https://sarabic.ae/20251010/باحث-سياسي-واقتصادي-روسيا-تستعيد-دورها-كقوة-عظمى-1105852799.html

باحث سياسي واقتصادي: روسيا تستعيد دورها كقوة عظمى

باحث سياسي واقتصادي: روسيا تستعيد دورها كقوة عظمى

سبوتنيك عربي

علق الدكتور حسن مقلد، الباحث السياسي والاقتصادي والخبير في الشأن الروسي، على كلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في قمة رابطة الدول المستقلة، التي تناول فيها... 10.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-10T17:38+0000

2025-10-10T17:38+0000

2025-10-10T17:38+0000

العالم

روسيا

فلاديمير بوتين

اقتصاد

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/14/1098798534_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d668a7cdfc6142ebc7511465c4f5dfa8.jpg

وأشار مقلد إلى أن "هذا التحسن هو جزء من عودة روسيا إلى المسرح العالمي بطريقة مختلفة، وإعادة تكوين طبيعي لنمط العلاقات التجارية والاقتصادية، التي كانت قائمة منذ عشرات السنين".وأوضح مقلد في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "كلام الرئيس بوتين حول التبادل بالعملات المحلية وتعزيز الاقتصادات الوطنية لتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية والبحث عن بدائل لنظام "سويفت"، يعبّر عن بداية التحرر من سيطرة الإدارة الغربية على نمط العلاقات التجارية، ما يفتح آفاقًا واسعة أمام هذه الدول لاستعادة نمطها الاقتصادي التاريخي".وأشار الباحث السياسي والاقتصادي إلى أن "الرئيس بوتين أكد في خطابه على الترابط بين الموضوعين المالي والتكنولوجي، إذ يتحكم الغرب بالقطاع التكنولوجي، الذي يحكم معظم المجالات من خلال الآليات المالية".ولفت إلى أن "ما يمنع هذه الدول من إقامة صناعة مشتركة وتبادل تجاري أوسع هو استمرار الهيمنة المالية الغربية عبر نظام "سويفت" واعتماد الدولار كمرجعية أساسية، إلا أن ما تملكه هذه الدول من إمكانات يثير قلق واشنطن وحلفائها، لأن استمرار السباق بشكل طبيعي لن يكون في مصلحتهم". واعتبر مقلد أن "هذه المنطقة اليوم تعيش صراعًا بين إمكانات الأمن القومي والأمان والسلام من جهة، وبين افتعال الأزمات لإبقاء النفوذ الأميركي وعرقلة الدور الروسي الصاعد من جهة أخرى".زعماء رابطة الدول المستقلة يوقعون على 19 وثيقة عقب القمةبوتين: لدى روسيا والولايات المتحدة فهم مشترك لمسار إنهاء الصراع الأوكراني

https://sarabic.ae/20251010/بوتين-جميع-التسويات-المالية-تقريبا-في-بلدان-رابطة-الدول-المستقلة-تتم-بالعملات-الوطنية-1105824569.html

https://sarabic.ae/20251010/ترامب-يشكر-بوتين-على-تصريحه-حول-فقدان-جائزة-نوبل-للسلام-مصداقيتها-1105850149.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, روسيا, فلاديمير بوتين, اقتصاد