها كقوة عظمى
باحث سياسي واقتصادي: روسيا تستعيد دورها كقوة عظمى
سبوتنيك عربي
علق الدكتور حسن مقلد، الباحث السياسي والاقتصادي والخبير في الشأن الروسي، على كلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في قمة رابطة الدول المستقلة، التي تناول فيها... 10.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-10T17:38+0000
2025-10-10T17:38+0000
العالم
روسيا
فلاديمير بوتين
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/14/1098798534_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d668a7cdfc6142ebc7511465c4f5dfa8.jpg
وأشار مقلد إلى أن "هذا التحسن هو جزء من عودة روسيا إلى المسرح العالمي بطريقة مختلفة، وإعادة تكوين طبيعي لنمط العلاقات التجارية والاقتصادية، التي كانت قائمة منذ عشرات السنين".وأوضح مقلد في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "كلام الرئيس بوتين حول التبادل بالعملات المحلية وتعزيز الاقتصادات الوطنية لتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية والبحث عن بدائل لنظام "سويفت"، يعبّر عن بداية التحرر من سيطرة الإدارة الغربية على نمط العلاقات التجارية، ما يفتح آفاقًا واسعة أمام هذه الدول لاستعادة نمطها الاقتصادي التاريخي".وأشار الباحث السياسي والاقتصادي إلى أن "الرئيس بوتين أكد في خطابه على الترابط بين الموضوعين المالي والتكنولوجي، إذ يتحكم الغرب بالقطاع التكنولوجي، الذي يحكم معظم المجالات من خلال الآليات المالية".ولفت إلى أن "ما يمنع هذه الدول من إقامة صناعة مشتركة وتبادل تجاري أوسع هو استمرار الهيمنة المالية الغربية عبر نظام "سويفت" واعتماد الدولار كمرجعية أساسية، إلا أن ما تملكه هذه الدول من إمكانات يثير قلق واشنطن وحلفائها، لأن استمرار السباق بشكل طبيعي لن يكون في مصلحتهم". واعتبر مقلد أن "هذه المنطقة اليوم تعيش صراعًا بين إمكانات الأمن القومي والأمان والسلام من جهة، وبين افتعال الأزمات لإبقاء النفوذ الأميركي وعرقلة الدور الروسي الصاعد من جهة أخرى".زعماء رابطة الدول المستقلة يوقعون على 19 وثيقة عقب القمةبوتين: لدى روسيا والولايات المتحدة فهم مشترك لمسار إنهاء الصراع الأوكراني
https://sarabic.ae/20251010/بوتين-جميع-التسويات-المالية-تقريبا-في-بلدان-رابطة-الدول-المستقلة-تتم-بالعملات-الوطنية-1105824569.html
https://sarabic.ae/20251010/ترامب-يشكر-بوتين-على-تصريحه-حول-فقدان-جائزة-نوبل-للسلام-مصداقيتها-1105850149.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/14/1098798534_14:0:2745:2048_1920x0_80_0_0_58df9314fe20794facd84825a79b5d6e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا, فلاديمير بوتين, اقتصاد
العالم, روسيا, فلاديمير بوتين, اقتصاد

باحث سياسي واقتصادي: روسيا تستعيد دورها كقوة عظمى

17:38 GMT 10.10.2025
© Sputnik . Natalia Seliverstovaمبنى وزارة الخارجية الروسية
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2025
© Sputnik . Natalia Seliverstova
تابعنا عبر
حصري
علق الدكتور حسن مقلد، الباحث السياسي والاقتصادي والخبير في الشأن الروسي، على كلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في قمة رابطة الدول المستقلة، التي تناول فيها التحسن الملحوظ في الهيكل التجاري بين روسيا ودول الرابطة، فضلًا عن العلاقات الاقتصادية التي أصبحت أكثر استقرارًا وتنوعًا.
وأشار مقلد إلى أن "هذا التحسن هو جزء من عودة روسيا إلى المسرح العالمي بطريقة مختلفة، وإعادة تكوين طبيعي لنمط العلاقات التجارية والاقتصادية، التي كانت قائمة منذ عشرات السنين".
وأوضح مقلد في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "كلام الرئيس بوتين حول التبادل بالعملات المحلية وتعزيز الاقتصادات الوطنية لتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية والبحث عن بدائل لنظام "سويفت"، يعبّر عن بداية التحرر من سيطرة الإدارة الغربية على نمط العلاقات التجارية، ما يفتح آفاقًا واسعة أمام هذه الدول لاستعادة نمطها الاقتصادي التاريخي".
ولفت إلى أن "ما تملكه الدول المستقلة ومعها روسيا من مواد خام أساسية لإنتاج التقنيات والمواد الأولية، إضافة إلى الخبرات والإمكانات والموارد والأسواق، يمنحها مستوى كبيرا من الاستقلالية يمكنها من تشكيل منطقة اقتصادية متكاملة، كما كانت في الماضي، من خلال التشارك في ما بينها".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2025
بوتين: روسيا تدعم قرار إنشاء صيغة "رابطة الدول المستقلة +
08:12 GMT
وأشار الباحث السياسي والاقتصادي إلى أن "الرئيس بوتين أكد في خطابه على الترابط بين الموضوعين المالي والتكنولوجي، إذ يتحكم الغرب بالقطاع التكنولوجي، الذي يحكم معظم المجالات من خلال الآليات المالية".
ولفت إلى أن "ما يمنع هذه الدول من إقامة صناعة مشتركة وتبادل تجاري أوسع هو استمرار الهيمنة المالية الغربية عبر نظام "سويفت" واعتماد الدولار كمرجعية أساسية، إلا أن ما تملكه هذه الدول من إمكانات يثير قلق واشنطن وحلفائها، لأن استمرار السباق بشكل طبيعي لن يكون في مصلحتهم".

وأشار الدكتور حسن مقلد إلى أن "روسيا تستعيد دورها كقوة عظمى، بعيدًا عن أي أطماع استعمارية، وانتقلت من الدفاع بالحد الأدنى على حدودها، إلى دعم المسار الأمني والاستقرار العالمي وتوفير المظلة الأمنية للمناطق، التي تعاود الانفتاح عليها، نتيجة سياسة الولايات المتحدة مع حلفائها التي لا توحي بالأمان، وخاصة أن هذه المناطق تشكل أمنا قوميا طبيعيا لشعوبها ولروسيا، إضافة إلى المصالح المشتركة".

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ،في ألاسكا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2025
ترامب يشكر بوتين على تصريحه حول فقدان جائزة "نوبل" للسلام مصداقيتها
15:58 GMT
واعتبر مقلد أن "هذه المنطقة اليوم تعيش صراعًا بين إمكانات الأمن القومي والأمان والسلام من جهة، وبين افتعال الأزمات لإبقاء النفوذ الأميركي وعرقلة الدور الروسي الصاعد من جهة أخرى".
زعماء رابطة الدول المستقلة يوقعون على 19 وثيقة عقب القمة
بوتين: لدى روسيا والولايات المتحدة فهم مشترك لمسار إنهاء الصراع الأوكراني
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала