ملك المغرب يؤكد ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية بشكل صارم

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:17 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
09:03 GMT
31 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:44 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعين الجنرال روفين فورتونات رئيسا للوزراء وسط تصاعد الاحتجاجات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
استمرار مظاهرات المغرب وسط اتهامات للحكومة بعدم التجاوب مع مطالب المحتجين
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
هل ستتنصل تل أبيب من بعض مندرجات الاتفاق مع حماس مما يؤدي إلى انهيار الهدنة؟ يجيب خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حماس وإسرائيل يوقعان اتفاق السلام في شرم الشيخ
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل يرتبط تلوث الهواء بنزيف الدماغ
08:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعين الجنرال روفين فورتونات رئيسا للوزراء وسط تصاعد الاحتجاجات
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:49 GMT
11 د
من الملعب
بعد تأهل منتخب مصر.. رقم قياسي عربي في كأس العالم لكرة القدم 2026
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
الشعب الروسي وتشكل هويته القومية والحضارية
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
حماس وإسرائيل يوقعان اتفاق السلام في شرم الشيخ
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
16:34 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
توقيع اتفاق غزة هل يضمن إنهاء الحرب؟.. والعاهل المغربي يتحدث إلى جيل زد
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبراء يوضحون أهمية الدفاع المشترك بين تونس والجزائر لمواجهة التحديات الإقليمية
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير:بعد وقف إطلاق النار يجب إعادة الإعمار والحياة لغزة
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
ملك المغرب يؤكد ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية بشكل صارم
ملك المغرب يؤكد ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية بشكل صارم
سبوتنيك عربي
أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، على "أهمية تكثيف عمل البرلمان والحكومة لمتابعة قضايا المواطنين والدفاع عنها بجدية".
وأشار الملك، في خطاب افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان المغربي، إلى ضرورة أن تسير وتيرة التنمية بوتيرة أسرع، داعيًا البرلمانيين إلى التحلي باليقظة والالتزام بمصالح الشعب.
وشدد على أهمية توعية المواطنين بالمبادرات الحكومية والقوانين والقرارات الصادرة لضمان مشاركة فعّالة في الحياة العامة، وفقا لصحيفة "هسبريس" المغربية.
وأكد العاهل المغربي أن "العدالة الاجتماعية ومحاربة الفوارق ليست شعارات مرحلية، بل أولويات ثابتة يجب العمل على تحقيقها بشكل صارم".
ملك المغرب، محمد السادس، في البرلمان المغربي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2025
ترقب لكلمة الملك محمد السادس.. هل تحمل حلا للاحتجاجات في الشارع المغربي؟
أمس, 16:02 GMT
كما دعا الملك محمد السادس، في خطابه، نواب البرلمان إلى العمل بجدية والدفاع عن قضايا المواطنين، مؤكدًا أن "المشاريع الكبرى يجب أن تخدم هدفا واحدا هو تنمية البلاد وتحسين معيشة المواطن".

وشدد الملك على ضرورة توعية المواطنين بالمبادرات الحكومية، خصوصا ما يتعلق بحرياتهم، مؤكدًا أن ذلك "مسؤولية مشتركة للأحزاب السياسية والمنتخبين والإعلام وكل القوى الحية في الأمة".

شباب يشاركون في احتجاج يطالب بإصلاحات الرعاية الصحية والتعليم، في الرباط، 28 سبتمبر/ أيلول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2025
هل يقيل ملك المغرب الحكومة… أستاذ قانون دستوري يوضح الصلاحيات والخيارات المتاحة
3 أكتوبر, 20:44 GMT
وأشار الملك المغربي إلى أهمية تسريع وتيرة "المغرب الصاعد" وإطلاق جيل جديد من مشاريع التنمية الترابية، لضمان استفادة الجميع من ثمار النمو.

وأوضح أن "مستوى التنمية المحلية يعكس تقدم المغرب، وأن محاربة الفوارق المجالية ليست شعارا مرحليا بل توجها استراتيجيا يجب الالتزام به".

كما دعا إلى تسريع تنفيذ برامج "التنمية الترابية"، مع التركيز على خلق فرص الشغل وتحسين الصحة والتعليم ورعاية المناطق الأكثر هشاشة، بما في ذلك الجبال والواحات، وتفعيل آليات التنمية المستدامة على طول السواحل الوطنية.
