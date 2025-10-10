https://sarabic.ae/20251010/ملك-المغرب-يؤكد-ضرورة-تحقيق-العدالة-الاجتماعية-بشكل-صارم-1105851304.html
ملك المغرب يؤكد ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية بشكل صارم
أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، على "أهمية تكثيف عمل البرلمان والحكومة لمتابعة قضايا المواطنين والدفاع عنها بجدية". 10.10.2025, سبوتنيك عربي
وأشار الملك، في خطاب افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان المغربي، إلى ضرورة أن تسير وتيرة التنمية بوتيرة أسرع، داعيًا البرلمانيين إلى التحلي باليقظة والالتزام بمصالح الشعب.وشدد على أهمية توعية المواطنين بالمبادرات الحكومية والقوانين والقرارات الصادرة لضمان مشاركة فعّالة في الحياة العامة، وفقا لصحيفة "هسبريس" المغربية.وأكد العاهل المغربي أن "العدالة الاجتماعية ومحاربة الفوارق ليست شعارات مرحلية، بل أولويات ثابتة يجب العمل على تحقيقها بشكل صارم".كما دعا الملك محمد السادس، في خطابه، نواب البرلمان إلى العمل بجدية والدفاع عن قضايا المواطنين، مؤكدًا أن "المشاريع الكبرى يجب أن تخدم هدفا واحدا هو تنمية البلاد وتحسين معيشة المواطن". وأشار الملك المغربي إلى أهمية تسريع وتيرة "المغرب الصاعد" وإطلاق جيل جديد من مشاريع التنمية الترابية، لضمان استفادة الجميع من ثمار النمو. كما دعا إلى تسريع تنفيذ برامج "التنمية الترابية"، مع التركيز على خلق فرص الشغل وتحسين الصحة والتعليم ورعاية المناطق الأكثر هشاشة، بما في ذلك الجبال والواحات، وتفعيل آليات التنمية المستدامة على طول السواحل الوطنية.
وأشار الملك، في خطاب افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان المغربي، إلى ضرورة أن تسير وتيرة التنمية بوتيرة أسرع، داعيًا البرلمانيين إلى التحلي باليقظة والالتزام بمصالح الشعب.
وشدد على أهمية توعية المواطنين بالمبادرات الحكومية والقوانين والقرارات الصادرة لضمان مشاركة فعّالة في الحياة العامة، وفقا لصحيفة
"هسبريس" المغربية.
وأكد العاهل المغربي أن "العدالة الاجتماعية ومحاربة الفوارق ليست شعارات مرحلية، بل أولويات ثابتة يجب العمل على تحقيقها بشكل صارم".
كما دعا الملك محمد السادس، في خطابه، نواب البرلمان إلى العمل بجدية والدفاع عن قضايا المواطنين، مؤكدًا أن "المشاريع الكبرى يجب أن تخدم هدفا واحدا هو تنمية البلاد وتحسين معيشة المواطن".
وشدد الملك على ضرورة توعية المواطنين بالمبادرات الحكومية، خصوصا ما يتعلق بحرياتهم، مؤكدًا أن ذلك "مسؤولية مشتركة للأحزاب السياسية والمنتخبين والإعلام وكل القوى الحية في الأمة".
وأشار الملك المغربي إلى أهمية تسريع وتيرة "المغرب الصاعد" وإطلاق جيل جديد من مشاريع التنمية الترابية، لضمان استفادة الجميع من ثمار النمو.
وأوضح أن "مستوى التنمية المحلية يعكس تقدم المغرب، وأن محاربة الفوارق المجالية ليست شعارا مرحليا بل توجها استراتيجيا يجب الالتزام به".
كما دعا إلى تسريع تنفيذ برامج "التنمية الترابية"، مع التركيز على خلق فرص الشغل وتحسين الصحة والتعليم ورعاية المناطق الأكثر هشاشة، بما في ذلك الجبال والواحات، وتفعيل آليات التنمية المستدامة على طول السواحل الوطنية.